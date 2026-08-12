Zlatoslav Lockhart v novém Harrym Potterovi bude bývalá dětská hvězda

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26. března 2026
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26. března 2026
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Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...
Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.
Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...
Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...
Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...
I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...
Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...
Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.
Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...
Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.
Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...
Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...
Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...
Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...
Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...
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Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...
Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...