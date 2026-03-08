Následnice Pamely? Vnadná kráska Hassie Harrisonová míří do Pobřežní hlídky

Role plavčice v seriálu Pobřežní hlídka udělala z Pamely Andersonové světový sexsymbol. Nyní se podobná příležitost nabízí blond krásce Hassie Harrisonové (35). Dostala roli v nové Pobřežní hlídce.
Hassie Harrisonová s manželem

Hassie Harrisonová s manželem | foto: Profimedia.cz

Společnosti Fox a Fremantle se rozhodly natočit nové díly seriálu Pobřežní hlídka. Bude se točit kolem plavčíka Hobieho Buchannnona, syna slavného Mitche, kterého hrál v původním seriálu David Hasselhoff.

Hobie Buchannan bude novým kapitánem Pobřežní hlídky. Roli hráli v původním seriálu nejdřív Brandon Call a později Jeremy Jackson. V novince si ho zahraje Stephen Amell. Roli jeho blízké přítelkyně a příkladné plavčice dostala vnadná kráska Hassie Harrisonová, která se proslavila v seriálu Yellowstone.

Hlavní roli v nové Pobřežní hlídce dostal Stephen Amell

„V první řadě definoval seriál Baywatch celou éru života na pláži a přinesl plavčíkům status ikony. Nyní se s našimi partnery z Fremantle chystá tento televizní gigant na moderní comeback,“ řekl pro časopis Variety šéf televize Fox Michael Thorn.

„S původním spolutvůrcem Grefem Bonannem přineseme kalifornský sen celé nové generaci fanoušků s novými příběhy, vycházejícími hvězdami a veškerou podívanou, která z Pobřežní hlídky udělala globální senzaci,“ slibuje.

Nová sexbomba Pobřežní hlídky není ovšem žádná „blbá blondýna.“ Hassie Harrisonová pochází z bohaté rodiny texaského ropného magnáta. Střední školu dokončila za rok a půl a už v patnácti letech zamířila na univerzitu. Studovala i v Evropě, konkrétně v Dánsku se zabývala evropskou kinematografií. V roce 2023 se vdala za country zpěváka Ryana Binghama.

Z původního obsazení se do seriálu vrátí David Chokachi v roli Codyho Madisona. Nová Pobřežní hlídka má mít 12 epizod a její natáčení začne na jaře v Los Angeles.

