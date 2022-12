Je to degenerovaný násilník a sexuální predátor, zaznělo u soudu s Weinsteinem

Pokud uzná porota někdejšího mocného muže Hollywoodu vinným, hrozí mu trest v délce až desítek let za mřížemi. Harvey Weinstein si už nyní odpykává trest 23 let vězení, který mu udělil jiný soud před dvěma lety.

Proces v Kalifornii začal před šesti týdny a v soudní síni se za tu dobu vystřídalo téměř padesát svědků. Vypovídaly i čtyři ženy, které Weinsteina obvinily, že je v období let 2005 až 2013 při schůzkách nutil k orálnímu sexu a znásilnil.

Bývalý magnát čelí celkem sedmi bodům obžaloby. Dva se týkají znásilnění a pět sexuálních útoků. Ženy před soudem vystupovaly pod skrytou identitou, jméno odkryla jen jedna z nich, Jennifer Siebelová Newsomová, režisérka dokumentárních filmů, herečka a manželka kalifornského guvernéra Gavina Newsoma.

„Máte před sebou zcela nezvratné, zdrcující důkazy o povaze tohoto muže a o tom, co těmto ženám provedl,“ řekl v závěrečné řeči prokurátor Paul Thomas. Jeho kolegyně Marlene Martinezová předtím Weinsteina nazvala „degenerovaným násilníkem“.

Obhajoba naopak tvrdí, že o činech, z nichž je Weinstein obžalován, neexistují žádné fyzické důkazy, protože údajné oběti vše nahlásily až po letech. Obhájce Alan Jackson porotcům řekl, že nejméně dvě ženy lhaly a další se nyní pokoušejí hrát roli obětí, i když se sexuálními styky s producentem souhlasily, protože od něj chtěly něco získat. „Lítost není znásilnění,“ řekl Jackson.

Asia Argentová a Rose McGowanová, které v roce 2017 po obvinění producenta Harveyho Weinsteina rozpoutaly kampaň MeToo (Řím, 8. března 2018).

Soudkyně Lisa Lenchová předala případ porotě, která se o verdiktu krátce radila už v pátek. Nedošla však k žádnému závěru a pokračovat bude v pondělí.

Pokud by porotci uznali Weinsteinovu vinu ve všech bodech obžaloby, hrozí mu až 60 let vězení. Ve vězení je Weinstein už nyní, protože v roce 2020 mu soud v New Yorku udělil třiadvacetiletý trest za sexuální napadení asistentky produkce Mimi Haleyiové z roku 2006 a znásilnění herečky Jessiky Mannové v roce 2013.

Weinsteinův případ, o kterém jako první informoval deník The New York Times, před lety spustil lavinu obvinění známých a slavných mužů ze sexuálního násilí v rámci hnutí MeToo. Weinstein kvůli obviněním přišel o do té doby neotřesitelnou pozici v rámci filmového průmyslu: s bratrem Bobem stál dlouhá léta v čele produkční společnosti Miramax a později společně založili vlastní společnost The Weinstein Company.