Zpěvák Harry Styles a herečka Olivia Wilde se po dvou letech rozešli

„On je pořád na turné a opět jede do zahraničí. Ona se soustředí na své děti a práci v Los Angeles. Bylo to velmi přátelské rozhodnutí. Jsou stále velmi blízcí přátelé,“ řekl zdroj časopisu People.

Byl to nejdelší vztah, který dosud bývalý člen skupiny One Direction měl. Setkali se v roce 2020, když Harry Styles dostal roli ve filmu To nic, drahá, který Olivia Wilde režírovala. Dva měsíce po seznámení s mladým britským zpěvákem ukončila herečka devítiletý vztah se snoubencem Jasonem Sudeikisem, s nímž má osmiletého syna Otise a šestiletou dceru Daisy.

Před měsícem se v bulváru začaly objevovat zprávy o Harryho nevěře s Florence Pughovou, která ve filmu To nic, drahá hrála jeho manželku. Údajná nevěra však nebyla důvodem rozchodu. „Není možné udržovat vztah, když on bude příští rok cestovat po všech kontinentech a ona má tady práci a děti. Je to správné rozhodnutí pro oba,“ řekl přítel páru.