Doupě už je skoro plné, oznámili tvůrci seriálového Harryho Pottera a ukázali nově i představitele sourozenců Weasleyových. K Alastairu Stoutovi v roli Rona přivítali Tristana Harlanda jako Freda, Gabriela Harlanda jako George, Ruariho Spoonera jako Percyho a Gracie Cochraneovou jako Ginny. Druhý nejstarší Ronův bratr Charlie je podle příspěvku na Instagramu „momentálně v Rumunsku, ale brzy se také připojí“.
Seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona v popředí, za ním Percy (Ruari Spooner), dvojčata Fred a George (Tristan a Gabriel Harlandovi) a Ginny - budoucí žena Harryho Pottera (Gracie Cochraneová), srpen 2025
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) a Dominic McLaughlin v první den natáčení seriálu Harry Potter (2025)
Nick Frost jako Hagrid v seriálu Harry Potter (2027)
Robbie Coltrane ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
První fotka nového seriálového Harryho Pottera (Dominic McLaughlin) ukazuje jeho ikonickou jizvu, brýle a bradavickou uniformu. (14. července 2025)
Matthew Lewis ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Rory Wilmot jako Neville Longbottom
Harry Melling ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Amos Kitson jako Dudley Dursley
Zoe Wanamakerová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Louise Brealey bude hrát madam Rolandu Hoochovou.
John Hurt ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Anton Lesser jako Garrick Ollivander
Tom Felton ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Lox Pratt
Jason Isaacs přijal pozvánku na brněnský Comic-Con Junior. (2024)
Johnny Flynn
Julie Waltersová jako Molly Weasleyová
Katherine Parkinsonová
Fiona Shawová jako Petunie Dursleyová
Bel Powley
Richard Griffiths jako Vernon Dursley
Daniel Rigby
Devon Murray jako Seamus Finnigan
Leo Earley
Sitara Shahová a Shefali Chowdhuryová jako Parvati Patilová
Alessia Leoni
Jessie Cave ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)
Sienna Moosahová
Robert Hardy jako Kornelius Popletal
Bertie Carvel
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Dominic McLaughlin
Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Arabella Stantonová
Rupert Grint ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Alastair Stout
Richard Harris ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Michael Gambon jako Brumbál ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)
John Lithgow
Maggie Smithová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Janet McTeerová
Tutéž postavu hrál až do roku 2011, kdy šla do kin druhá část snímku Harry Potter a Relikvie smrti.
Paapa Essiedu
Robbie Coltrane ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Nick Frost
Luke Thallon
Paul Whitehouse
