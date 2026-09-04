Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby

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Herec Jiří Ployhar vyrazil s o 28 let mladší partnerkou na dovolenou na Korfu
Jiří Ployhar (50) si užíval dovolenou po boku své partnerky Laury (22). Herec se pochlubil romantickými snímky z řeckého Korfu, na nichž dvojice pózuje v plavkách. Od jejich seznámení uplynul už...
Langmajer se po letech sblížil s otcem. Herec ukázal „vzácné chvíle se seniorem“
Jiří Langmajer (60) si v poslední době užívá vzácné společné chvíle se svým otcem. Herec zveřejnil na sociálních sítích fotografie osmdesátiletého Jiřího Langmajera staršího a připomněl, že právě on...
Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě
Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...
Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí
Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....
Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách
Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...
Nemám ráda machistické chlapy, ale ani zženštilé, říká Jitka Kocurová
Moderátorka, příležitostná herečka a 2. vicemiss ČR 1999 Jitka Kocurová (47) v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak se podle ní proměnila dynamika mezi muži a že by nadhled, který má po čtyřicítce,...
Zásnuby po roce, svatba do dvou měsíců. Chtěli jsme se vzít hned, říká Nosková
Ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí a zpěvačka Michaela Nosková (43) zažila ve vztahu psychické i fyzické týrání, přesto nepřestala věřit v lásku. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila,...
Tvůrci seriálu Harry Potter prozradili, kdo bude Voldemort i Dobby
Společnost HBO už natáčí druhou řadu seriálu Harry Potter a oznámila další herce, kteří se objeví v Tajemné komnatě. Novou Ginny Weasleyovou po přeobsazení bude Bonnie Hillová, skřítka Dobbyho si...
Třicet let spolu. Netušila jsem, jaká jízda to bude, říká Třeštíková o tvorbě s Basikovou
Bára Basiková - Tři velké lásky, tři svatby, tři zklamání, tři rozvody, tři děti, z toho jedno v šestačtyřiceti letech. Když se úspěšná dokumentaristka Helena Třeštíková rozhodla točit třicet let...
Yasmin Le Bonová popírá čas. Na dovolené s manželem zazářila v bikinách
Bývalá topmodelka Yasmin Le Bonová (61) vyrazila se svým manželem, frontmanem skupiny Duran Duran Simonem Le Bonem (67) na dovolenou na Sardinii. O Le Bonové se už léta mluví jako o člověku, který...
Přítel Jennifer Anistonové poprvé otevřeně promluvil o jejich vztahu
Jennifer Anistonová (57) si pečlivě stráží své soukromí. O to vzácnější je rozhovor jejího přítele Jima Curtise (50), ve kterém se mimo jiné rozpovídal o jejích vztahu. Hypnoterapeut herečku popsal...
Lidé si myslí, že jím jen salát. Baldwinová promluvila o své dietě i cvičení
Sedminásobná matka Hilaria Baldwinová (42) promluvila o svém jídelníčku a pravidelném cvičení. Kromě domácího posilování, s nímž radí svým fanynkám, nedá manželka herce Aleka Baldwina (68) dopustit...
Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí
Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....
Řveme na sebe, házíme věcmi, hádáme se, popisuje manželství Radana Labajová
Kdo by to čekal! Radana Labajová, která je už jedenadvacet let pod čepcem, přiznává, že v manželském svazku zdaleka neprožívá jenom idylku. „Dokážeme spolu několik dní nemluvit, řvát na sebe, hádat...
Napůl Češka a napůl Japonka. Miss Sophia Maria Osako přepíná mezi světy
Česko-japonská kráska Sofia Maria Osako (22) se stala českou Miss Universe. Rozhodně ale nechce zůstat jen u modelingu. Studuje historii umění a filozofii, skládá hudbu, píše vlastní texty a chystá...
Výběr životního partnera hraje v úspěchu obrovskou roli, říká investorka z Jámy lvové
Radka Viktorie Dohnalová je velmi úspěšnou podnikatelkou, ale zároveň zvládá starost o čtyři děti. Jeden ze synů má navíc autismus. Klape jí to díky nadhledu i výběru skvělého partnera, který je jí...
Jsem v přechodu, zhubla jsem a živím se obličejem, vysvětluje plastiky Bendová
Alice Bendová vyděsila své fanoušky na sociálních sítích. Ukázala video, na kterém má obvázanou hlavu, oteklý obličej s nehybnou levou stranou a podlitiny. Také mluvení jí dělá problémy. Co se jí...