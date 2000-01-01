Tvůrci připravovaného seriálu Harry Potter před dvěma týdny oznámili, že seriálovým profesorem obrany proti černé magii Zlatoslavem Lockhartem bude Nicholas Hoult. Ten se proslavil coby dětská hvězda nebo postavou Zvířete v X-Menech. Nakonec se ale role vzdal a nahradí ho kolega Kit Harington.
Autor: © Warner Bros
Podle některých informací je za Houltovým odmítnutím role kritika autorky J.K. Rowlingové a její názory na transgender lidi. Tvůrci ale jako důvod uvádějí jeho časovou zaneprázdněnost.
Autor: Getty Images
Novým bradavickým profesorem bude nakonec Kit Harington alias Jon Sníh ze seriálu Hra o trůny. Herec Zlatoslava namluvil také v nové audioknize.
Autor: Instagram / Harry Potter
Rose Leslie a Kit Harington v seriálu Hra o trůny (2013)
Autor: © HBO
Ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata z roku 2002 hrál Zlatoslava Lockharta Kenneth Branagh.
Autor: © Warner Bros
Kenneth Branagh na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20. dubna 2026)
Autor: Reuters
Filmovým Harrym Potterem byl Daniel Radcliffe.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Dominic McLaughlin.
Autor: Instagram @hbomax
Daniel Radcliffe a Tom Felton se po letech znovu potkali. Snímek je z prosince 2025.
Autor: Profimedia.cz
Seriálový Harry Dominic McLaughlin na civilním snímku
Autor: HBO
Filmová Hermiona Grangerová byla Emma Watsonová.
Autor: © Warner Bros
Hermiona v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců. Hraje ji Arabella Stantonová.
Autor: HBO
Arabella Stantonová Hermionu namluvila také pro novou audioknihu o Harrym Potterovi.
Autor: Starlight Express
Filmový Ron Weasley byl Rupert Grint.
Autor: © Warner Bros
Tohle je Ron ze seriálu. Hraje ho Alastair Stout.
Autor: HBO
Alastair Stout na civilním snímku
Autor: Urban Talent
Filmovým Dracem Malfoyem byl Tom Felton.
Autor: © Warner Bros
V seriálu ho bude hrát Lox Pratt.
Autor: HBO
Tom Felton se k roli Draca vrátil i po letech. Při svém debutu na Broadwayi ho hrál v představení Harry Potter a prokleté dítě.
Autor: AP
Lox Pratt na civilním snímku
Autor: HBO Max
Největší pozdvižení mezi fanoušky vyvolalo obsazení role Severuse Snapea. Ve filmu ho hrál Alan Rickman.
Autor: Warner Bros.
V seriálu je to Paapa Essiedu. Některým fanouškům vadí barva pleti herce. Tvůrci totiž slibovali, že se budou věrněji držet knižního originálu. Tam je Snape popsán jako štíhlý, vysoký muž s bledou (sinalou) pletí, hákovitým nosem a mastnými černými vlasy po ramena.
Autor: HBO
Paapa Essiedu na civilním snímku
Autor: HBO
Ředitele Bradavic Albuse Brumbála si ve filmech zahráli dva herci. V prvních dvou snímcích to byl Richard Harris.
Autor: © Warner Bros
Po jeho smrti se ředitelem Školy čar a kouzel stal Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
V seriálu to bude John Lithgow.
Autor: HBO
John Lithgow na civilním snímku
Autor: HBO
Profesorku Minervu McGonagallovou ve filmech hrála Maggie Smithová.
Autor: © Warner Bros
Ředitelku nebelvírské koleje bude v seriálu hrát Janet McTeerová.
Autor: HBO
Janet McTeerová na civilním snímku
Autor: HBO
Robbie Coltrane coby šafář Rubeus Hagrid ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců
Autor: © Warner Bros
V seriálu bude postavu hrát Nick Frost.
Autor: HBO
Nový Hagrid Nick Frost na civilním snímku
Autor: HBO
Strýc a teta Harryho Pottera Vernon Dursley a Petunie Dursleyová. Ve filmech je hráli Fiona Shawová a Richard Griffiths.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu to jsou Daniel Rigby a Bel Powley.
Autor: HBO
Daniel Rigby na civilním snímku
Autor: HBO Max
Bel Powley na civilním snímku
Autor: HBO Max
Syna Dursleyových a Harryho bratrance Dudleyho ve filmech hrál Harry Melling.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Amos Kitson.
