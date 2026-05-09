„Je smutné, že jsem musela čekat až do svých 36 let, abych se o této části sebe podělila, ale lepší pozdě než nikdy, že?“ řekla Panettiere pro magazín Us Weekly.
„Rozhodla jsem se to sdílet se světem. Klidně řeknu, že jsem bisexuálka. Klidně mohu s jistotou říct: ano, jsem bisexuálka.“
Před televizní kamerou stála už od dětství a kvůli obrazu dokonalé americké dívky se rozhodla tuto svou stránku skrývat, aby nepoškodila svůj obraz v očích fanoušků. Ačkoli měla paparazzi neustále přede dveřmi, podařilo se jí mít i pár schůzek se ženami.
„Měla jsem mnohem větší zájem o ženy,“ říká herečka. „Ano, zkoumala jsem to, ale neměla jsem nikdy opravdu odvahu se do toho emocionálně plně vrhnout, protože kdybych se zamilovala, nechtěla bych to nikdy skrývat. Necítila jsem se dost sebejistá a příliš jsem se bála nechat tu část sebe prozkoumat,“ říká Panettiere, která má dlouhý seznam bývalých partnerů.
Kromě Vladimira Klička, s nímž má dvanáctiletou dceru Kayu, jsou na něm třeba herec Milo Ventimiglia, hráč NFL Scotty McKnight, zpěvák Jess McCartney nebo zakladatel řetězce restaurací Pink Taco Harry Morton. V současné době ale s nikým oficiálně nerandí.
Za sebou má herečka drogovou a alkoholovou závislost, boj s depresemi, ztrátu bratra i „brutální“ vztah s hercem Brianem Hickersonem, který ji týral a skončil za to ve vazbě. Ze všeho se vypsala ve své knize pamětí, která má vyjít koncem května.