Tarzan a hvězda z Pottera o sexuálních scénách: Měli jsme koordinátora intimity

V debutovém snímku režiséra Harryho Lightona hraje Melling plachého Colina, který se dostává do nečekaného vztahu s charismatickým motorkářem Rayem, kterého ztvárnil Alexander Skarsgard. Film zkoumá jejich BDSM vztah a Colinovu proměnu, která ho vyvede z jeho všedního života na předměstí do světa plného vášně, ale i osobních zkoušek.

Ve filmu, který obsahuje řadu explicitní sexuálních scén, včetně orgií, Ray s Colinem naváže sexuální vztah a začlení ho do svého queer motorkářského prostředí. Colina však nakonec začne omezovat fakt, že ve svém vztahu s Rayem musí vždy hrát submisivní roli.

Harry Melling a Alexander Skarsgard ve filmu Pillion (2025)

„Věděl jsem, že to bude explicitní, a režisér měl jasnou představu o tom, kdy a jak bude nahota zobrazena. Měl jsem pocit, že to příběhu opravdu slouží a dává mi to smysl. Byl jsem s tím vším velmi, velmi spokojený. Měli jsme opravdu skvělého koordinátora intimity jménem Robbie Taylor Hunt, který tam s námi byl celou dobu,“ prozradil Skarsgard pro Vanity Fair.

„Alex je prostě ten nejhodnější partner, kterého si můžete na natáčení vysnít, takže to, co mohlo být docela skličujícím zážitkem, nemohlo dopadnout jinak, opravdu. Když si vymyslíte choreografii, což je často ta nejtěžší část – ujasníte si, co kdo dělá, kam směřují jeho ruce – a jakmile je spuštěna akce, ocitnete se ve světě Colina a Raye,“ prohlásil Melling.

„Zamiloval jsem se do Harryho od první vteřiny, kdy jsem ho spatřil. Je to prostě ten nejmilejší, nejhodnější a nejkrásnější člověk. Cítil jsem se pohodlně, když jsme s ním v těchto situacích mohli zajít tak daleko, jak jsme potřebovali. Také jsem objevil spoustu věcí o vztahu Colina a Raye, které jsem nečekal, když jsme na tom poprvé začali pracovat,“ řekl Skarsgard.

Richard Griffiths, Harry Melling a Fiona Shawová ve filmu Harry Potter a kámen mudrců (2001)

„Byly tam ty něžné, krásné okamžiky, které se prostě přirozeně staly, a některé chvíle, které byly divné, a některé momenty, které byly vtipné. Ale on byl neuvěřitelně statečný, velmi odvážný, když se do toho prostě vrhl,“ dodal herec, jehož otec Stellan Skarsgard a i sourozenci se také věnují hraní.

Film si od kritiky vysloužil chválu za svou otevřenost a hloubku. Americký webový magazín IndieWire například ocenil jeho psychologickou komplexnost a výraznou vizuální stránku. Režisér Lighton před projekcí prohlásil, že chtěl, aby diváci zažili emoce od smíchu přes zamyšlení až po vzrušení – a přesně tak tomu bylo.

Alexander Skarsgard, který je známý nejen svými hereckými výkony, ale i otevřeností v otázkách sexuality, uvedl, že natáčení intimních scén pro něj není problém. „Jsem Skandinávec, rádi se svlékáme,“ řekl.

Alexander Skarsgard ve filmu Legenda o Tarzanovi (2016)

Přiznal také, že během natáčení seriálu Pravá krev pomáhal kolegům překonat nervozitu při natáčení prvních homosexuálních líbacích scén. I když je Skarsgard sám heterosexuál, se švédskou herečkou Tuvou Novotny má dítě, k LGBTQ+ komunitě má blízko.

„Můj strýc a kmotr jsou gayové a už od dětství to pro mě byla normální věc,“ vzpomínal herec. „Teta k nám chodila se svým manželem a můj strýc se svým manželem. Byl to ten nejmódnější, nejvíc trendy a nejvíc cool chlap ze čtyř sourozenců mého otce. Takže když jsem byl dítě, vzhlížel jsem k němu. Protože byl fakt v zatraceně skvělé formě, úžasný a cool, a samozřejmě ne proto, že by byl gay.“

Když byl pak teenagerem a děti si dělaly legraci z jiných kluků, kteří byli gayové, nikdy to nechápal. „Prostě mě to mátlo, protože můj idol, můj kmotr byl gay a byl to ten nejvíc cool chlap, kterého jsem znal. Prostě jsem nechápal, jak tohle může být urážka,“ dodal Skarsgard.