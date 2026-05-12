Princ Harry se má letos v červenci spolu s manželkou Meghan vrátit do své domovské země mimo jiné kvůli akci odpočítávající rok do Invictus Games Birmingham 2027.
Sussexovi navštívili Británii jako rodina naposledy v roce 2022 kvůli pohřbu zesnulé královny Alžběty II. Podle médií už ale nyní začali v paláci budit rozruch, především kvůli „sérii požadavků“, které vznesla jeho žena a Harry předložil rodině.
Čtyři patra hotelu i vlastní tým
Meghan je otevřená návratu, jen pokud bude mít nad cestou „úplnou kontrolu“. Zdroj citovaný reportérem Robem Shuterem tvrdí, že vévodkyně požaduje uzavření čtyř pater hotelu Hyatt pouze pro sebe, zvýšenou ochranku a přísná pravidla: „Personál se na ni nesmí dívat,“ uvedl zdroj.
Bezpečnostní opatření mají údajně zahrnovat neprůstřelné sklo během Invictus Games, ozbrojenou ochranku, nepřetržitě fungující řidiče, flotilu luxusních vozů i policejní eskortu z letiště do hotelu.
Další zdroj tvrdí, že Meghan plánuje přivézt vlastního kuchaře, asistenta i tým pro vlasy a make-up. Rezervovat má také čtyři samostatné pokoje pouze pro svůj PR tým.
Kontroverzi vyvolalo také tvrzení, že Meghan nadále trvá na používání oslovení „Její královská Výsost vévodkyně ze Sussexu“, přestože po odchodu z královských povinností v roce 2020 přestali s princem Harrym titul používat.
Harry chce chránit Meghan
Zdroj pro Heatworld uvedl, že Harry se snaží Meghan chránit před negativními reakcemi: „Říká, že nemá jinou možnost vzhledem k tomu, jak špatně věci v minulosti dopadly. Nechce, aby měla Meghan pocit, že ji ostatní soudí.“ Harry žádá, aby s Meghan bylo zacházeno „se základním respektem“ a nebyla předem vykreslována jako problémová osoba.
Další zdroj popsal Harryho situaci jako „složitou“, protože si chce udržet podporu svého otce, krále Karla III., a zároveň chránit svou manželku.
„To, že se opět všechno točí kolem Meghan, ale řadu lidí v paláci nepotěšilo,“ dodal zdroj.
Ozbrojená ochrana jako podmínka návratu
Navzdory zprávám, že Meghan preferuje pobyt v luxusním hotelu se čtyřmi vyhrazenými patry, se objevila také tvrzení, že král Karel III. Sussexovým velkoryse nabídl ubytování ve svém oblíbeném sídle Highgrove House v oblasti Cotswolds.
Podle královského reportéra Toma Sykese se historické sídlo nachází uvnitř „trvalé bezpečnostní zóny“, která zahrnuje bezletovou oblast, ozbrojenou policii i speciální zabezpečenou místnost pro případ ohrožení.
Sykes ve svém newsletteru The Royalist uvedl, že Highgrove by pro Sussexovy představovalo ideální zázemí. Zároveň připomněl, že Harry „považuje obnovení ozbrojené ochrany za nepřekročitelnou podmínku pro jakýkoli plnohodnotný návrat celé rodiny do Británie“.
