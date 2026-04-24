Byl jsem sociálně izolovaný a psychicky na tom špatně, přiznal Harrison Ford deprese

Má za sebou několik ikonických rolí. Ztvárnil dobrodruha ve filmové sérii Indiana Jones, zahrál si lovce replikantů ve snímku Blade Runner a také hrdinu ve Star Wars. Americký herec Harrison Ford (83) zavzpomínal na své mládí, prozradil, které rozhodnutí nakonec odstartovalo jeho kariéru a přiznal boj s psychickými problémy.
Harrison Ford až nyní odhalil velmi osobní kapitolu svého života a promluvil o tichém boji s depresí během svých vysokoškolských let. „Byl jsem víc než jen v depresi. Myslím, že jsem byl nemocný. Byl jsem sociálně izolovaný a psychicky jsem na tom byl špatně,“ svěřil se herec v podcastu Awards Chatter magazínu The Hollywood Reporter.

„Vstal jsem z postele, došel k telefonu, objednal si pizzu, vrátil se do postele a ležel tam, dokud nepřišla. Snědl jsem ji, obaly hodil do rohu a zase šel spát,“ vzpomínal.

Své mladší já popsal jako uzavřené a odříznuté od světa. Přestože měl vlastní pokoj a rozvrh hodin, do okolního světa se téměř nezapojoval. I obyčejná cesta do školy pro něj byla často nepřekonatelná. „V těch vzácných případech, kdy jsem se do třídy vydal, jsem se často dotkl dveří zvenku a otočil se a šel zpátky,“ dodal.

Přiznání působí o to silněji, když Forda fanoušci znají jako charismatickou hvězdu velkého plátna. Jeho příběh tak připomíná, že i slavní lidé mohou svádět těžké vnitřní boje.

Zlom podle něj přišel nečekaně. Na kurz herectví se přihlásil náhodou, chtěl si jen zlepšit studijní výsledky a ani si pořádně nepřečetl jeho náplň. Právě to mu ale změnilo život.

„Prostě jsem našel své místo mezi vypravěči. Opravdu to změnilo můj svět, změnilo mi to život,“ řekl Ford, který je dnes ženatý s herečkou Calistou Flockhartovou.

K přelomovému okamžiku se vrátil i při přebírání ocenění SAG Awards za celoživotní přínos. Tehdy s nadsázkou poznamenal, že je stále pracujícím hercem a následně poděkoval lidem, kteří formovali jeho kariéru, včetně George Lucase a Stevena Spielberga.

Byl jsem sociálně izolovaný a psychicky na tom špatně, přiznal Harrison Ford deprese

