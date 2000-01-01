Kromě seriálu z dílny HBO vzniká i audioverze knih o Harrym Potterovi. Většina postav už zná své hlasy, mezi nimiž nechybí jména jako Hugh Laurie, Matthew Macfadyen, James McAvoy nebo Keira Knightley. Zajímavostí je, že Arabella Stantonová, která bude seriálovou Hermionou, ji namluví i pro audioverzi prvních knih. Podívejte se, jakým hlasem anglicky promluví i další postavy.
Autor: Koláž iDNES.cz
Ve filmech hrál Harryho Pottera Daniel Radcliffe.
Autor: © Warner Bros
Jeho hlasem na audionahrávce bude Frankie Treadaway. Zkušenosti má například z muzikálu Matilda.
Autor: Instagram / Frankie Treadaway
Tvůrci se rozhodli trojici hlavních postav po prvních knihách hlasově obměnit. (na snímku je Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2)
Autor: © Warner Bros. Pictures
Starší verzí Harryho Pottera bude Jaxon Knopf, který hrál například ve filmu Moishe z roku 2022.
Autor: IMDb / Nicholas Dawkes
Filmovou Hermionou Grangerovou byla Emma Watsonová.
Autor: © Warner Bros
V seriálu ale také v audioverzi to bude Arabella Stantonová.
Autor: Starlight Express
Emma Watsonová coby starší Hermiona ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
Autor: © Warner Bros. Pictures
Starším hlasem Hermiony bude Nina Barker-Francisová. Známá je například ze seriálu Rod draka.
Autor: InMDb / Dujonna
Filmový Ron Weasley v podání Ruperta Grinta
Autor: © Warner Bros
Mladším hlasem Rona bude Max Lester, který si zahrál ve filmu Fantastická 4: První kroky.
Autor: Instagram / Max Lester
Rupert Grint ve filmu Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
Autor: © Warner Bros. Pictures
Starším Ronem bude Rhys Mulligan. Už jako malý kluk hrál ve filmu Mr Duncan (2015).
Autor: IMDb
Dobby ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata z roku 2002.
Autor: © Warner Bros
Původním filmovým hlasem skřítka byl Toby Jones (vlevo), který například v roce 2016 na karlovarském filmovém festivalu s Jamiem Dornanem představil na tiskovce v hotelu Thermal film Anthropoid.
Autor: Dan Materna, MAFRA
V audioverzi bude Dobbym Daniel Mays. Známý je z netflixové novinky Čtvrteční klub amatérských detektivů.
Autor: Profimedia.cz
Ředitele Bradavic Albuse Brumbála v šesti z osmi filmů hrál Michael Gambon.
Autor: Warner Bros.
Profesorka McGonagallová. Ve filmech ji hrála Maggie Smithová.
Autor: © Warner Bros
Hlasem pro audioverzi bude divadelní, televizní a filmová herečka Michelle Gomezová, která je mimo jiné je členkou Královské shakespearovské společnosti.
Autor: Profimedia.cz
Alan Rickman hrál profesora Severuse Snapea.
Autor: Warner Bros.
Miriam Margolyesová ve filmech Harry Potter hrála profesorku Prýtovou.
Autor: © Warner Bros
Novým hlasem bude představitelka princezny Yary Greyjoy z seriálu Hra o trůny Gemma Whelanová.
Autor: Profimedia.cz
Robbie Coltrane coby šafář Hagrid ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců
Autor: © Warner Bros
Hagridovým hlasem bude promlouvat Mark Addy známý z filmu Do naha! a seriálů Ženatý se závazky, Tenká modrá linie, Hra o trůny nebo Duna: Proroctví.
Autor: Profimedia.cz
Profesora Zlatoslava Lockharta ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata hrál Kenneth Branagh.
Autor: © Warner Bros
David Thewlis ve filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu hrál profesora Lupina.
Autor: © Warner Bros
Profesora obrany proti černé magii a vlkodlaka bude namlouvat Iwan Rheon ze seriálů Misfits: Zmetci a Hra o trůny.
Autor: Profimedia.cz
Pošuk Moody byla postava, kterou hrál ve filmech Brendan Gleeson.
Autor: © Warner Bros
Imelda Stauntonová hrála nenáviděnou profesorku Dolores Umbridgeovou.
Autor: © Warner Bros
Pán zla bude mluvit hlasem Matthewa Macfadyena známého z filmů Pýcha a předsudek nebo Deadpool & Wolverine.
Autor: Reuters
Jason Isaacs coby filmový Lucius Malfoy
Autor: Comin-Con Junior
Helena Bonham Carterová ve filmu Harry Potter a Fénixův řád coby Bellatrix Lestrangeová
Autor: © Warner Bros
Bellatrix namluví Ruth Wilsonová, která hrála například v seriálech Skandál po královsku a Jeho temné esence.
Autor: Profimedia.cz
Natalia Tena ve filmech hrála Nymfadoru Tonksovou.
Autor: © Warner Bros
Pro audioverzi ji namluví Ambika Modová. (na snímku je s Leo Woodallem v seriálu Jeden den z roku 2024)
Autor: © Netflix
Arthura Weasleyho ve filmech hrál Mark Williams.
Autor: © Warner Bros
Domhnall Gleeson ve filmech o Harrym Potterovi hrál Billa Weasleyho.
Autor: © Warner Bros
V audioverzi ho namluví Leo Woodall známý například ze seriálu Bílý lotos nebo filmu Bridget Jonesová: Láskou šílená.
Autor: AP
Dvojčata Parvati a Padmu Patilovy hrály ve filmu Shefali Chowdhury a Afshan Azadová.
Autor: © Warner Bros
Sira Cadogana ve vystřižené scéně z filmu Harry Potter a vězeň z Azkabanu hrál Paul Whitehouse. Ten se v novém seriálu představí coby školník Filch.
Autor: © Warner Bros
V knihách se Sir Cadogan vyskytuje mnohem více než ve filmu a pro audioverzi ho namluví komik Matt Berry.
Autor: Profimedia.cz
Vypravěčkou v audioverzi knih o Harrym Potterovi bude Cush Jumbo, která hrála například v seriálech Dobrá manželka a Dobrý boj. Společnosti Audible a Pottermore oznámily, že první audiokniha s názvem Harry Potter a Kámen mudrců by měla vyjít 4. listopadu 2025, poslední Harry Potter a Relikvie smrti pak 12. května 2026.
Autor: Profimedia.cz