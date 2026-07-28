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Harryho na experimenty neužije. Meghan prozradila, co má její manžel rád

Zuzana Stiboříková
  15:22
Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech

Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech | foto: AP

Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech
Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech
Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech
Vévodkyně Meghan a princ Harry se nebrání účasti v populárních pořadech
29 fotografií
Chutě prince Harryho jsou i po stěhování do Kalifornie stále „výsostně britské“. Jeho manželka Meghan se neplánovaně objevila jako porotkyně v australské verzi kuchařské soutěže MasterChef, přičemž odkryla i pár gastronomických perliček z kuchyně své rodiny.

„Můj manžel pochází ze Spojeného království, takže má rád hodně masa, brambory a smetanové omáčky,“ vysvětlila Meghan s tím, že pokud jsou dobře připravené, nepohrdne Harry ani pokrmy s kari.

Potvrdila to vzápětí, když ochutnala opus jednoho ze soutěžících a při chvále nešetřila americkými emocemi: „Harry by si tenhle pokrm zamiloval.“

Tento díl australské mutace populární kulinářské soutěže se natáčel už dříve v dubnu, když byli Harry a Meghan v Austrálii na soukromé návštěvě.

masterchefau

The cutest couple

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26. července 2026 v 12:41, příspěvek archivován: 28. července 2026 v 10:48
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Slavnostní příchod vévodkyně ze Sussexu do pořadu byl pro soutěžící i publikum překvapením a neméně překvapenou hrála Meghan, když se přes FaceTime připojil i princ Harry. Všechny zúčastněné pozdravil z Canberry, kde se účastnil akce na podporu veteránů.

Děti milují růžičkovou kapustu

Někdejší herečka a nyní univerzální celebrita Meghan Markle rozhodně nepatří v kulinárních pořadech k nováčkům. Už před svatbou provozovala lifestylový web, kde se věnovala především cestování a vaření a díky tomu vystupovala i v několika tematických programech. Z prezentace svého životního stylu žila i po návratu do Ameriky díky pořadu With Love, Meghan vysílaném na Netflixu.

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Díky tomu také víme, že rodina „Sussexových“ si potrpí na grilované maso, ryby a sezónní zeleninu. Meghan se dokonce svěřila s tím, že její syn Archie a dcera Lilibet s chutí jedí i růžičkovou kapustu, která pro většinu dětí představuje spíš formu útrpného práva školních jídelen.

Růžičkovou kapustu nebo celer pak zařadila i jako suroviny pro účastníky MasterChef Australia, aby zjistila, co z nich dokážou vykouzlit.

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