Autor: HBO
Amos Kitson na civilním snímku
Autor: Instagram @hbomax
Jason Isaacs coby filmový Lucius Malfoy
Autor: Comin-Con Junior
V seriálu se role zhostí Johnny Flynn.
Autor: HBO Max
Ian Hart ve filmu Harry Potter a kámen mudrců hrál profesora Quirinuse Quirella.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu to bude Luke Thallon.
Autor: HBO
V seriálu se této role ujme Paul Whitehouse. Zajímavostí je, že hrál i ve filmech o Harrym Potterovi. Přestože jeho postavu Sira Cadogana téměř z celého filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu vystříhali, je vidět na obrazu za Harrym, Ronem a Hermionou, když jim Ginny řekne o zmizení Buclaté dámy.
Autor: HBO
Seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona v popředí, za ním Percy (Ruari Spooner), dvojčata Fred a George (Tristan a Gabriel Harlandovi) a Ginny - budoucí žena Harryho Pottera (Gracie Cochraneová). Představitelka Ginny ovšem bude v druhé řadě přeobsazena na žádost malé herečky a jejích rodičů.
Autor: HBO Max
Weasleyovic rodina z filmů o Harrym Potterovi: Fred (James Phelps), Molly (Julie Waltersová), George (Oliver Phelps), Ron (Rupert Grint), Ginny (Bonnie Wrightová), Arthur (Mark Williams) a Percy (Chris Rankin). Chybí Charlie a Bill (Domhnall Gleeson).
Autor: Warner Bros.
Molly Weasleyovou hrála ve filmech Julie Waltersová.
Autor: Warner Bros
V seriálu to bude Katherine Parkinsonová.
Autor: HBO Max
Matthew Lewis si ve filmech zahrál Harryho spolužáka Nevilla Longbottoma.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Rory Wilmot.
Autor: Instagram @hbomax
Devon Murray jako Harryho spolužák Seamus Finnigan
Autor: Warner Bros
Seriálovým Seamusem bude Leo Earley.
Autor: HBO Max
Postavu Parvati Patilové hrály dvě herečky. V prvních filmech to byla Sitara Shahová (vlevo), ale až Shefali Chowdhuryová (vpravo) měla v pozdějších snímcích větší prostor.
Autor: Koláž iDNES.cz
V seriálu bude Parvati Alessia Leoni.
Autor: HBO Max
Také postavu Levandule Brownové hrály až dvě herečky. V prvních filmech, kde neměla na rozdíl od knih velkou roli, to byla dokonce dívka tmavé pleti. V pozdějších filmech ji hrála Jessie Cave.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Kamarádku Parvati a pozdější Ronovu chvilkovou lásku bude hrát Sienna Moosahová.
Autor: HBO Max
Zoe Wanamakerová coby Rolanda Hoochová, tedy filmová učitelka létání v Bradavicích, která soudcuje také většinu školních famfrpálových utkání.
Autor: © Warner Bros
Louise Brealey bude seriálovou madam Hoochovou.
Autor: Instagram @hbomax
Zatímco ve filmech tvůrci vystřihli postavu drzého a zlotřilého bradavického strašidla Protivy (hrál ho Rik Mayall), v seriálu se objeví. Bude jím britský herec, komik a moderátor Peter Serafinowicz.
Autor: Profimedia.cz
Prodejcem hůlek byl Garrick Ollivander. Ve filmech ho hrál John Hurt.
Autor: © Warner Bros
Pana Olivandera v seriálu bude hrát Anton Lesser.
Autor: Instagram @hbomax
Robert Hardy jako filmový ministr kouzel Kornelius Popletal
Autor: Warner Bros
Bertie Carvel bude seriálový ministr kouzel.
Autor: HBO Max
Příběhy malého čaroděje letos oslavily 25 let od premiéry prvního filmu.
Autor: © Warner Bros
Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Autor: HBO
Každá ze sedmi knih J.K. Rowlingové by měla odpovídat jedné seriálové řadě.
Autor: HBO
Tvůrci postupně odtajňují ukázky a záběry z Harryho Pottera.
Autor: HBO Max
Fanoušci se seriálu dočkají o Vánocích 2026.
Autor: HBO