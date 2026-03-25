Nová éra Bradavic začne o Vánocích. Takhle vypadá seriálový Harry Potter

Společnost HBO na sociálních sítích zveřejnila první ukázky z připravovaného seriálu o Harrym Potterovi. Předtím fanoušky potěšila fotkou, na které Harry v podání Dominica McLaughlina kráčí s koštětem na famfrpálové hřiště.
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2027)

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2027) | foto: HBO Max

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
První fotka nového seriálového Harryho Pottera (Dominic McLaughlin) ukazuje...
Matthew Lewis ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Rory Wilmot bude Neville Longbottom.
„Začíná nová éra Bradavic. Originální seriál HBO „Harry Potter a Kámen mudrců“ má premiéru letos o Vánocích,“ zní v popisku k první ukázce ze seriálu Harry Potter, kterou zveřejnilo ve středu večer HBO.

Vybraní fanoušci měli také možnost navštívit natáčecí místa. Příznivci Harryho Pottera se mohou těšit na nové scény, které ve filmech chyběly, jak odhalují některé příspěvky na sítích.

V seriálu Hermiona dostane svůj dopis z Bradavic, více se bude rozebírat Brumbálova minulost, objeví se alchymista Nicolas Flamel s manželkou Perenellou, který vynalezl Kámen mudrců. Nebudou chybět kompletní paměťové sekvence Myslánky, přednášky profesora Binnse z Dějin kouzel nebo dívčí kolej v Nebelvíru. Fanoušci by se také měli dozvědět, proč měl Ron na první cestě vlakem do Bradavic špinavý nos.

V připravované sérii pro HBO si Harryho Pottera zahraje Dominic McLaughlin, Arabella Stantonová bude hrát Hermionu Grangerovou a Alastair Stout ztvární Rona Weasleyho. O hudbu se postará uznávaný skladatel Hans Zimmer.

Tvůrci slibují věrnější ztvárnění příběhů podle knih J.K. Rowlingové než bylo to filmové s Danielem Radcliffem, Emmou Watsonovou a Rupertem Grintem v hlavních rolích.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

