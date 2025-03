Růžičková a Jirešová uctily Davida Lynche v sametu, Plodková vzala příteli sako

„Dnes byl dress code jasný – David Lynch. Tak jsem si studovala, co nosil přímo on. A to bylo velmi jednoduché. Většinou sako, bílá košile a nějaké plátěné světlé kalhoty. Ty já doma nemám. Říkala jsem si, že zachovám mužský prvek, takže mám na sobě sako svého partnera Filipa, “ prozradila herečka Jana Plodková, která pravidelně boduje v hodnocení módní policie.

Ivana Jirešová přiznala, že je fanynkou Davida Lynche. Jeho stěžejní film je podle herečky Modrý samet. Tomu také přizpůsobila svůj výběr sexy róby značky Leeda od návrhářky Lucie Kutálkové. Prozradila na sebe také, že spíše než sukně u ní v šatníku najdete spoustu džínsů a košil. Miluje také kabelky a cestovní tašky.

Také Andrea Růžičková vsadila na samet a oblékla zelené šaty značky Lazy Eye. „Je to pro mě taková sázka na jistotu. Je to lokální, vyrobeno v Praze. Má to krásný retro styl, co mám já osobně velmi ráda. Navíc schová to, co schovat má a zvýrazní to, co má zvýraznit,“ řekla manželka hudebníka Mikoláše Růžičky.

A jaké jsou módní ikony Anny Geislerové, která také boduje u módních policistů? „Vždycky si říkám, že si musím pamatovat, kdo je ten můj idol a koho mám strašně ráda. teď si to výjimečně pamatuji a je to Miuccia Prada. Je to nádherná bytost, originální, záhadná, vždycky skromná a zároveň vím, že si nechala udělat skluzavku, která vede z její kanceláře ven. To znamená, že má v sobě hravost. Dokázala dělat Pradu i Miu Miu. Miluji její sukně, boty a její italské kotníčky štíhlé. To je takový vysoký level,“ řekla herečka, které ovšem imponuje i rebelství a také přístup Vivienne Westwoodové.

Na křtu představili také video Anežky Horové Club Silencio, které vzniklo společně s editorialem. Jeho hlavními hvězdami byli Alžběta Malá, Leona Skleničková, Barbora Bočková, Stella Ginger Janáčková, Ema Businská, Václav Neužil, Antonio Šoposki a Tadeáš Moravec.

Letošní magazín Art At Heart je věnován umění, designu a nekonečné inspiraci kolem nás. Kromě rozhovoru s vedoucí Ateliéru textilu na UMPRUM Lindou Kaplanovou, dialogu interiérové stylistky Kláry Tománkové a architektky Barbory Hlaváčkové o šťastném domově a jak jej vytvořit, v něm najdete také rozhovor s návrhářem Jakubem Polankou, který svůj talent nasměroval od jehly a nitě k papíru a pigmentu.

Art Issue také představuje pět výjimečných žen – Lucii Rosickou, Veroniku Rút, Janu Vahalíkvou, Barboru Idesovou a Veroniku Velčovskou Jirouškovou – jejichž tvorba zkrášluje, zlepšuje a zušlechťuje prostor kolem nás.