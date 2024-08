Pro peníze ze sebe dělám blbečka, říká Harrison Ford o hraní v marvelovkách

Ford na festivalu představoval svou nadcházející roli Thaddeuse „Thunderbolta“ Rosse, kterého v posledních pěti filmech hrál již zesnulý herec William Hurt, a který se v chystaném filmu má přerodit v takzvaného Červeného Hulka.

„Co to obnášelo? Příliš nad tím nepřemýšlet. Dělat ze sebe blbečka kvůli penězům, což u mě není poprvé,“ překvapil svou upřímností Harrison Ford. Narážet tím mohl mimo jiné i na hraní před zeleným plátnem, které se pojí s tím, když film využívá velké množství počítačové animace – na tuto problematiku si v minulosti stěžoval například také Ian McKellen, když před několika lety hrál Gandalfa v Jacksonově sáze Hobit.

„Nechci to nějak shazovat,“ dodává nicméně Ford. „Myslím to tak, že občas člověk dělá věci, o kterých by nejradši neříkal své matce – nebo případně svému hereckému instruktorovi. Ale je to sranda a bavilo mě to. Natáčení jsem si užil a těší mě, s jakou odezvou se setkala upoutávka.“

Harrison Ford a Calista Flockhartová na udílení Critics Choice Awards (Santa Monica, 14. ledna 2024)

První zvěsti o tomto obsazení se objevily už v říjnu 2022, ale na zmíněnou upoutávku si fanoušci museli počkat až do letošního července.

William Hurt zemřel roku 2022 v 71 letech. Ve filmech MCU hrál už od roku 2008, kdy svou roli představil ve filmu Neuvěřitelný Hulk. „On dal této roli hodně silný základ, opravdu ho respektuji za to, co v životě vykonal,“ uvedl Harrison Ford v rozhovoru pro magazín People. „Těší mě, že na tomto základu mohu stanout také a pokračovat v jeho postavě.“

Své připojení se k MCU ale Ford hodnotí vesměs kladně. „Je to dobrý pocit, opravdu. Sleduji, že velice dobří herci se při práci pro univerzum Marvel velice dobře baví, a tak mě těší, že se začleňuji do jejich řad,“ dodal.

Film Captain America: Nový svět by měl mít v kinech premiéru příští rok a to 14. února 2025.