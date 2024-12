Uvězněného exproducenta Weinsteina hospitalizovali. Věznice prý zanedbala péči

Filmový producent Harvey Weinstein u soudu v New Yorku (25. ledna 2019) | foto: Reuters

„Očekává se, že tam zůstane, dokud se jeho stav nestabilizuje,“ dodal Ansari v prohlášení, kde obvinil správu věznice ze zanedbání péče a porušení Weinsteinových práv. Advokáti někdejšího filmového magnáta minulý týden vznesli formální stížnost, ve které viní město z poskytování nekvalitní lékařské péče Weinsteinovi v newyorském vězeňském zařízení, poznamenala agentura AP.

Bývalý filmový producent podle ní trpí mimo jiné chronickou myeloidní leukemií a cukrovkou. V září Weinstein, který ve vězení čeká na nový proces za sexuální násilí na ženách, podstoupil v newyorské nemocnici operaci srdce. V nemocnici se ocitl i před tím, například v květnu byl v péči lékařů kvůli oboustrannému zápalu plic.

Mluvčí newyorské vězeňské správy se zatím nevyjádřil, databáze vězňů převoz Weinsteina do nemocnice potvrzuje, uvedla AP.

Weinsteinova kariéra ve filmovém průmyslu se zhroutila poté, co v roce 2017 deník The New York Times zveřejnil tvrzení několika žen ohledně jeho nevhodného chování. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění ho nakonec v USA obvinila zhruba stovka žen, většina z těchto případů je ale promlčená.

V roce 2020 ho však newyorská porota uznala vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění. K 23letému trestu z této kauzy poté přibyl 16letý trest za znásilnění v Los Angeles.

Letos v dubnu soud státu New York tamní odsouzení Weinsteina zrušil kvůli procesním chybám. Na svobodu se však někdejší mocný muž Hollywoodu nedostal vzhledem ke svému odsouzení v Los Angeles. Nový proces v New Yorku je naplánovaný na příští rok, podotkla AP. Weinstein tvrdí, že se nikdy nedopustil nekonsenzuálního pohlavního styku.

Jeho případ se stal symbolem hnutí Me Too, které před několika lety upozornilo na výskyt sexuálního obtěžování a násilí nejen v Hollywoodu. Bývalý producent roky vedl filmové studio Miramax.