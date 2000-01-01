Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si zahraje Lenny Rush. Lordem Voldemortem, tedy jeho mladší verzí Tomem Rojvolem Raddlem, bude Billy Barratt.
Autor: HBO
Ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata z roku 2002 hrál mladého Voldemorta Christian Coulson.
Autor: © Warner Bros
Billy Barratt bude mladý lord Voldemort alias Tom Rojvol Raddle.
Autor: HBO
Zatímco ve všech filmech Ginny Weasleyovou hrála Bonnie Wrightová, v seriálu tomu tak není.
Autor: © Warner Bros
V druhé řadě se v roli Ronovy sestry představí Bonnie Hillová.
Autor: HBO
V první řadě to byla Gracie Cochrane. Ta ovšem po domluvě s rodiči a tvůrci končí. Na snímku jsou seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona Alastair Stout je v popředí, za ním Percy (Ruari Spooner), dvojčata Fred a George (Tristan a Gabriel Harlandovi).
Autor: HBO Max
Weasleyovic rodina z filmů o Harrym Potterovi: Fred (James Phelps), Molly (Julie Waltersová), George (Oliver Phelps), Ron (Rupert Grint), Ginny (Bonnie Wrightová), Arthur (Mark Williams) a Percy (Chris Rankin). Chybí Charlie a Bill (Domhnall Gleeson).
Autor: Warner Bros.
Ve druhém filmu o Harrym Potterovi se objevuje také domácí skřítek Dobby.
Autor: © Warner Bros
Lenny Rush bude Dobby v seriálu Harry Potter a Tajemná komnata.
Autor: HBO
Filmovým Harrym byl Daniel Radcliffe.
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Dominic McLaughlin.
Autor: HBO
Filmová Hermiona Grangerová byla Emma Watsonová.
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Arabella Stantonová.
Autor: HBO
Rupert Grint coby filmový Ron Weasley
Autor: © Warner Bros
V seriálu se této role ujme Alastair Stout.
Autor: HBO
Julie Waltersová jako Molly Weasleyová ve filmech o Harrym Potterovi
Autor: Warner Bros
Seriálovou maminku Rona hraje Katherine Parkinsonová.
Autor: HBO
Filmový Draco Malfoy - Tom Felton
Autor: © Warner Bros
V seriálu je to Lox Pratt.
Autor: HBO
Alan Rickman coby filmový profesor Severus Snape
Autor: Warner Bros.
V seriálu tuto postavu hraje Paapa Essiedu.
Autor: HBO
Richard Harris byl ředitelem Bradavic Albusem Brumbálem v prvních dvou filmech.
Autor: © Warner Bros
PO jeho smrti ho v dalších filmech nahradil Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
Seriálovým Brumbálem je John Lithgow.
Autor: HBO
Maggie Smithová jako filmová profeosorka Minerva McGonaghalová
Autor: © Warner Bros
V seriálu ji hraje Janet McTeerová.
Autor: HBO
V seriálu to bude Luke Thallon.
Autor: HBO
V seriálu se této role ujme Paul Whitehouse. Zajímavostí je, že hrál i ve filmech o Harrym Potterovi. Přestože jeho postavu Sira Cadogana téměř z celého filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu vystříhali, je vidět na obrazu za Harrym, Ronem a Hermionou, když jim Ginny řekne o zmizení Buclaté dámy.
Autor: HBO
Robbie Coltrane jako filmový Rubeus Hagrid
Autor: © Warner Bros
V seriálu bude postavu hrát Nick Frost.
Autor: HBO
Strýc a teta Harryho Pottera Vernon Dursley a Petunie Dursleyová. Ve filmech je hráli Fiona Shawová a Richard Griffiths.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu to jsou Daniel Rigby a Bel Powley.
Autor: HBO
Syna Dursleyových a Harryho bratrance Dudleyho ve filmech hrál Harry Melling.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Amos Kitson.
Autor: HBO
Jason Isaacs coby filmový Lucius Malfoy
Autor: Comin-Con Junior
V seriálu se role zhostí Johnny Flynn.
Autor: HBO Max
Matthew Lewis si ve filmech zahrál Harryho spolužáka Nevilla Longbottoma.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to bude Rory Wilmot.
Autor: Instagram @hbomax
Devon Murray jako Harryho spolužák Seamus Finnigan
Autor: Warner Bros
Seriálovým Seamusem bude Leo Earley.
Autor: HBO Max
Postavu Parvati Patilové hrály dvě herečky. V prvních filmech to byla Sitara Shahová (vlevo), ale až Shefali Chowdhuryová (vpravo) měla v pozdějších snímcích větší prostor.
Autor: Koláž iDNES.cz
V seriálu bude Parvati Alessia Leoni.
Autor: HBO Max
Také postavu Levandule Brownové hrály až dvě herečky. V prvních filmech, kde neměla na rozdíl od knih velkou roli, to byla dokonce dívka tmavé pleti. V pozdějších filmech ji hrála Jessie Cave.
Autor: © Warner Bros. Pictures
Kamarádku Parvati a pozdější Ronovu chvilkovou lásku bude hrát Sienna Moosahová.
Autor: HBO Max
Profesora Zlatoslava Lockharta ve filmu hrál Kenneth Branagh.
Autor: © Warner Bros
V seriálu to měl být Nicholas Hoult, nakonec to ale bude Kit Harington. Herec Zlatoslava namluvil také v nové audioknize.
Autor: AP
Zoe Wanamakerová coby Rolanda Hoochová, tedy filmová učitelka létání v Bradavicích, která soudcuje také většinu školních famfrpálových utkání.
Autor: © Warner Bros
Louise Brealey bude seriálovou madam Hoochovou.
Autor: Instagram @hbomax
Prodejcem hůlek byl Garrick Ollivander. Ve filmech ho hrál John Hurt.
Autor: © Warner Bros
Pana Olivandera v seriálu bude hrát Anton Lesser.
Autor: Instagram @hbomax
Robert Hardy jako filmový ministr kouzel Kornelius Popletal
Autor: Warner Bros
Bertie Carvel bude seriálový ministr kouzel.
Autor: HBO Max
Zatímco ve filmech tvůrci vystřihli postavu drzého a zlotřilého bradavického strašidla Protivy (hrál ho Rik Mayall), v seriálu se objeví. Bude jím britský herec, komik a moderátor Peter Serafinowicz.
Autor: Profimedia.cz
První řada seriálu Harry Potter bude mít premiéru letos o Vánocích. Diváky čeká osm dílů, které vycházejí z knihy J.K. Rowlingové Harry Potter a Kámen mudrců.
Autor: HBO