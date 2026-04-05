Budou z nich multimilionáři. Dětští herci z Harryho Pottera vydělají balík

Titulní roli Harryho Pottera si zahraje dvanáctiletý skotský herec Dominic McLaughlin, jako Ron Weasley se představí jedenáctiletý Alastair Stout a chytrou Hermionu Grangerovou ztvární jedenáctiletá Arabella Stantonová. Podle nejnovějších zpráv dostanou tito dětští herci jen za první sérii po 500 tisíci librách, což je v přepočtu více než 14 milionů korun. Za jednu epizodu dostanou v přepočtu milion a půl.
„Pořádná výplata pro tři děti, které nejsou ještě ani teenagery – a to je jen začátek,“ komentuje to nejmenovaný zdroj magazínu The Sun, jehož informace stanice HBO zatím nepotvrdila. „Jen za první sérii dostanou 500 tisíc liber – tímhle tempem z nich v osmnácti budou multimilionáři. Pro tak malé děti je to hodně peněz, ale zároveň se z nich stanou nejznámější děti na světě.“
Fanoušci se nedávno dočkali první upoutávky, která slibuje, že se nového seriálu dočkají již letos o Vánocích. Oznámení tak předčí předchozí očekávání, která datovala první sérii spíše někam do roku 2027.
Jak lze čekat, na straně fanoušků se tato chystaná adaptace zatím setkává s různorodými reakcemi – zatímco někteří jsou už nyní nadšeni, jiní neskrývaně vyjadřují pochybnosti, a to mimo jiné na základě obsazení některých vedlejších postav.
Upoutávka zahrnuje některé počáteční scény z příběhu malého Harryho, který se za pobytu u nevlídných Dursleyových teprve dozvídá od Hagrida o tom, že jej čeká studium na kouzelnické škole. Už nyní je možno zaznamenat momenty, které se ve filmové adaptaci neobjevily, jako je například Harryho docházka na obyčejnou „mudlovskou“ školu.
|
Fanoušci jsou z ukázky Harryho Pottera nadšení. Vadí jim ale černý Snape
Den před zveřejněním upoutávky stanice HBO zveřejnila také první plakát k filmu, který vyobrazuje mladého Harryho připraveného zúčastnit se zápasu ve famfrpálu.
Za zmínku stojí také to, že zatímco filmy byly koncipovány spíše do doby svého vzniku (první díl vyšel v roce 2001), z traileru na seriál je patrná větší snaha o zasazení do devadesátých let, kdy se odehrává děj původních knih.
Stanice HBO a její streamovací platforma HBO Max v neděli uvedou premiéru dokumentu Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel. Ten nabídne detailní pohled na vznik první řady seriálu o slavném čaroději, který HBO natáčí. Dokumentem provede coby vypravěč Nick Frost, nový představitel Rubeuse Hagrida.
Speciál obsahuje rozhovory se členy castingového týmu, scénografie, kostýmního návrhářství a týmu speciálních efektů zaměřených na filmové bytosti. Mapuje i rozsáhlý proces hledání nových představitelů Harryho, Rona a Hermiony.
V pořadu se objeví klíčoví herci seriálu včetně Johna Lithgowa, který hraje ředitele Bradavic Albuse Brumbála, Janet McTeerové ztvárňující profesorku Minervu McGonagallovou a Paapy Essiedua, jenž se představí jako Severus Snape.
|
2. dubna 2026