Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby

Autor:
Fotočlánek   20:35
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026) Christian Coulson ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002) Billy Barratt bude mladý lord Voldemort alias Tom Rojvol Raddle v seriálu Harry... Ralph Fiennes jako Lord Voldemort Ralph Fiennes v Londýně (12. října 2025) Bonnie Wrightová ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002) Bonnie Hillová bude nová Ginny Weasleyová v seriálu Harry Potter a Tajemná... Seriáloví Weasleyovi: Představitel Rona v popředí, za ním Percy (Ruari... Weasleyovic rodina z filmů o Harrym Potterovi: Fred (James Phelps), Molly... Dobby ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002) Toby Jones na cenách BAFTA v Londýně (22. února 2026) Lenny Rush bude Dobby v seriálu Harry Potter a Tajemná komnata.
Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si zahraje Lenny Rush. Lordem Voldemortem, tedy jeho mladší verzí Tomem Rojvolem Raddlem, bude Billy Barratt.

Budete sledovat seriál Harry Potter?

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu

Herec Jiří Ployhar si užívá dovolenou na Korfu se svou partnerkou Laurou....

Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...

Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“

„K otužování jsem se dostal přes mého staršího syna Jirku,” vzpomíná otec....

Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách

Americká herečka Sydney Sweeney v reklamě na kolekci Birthday Boobs své značky...

Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...

Nemám ráda machistické chlapy, ale ani zženštilé, říká Jitka Kocurová

Jitka Kocurová

Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová (47) v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak se podle ní proměnila dynamika mezi muži a že by nadhled, který má po čtyřicítce,...

5. září 2026

Zásnuby po roce, svatba do dvou měsíců. Chtěli jsme se vzít hned, říká Nosková

Michaela Nosková s maželem

Ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí a zpěvačka Michaela Nosková (43) zažila ve vztahu psychické i fyzické týrání, přesto nepřestala věřit v lásku. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila,...

5. září 2026

Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby

Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si...

4. září 2026  20:35

Třicet let spolu. Netušila jsem, jaká jízda to bude, říká Třeštíková o tvorbě s Basikovou

Premium
Bára Basiková a Helena Třeštíková. Tři velké lásky, tři svatby, tři...

Bára Basiková - Tři velké lásky, tři svatby, tři zklamání, tři rozvody, tři děti, z toho jedno v šestačtyřiceti letech. Když se úspěšná dokumentaristka Helena Třeštíková rozhodla točit třicet let...

4. září 2026

Yasmin Le Bonová popírá čas. Na dovolené s manželem zazářila v bikinách

Yasmin Le Bonová s manželem Simonem na Sardinii (srpen 2026)

Bývalá topmodelka Yasmin Le Bonová (61) vyrazila se svým manželem, frontmanem skupiny Duran Duran Simonem Le Bonem (67) na dovolenou na Sardinii. O Le Bonové se už léta mluví jako o člověku, který...

4. září 2026  13:27

Přítel Jennifer Anistonové poprvé otevřeně promluvil o jejich vztahu

Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026)

Jennifer Anistonová (57) si pečlivě stráží své soukromí. O to vzácnější je rozhovor jejího přítele Jima Curtise (50), ve kterém se mimo jiné rozpovídal o jejích vztahu. Hypnoterapeut herečku popsal...

4. září 2026  11:51

Lidé si myslí, že jím jen salát. Baldwinová promluvila o své dietě i cvičení

Hilaria Baldwinová (prosinec 2025)

Sedminásobná matka Hilaria Baldwinová (42) promluvila o svém jídelníčku a pravidelném cvičení. Kromě domácího posilování, s nímž radí svým fanynkám, nedá manželka herce Aleka Baldwina (68) dopustit...

4. září 2026

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

4. září 2026  8:16

Řveme na sebe, házíme věcmi, hádáme se, popisuje manželství Radana Labajová

Radana Labajová (2025)

Kdo by to čekal! Radana Labajová, která je už jedenadvacet let pod čepcem, přiznává, že v manželském svazku zdaleka neprožívá jenom idylku. „Dokážeme spolu několik dní nemluvit, řvát na sebe, hádat...

4. září 2026

Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy

Sophia Maria Osako

Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...

4. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výběr životního partnera hraje v úspěchu obrovskou roli, říká investorka z Jámy lvové

Premium
Radka Viktorie Dohnalová

Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí...

3. září 2026

Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová

Alice Bendová vyděsila fanoušky obličejem s podlitinami. (2. září 2026)

Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí...

3. září 2026  12:11,  aktualizováno  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.