Společnosti Fox a Fremantle se rozhodly natočit nové díly seriálu Pobřežní hlídka. Bude se točit kolem plavčíka Hobieho Buchannnona, syna slavného Mitche, kterého hrál v původním seriálu David Hasselhoff.
Hobie Buchannan bude novým kapitánem Pobřežní hlídky. Roli hráli v původním seriálu nejdřív Brandon Call a později Jeremy Jackson. V novince si ho zahraje Stephen Amell. Roli jeho blízké přítelkyně a příkladné plavčice dostala vnadná kráska Hassie Harrisonová, která se proslavila v seriálu Yellowstone.
„V první řadě definoval seriál Baywatch celou éru života na pláži a přinesl plavčíkům status ikony. Nyní se s našimi partnery z Fremantle chystá tento televizní gigant na moderní comeback,“ řekl pro časopis Variety šéf televize Fox Michael Thorn.
„S původním spolutvůrcem Grefem Bonannem přineseme kalifornský sen celé nové generaci fanoušků s novými příběhy, vycházejícími hvězdami a veškerou podívanou, která z Pobřežní hlídky udělala globální senzaci,“ slibuje.
Nová sexbomba Pobřežní hlídky není ovšem žádná „blbá blondýna.“ Hassie Harrisonová pochází z bohaté rodiny texaského ropného magnáta. Střední školu dokončila za rok a půl a už v patnácti letech zamířila na univerzitu. Studovala i v Evropě, konkrétně v Dánsku se zabývala evropskou kinematografií. V roce 2023 se vdala za country zpěváka Ryana Binghama.
Z původního obsazení se do seriálu vrátí David Chokachi v roli Codyho Madisona. Nová Pobřežní hlídka má mít 12 epizod a její natáčení začne na jaře v Los Angeles.