náhledy
Zaplaví svět nová vlna Potterománie, jak tomu bylo před 25 lety při uvedení prvního filmu Harry Potter a Kámen mudrců? Uvidí se už letos na Vánoce, kdy HBO spustí seriál s novým obsazením a podle tvůrců s věrnějším zobrazením knih J.K. Rowlingové. Po zveřejnění traileru jsou fanoušci nadšení, některým ale vadí Paapa Essiedu, který hraje profesora Severuse Snapea.
Autor: HBO Max
Paapa Essiedu totiž úplně neodpovídá popisu profesora v knihách. Severus Snape má podle něj sinalou pleť, studené černé oči, hákovitý nos, mastné černé vlasy po ramena a žluté zuby. Ve filmech ho hrál Alan Rickman.
Autor: Warner Bros.
Nicméně ústřední trojice je podle fanoušků vybraná dobře.
Autor: HBO Max
Jestli jim to bude fungovat jako filmovým předchůdcům, se uvidí.
Autor: © Warner Bros
Seriálovým Harrym Potterem je Dominic McLaughlin.
Autor: HBO Max
Ve filmech hrál mladého čaroděje Daniel Radcliffe.
Autor: © Warner Bros
Harryho nejlepší kamarád je Ron Weasley. Tím seriálovým je Alastair Stout.
Autor: HBO Max
Ve filmech to byl Rupert Grint.
Autor: © Warner Bros
Hermionu Grangerovou bude hrát Arabella Stantonová.
Autor: HBO Max
Tato filmová role proslavila Emmu Watsonovou.
Autor: © Warner Bros
Draco Malfoy v seriálu z produkce HBO. Hraje ho Lox Pratt.
Autor: HBO Max
Tím filmovým studentem Zmijozelu byl Tom Felton.
Autor: © Warner Bros
Seriálovým bradavickým šafářem, klíčníkem a pozdějším profesorem Rubeusem Hagridem je Nick Frost.
Autor: HBO Max
Ve filmech obřího kamaráda hlavní trojice hrál Robbie Coltrane.
Autor: © Warner Bros
Ředitele Bradavické školy čar a kouzel v seriálu hraje John Lithgow.
Autor: HBO Max
V prvních dvou filmech to byl Richard Harris.
Autor: © Warner Bros
Po smrti kolegy se role v dalších šesti filmech ujal Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
Coby profesorka Minerva McGonagallová se představí Janet McTeerová.
Autor: HBO Max
Ředitelku nebelvírské koleje ve filmech hrála Maggie Smithová.
Autor: © Warner Bros
Strýc a teta Harryho Pottera Vernon Dursley a Petunie Dursleyová. Zahrají si je Daniel Rigby a Bel Powley.
Autor: HBO Max
Ve filmech to byli Fiona Shawová a Richard Griffith. Jejich syna hrál Harry Melling.
Autor: Profimedia.cz
Nový Dudley je Amos Kitson.
Autor: HBO Max
Harry Melling ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
Podle některých fanoušků seriálové zobrazení bude více odpovídat také době, kterou popisují knihy. Děj knih o Harrym Potterovi se odehrává v letech 1991 až 1998.
Autor: HBO Max
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Autor: © Warner Bros
V seriálu samozřejmě nesmí chybět oblíbený sport famfrpál.
Autor: HBO Max
Příchodu seriálových studentů do Bradavic se diváci dočkají o letošních Vánocích.
Autor: HBO Max