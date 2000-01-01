Natáčení seriálu o Harrym Potterovi pokračuje a tvůrci odhalili další jména herců, kteří se v něm objeví. Jedním z překvapení je návrat herce Warwicka Davise, který hrál i ve filmech. Po letech si zopakuje roli profesora Filiuse Kratiknota. Premiéra seriálu je plánována na rok 2027.
Autor: © HBO
Warwick Davis ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Warwick Davis v dalších filmech hrál i skřeta Griphooka. V prvním filmu to byl ale Verne Troyer.
Autor: © Warner Bros
V seriálu bude pracovníkem kouzelnické banky Gringottových Leigh Gill.
Autor: © HBO
Miriam Margolyesová ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)
Autor: © Warner Bros
Novou bradavickou profesorkou bylinkářství a ředitelkou mrzimorské koleje Pomonou Prýtovou bude Sirine Saba.
Autor: © HBO
Madam Pomfreyová je kouzelnická léčitelka, která pracuje na bradavické ošetřovně. Ve filmech ji hrála Gemma Jonesová.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Brid Brennanová.
Autor: © HBO
Alfred Enoch si ve filmech zahrál Harryho spolužáka Deana Thomase.
Autor: © Warner Bros
Nyní to bude Elijah Oshin.
Autor: © HBO
Jamie Waylett hrál Vincenta Grabbea.
Autor: © Warner Bros
Dracovým přihlouplým kamarádem bude Finn Stehpens.
Autor: © HBO
Gregory Goyle byl ve filmech Josh Herdman (vpravo).
Autor: © Warner Bros
Nově to bude William Nash.
Autor: © HBO
Duch, profesor dějin čar a kouzel na Bradavické škole čar a kouzel Cuthbert Binns je v knihách, ale ve filmech chyběl. Objevil se však ve videohře Hogwarts Legacy
Autor: © Hogwarts Legacy
V seriálu bude tuto postavu hrát Richard Durden.
Autor: © HBO
Weasleyovic rodina z filmů o Harrym Potterovi: Fred (James Phelps), Molly (Julie Waltersová), George (Oliver Phelps), Ron (Ruppert Grint), Ginny (Bonnie Wrightová), Arthur (Mark Williams) a Percy (Chris Rankin). Chybí Charlie a Bill (Domhnall Gleeson).
Autor: Warner Bros.
Seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona v popředí, za ním Percy (Ruari Spooner), dvojčata Fred a George (Tristan a Gabriel Harlandovi) a Ginny (Gracie Cochraneová)
Autor: HBO Max
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Dominic McLaughlin jako seriálový Harry Potter
Autor: Instagram @hbomax
Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Arabella Stantonová je novou Hermionou Grangerovou.
Autor: Starlight Express
Rupert Grint ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Alastair Stout hraje Harryho nejlepšího kamaráda Rona Weasleyho.
Autor: Urban Talent
Tom Felton ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Harryho protivníkem Dracem Malfoyem bude Lox Pratt.
Autor: HBO Max
Matthew Lewis ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Rory Wilmot bude Neville Longbottom.
Autor: Instagram @hbomax
Devon Murray jako Seamus Finnigan
Autor: Warner Bros
V seriálu ho bude hrát Leo Earley.
Autor: HBO Max
Sitara Shahová a Shefali Chowdhuryová jako Parvati Patilová ve filmech o Harrym Potterovi
Autor: Koláž iDNES.cz
Nová Parvati bude Alessia Leoni.
Autor: HBO Max
Jessie Cave hrála ve filmech levanduli Brownovou.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Teď bude Harryho spolužačku a pozdější Ronovu lásku hrát Sienna Moosahová.
Autor: HBO Max
Harry Melling jako Harryho bratránek
Autor: © Warner Bros
Amos Kitson bude Dudley Dursley.
Autor: Instagram @hbomax
Fiona Shawová jako Petunie Dursleyová
Autor: Warner Bros
Harryho tetu bude hrát Bel Powley.
Autor: HBO Max
Richard Griffiths jako Vernon Dursley
Autor: Warner Bros
Harryho seriálový strýc Daniel Rigby
Autor: HBO Max
Julie Waltersová jako Molly Weasleyová
Autor: Warner Bros
Ronovou maminkou v seriálu bude Katherine Parkinsonová.
Autor: HBO Max
John Hurt ve filmech hrál prodavače hůlek.
Autor: © Warner Bros
Garrickem Ollivanderem bude Anton Lesser.
Autor: Instagram @hbomax
Jason Isaacs coby Lucius Malfoy
Autor: Comin-Con Junior
Dracovho otce a smrtijeda bude v seriálu hrát Johnny Flynn.
Autor: HBO Max
Robert Hardy jako Kornelius Popletal
Autor: Warner Bros
Bertie Carvel bude seriálový ministr kouzel.
Autor: HBO Max
Prvním Brumbálem ve filmech byl Richard Harris.
Autor: © Warner Bros
Po kolegově smrti se role ujal Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
V seriálu bude ředitele bradavické školy hrát John Lithgow.
Autor: HBO
Profesorka Minerva McGonagallová v podání Maggie Smithové
Autor: © Warner Bros
Ředitelkou nebelvírské koleje a profesorkou přeměňování bude v seriálu Janet McTeerová.
Autor: HBO
Alan Rcikman hrál Severuse Snapea.
Autor: Warner Bros.
Profesora lektvarů, který později vyučoval Obranu proti černé magii a stal se i ředitelem Bradavic bude hrát Paapa Essiedu.
Autor: HBO
Robbie Coltrane coby filmový Rubeus Hagrid
Autor: © Warner Bros
Šafáře a klíčníka bude hrát Nick Frost.
Autor: HBO
Učitel obrany proti černé magii na kouzelné škole v Bradavicích z prvního filmu bude v seriálu Luke Thallon.
Autor: HBO
Zoe Wanamakerová coby filmová Rolanda Hoochová
Autor: © Warner Bros
Učitelkou létání na koštěti a rozhodčí famfrpálu bude nyní Louise Brealey.
Autor: Instagram @hbomax
Nový školník v Bradavicíc - Paul Whitehouse. Zajímavostí je, že hrál i ve filmech o Harrym Potterovi. Přestože jeho postavu Sira Cadogana téměř z celého filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu vystříhali, je vidět na obrazu za Harrym, Ronem a Hermionou, když jim Ginny řekne o zmizení Buclaté dámy.
Autor: HBO