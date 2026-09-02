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Moudrý klobouk, famfrpál i černý Snape. Je tady nový trailer Harryho Pottera

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  17:46
Společnost HBO představila nový trailer k seriálu Harry Potter, jehož první řada bude mít premiéru o Vánocích. V ukázce nechybí zařazování do kolejí, zápas famfrpálu, Harryho neviditelný plášť nebo hodina obrany proti černé magii.

Harryho Pottera v seriálu hraje Dominic McLaughlin, Alastair Stout a Arabella Stantonová zase jeho nejlepší kamarády Rona Weasleyho a Hermionu Grangerovou.

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
První fotka nového seriálového Harryho Pottera (Dominic McLaughlin) ukazuje jeho ikonickou jizvu, brýle a bradavickou uniformu. (14. července 2025)
Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
Alastair Stout v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)
77 fotografií

V traileru lze kromě jiného vidět, jak trojice přijíždí do Bradavic či zařazování do kolejí Moudrým kloboukem, který Harryho na jeho přání nepošle do Zmijozelu, ale do Nebelvíru. Harry se setkává s bradavickými profesory Severusem Snapem, Minervou McGonagallovou, šafářem Rubeusem Hagridem nebo ředitelem Albusem Brumbálem. Nechybí ani trénink famfrpálu.

Nový seriál HBO slibuje věrněji než filmy přenést na obrazovky všech sedm knih autorky J. K. Rowlingové. Měl by mít sedm řad. Ta první s osmi díly s názvem Kámen mudrců bude mít premiéru letos na Vánoce. Tvůrci v květnu oznámili, že už začínají pracovat i na druhá sérii s názvem Tajemná komnata.

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V seriálu se objeví řada známých jmen. John Lithgow bude ředitel Bradavické školy čar a kouzel Albus Brumbál, Janet McTeerová je profesorka McGonagallová. Paapa Essiedu se objeví coby profesor Severus Snape, Nick Frost jako Hagrid, Luke Thallon bude hrát profesora Quirrella. Paul Whitehouse si střihne roli školníka Arguse Filche, Bertie Carvel bude ministr kouzel Kornelius Popletal, Johnny Flynn se představí jako Lucius Malfoy.

Pro mnoho mladých herců jde o první velké role v seriálu. Lox Pratt bude Draco Malfoy, Leo Earley hraje Seamuse Finnegana, Rory Wilmot pak Nevilla Longbottoma, Gracie Cochrane Ginny Weasleyovou a Elijah Oshin pak Deana Thomase.

Budete sledovat seriál Harry Potter?

26. března 2026

Trailery

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