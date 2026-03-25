Nová éra Bradavic začne o Vánocích. Takhle vypadá seriálový Harry Potter

„Začíná nová éra Bradavic. Originální seriál HBO „Harry Potter a Kámen mudrců“ má premiéru letos o Vánocích,“ zní v popisku k první ukázce ze seriálu Harry Potter, kterou zveřejnilo ve středu večer HBO.
Vybraní fanoušci měli také možnost navštívit natáčecí místa. Příznivci Harryho Pottera se mohou těšit na nové scény, které ve filmech chyběly, jak odhalují některé příspěvky na sítích.
V seriálu Hermiona dostane svůj dopis z Bradavic, více se bude rozebírat Brumbálova minulost, objeví se alchymista Nicolas Flamel s manželkou Perenellou, který vynalezl Kámen mudrců. Nebudou chybět kompletní paměťové sekvence Myslánky, přednášky profesora Binnse z Dějin kouzel nebo dívčí kolej v Nebelvíru. Fanoušci by se také měli dozvědět, proč měl Ron na první cestě vlakem do Bradavic špinavý nos.
V připravované sérii pro HBO si Harryho Pottera zahraje Dominic McLaughlin, Arabella Stantonová bude hrát Hermionu Grangerovou a Alastair Stout ztvární Rona Weasleyho. O hudbu se postará uznávaný skladatel Hans Zimmer.
Tvůrci slibují věrnější ztvárnění příběhů podle knih J.K. Rowlingové než bylo to filmové s Danielem Radcliffem, Emmou Watsonovou a Rupertem Grintem v hlavních rolích.
25. března 2026