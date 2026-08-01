Kosmetická značka Harlo by Harper bude zaměřena na péči o pleť generace Alpha a Z. Tým mladé Beckhamové už podal u Úřadu pro patenty a ochranné známky USA dokumenty, v nichž žádá o udělení výhradních práv k používání názvu ve Spojených státech.
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Podle britského deníku The Sun požádali také o registraci značky ve Spojeném království. Tam přihlásili značku Hiku by Harper. Ta v Americe neprošla, protože značku Harper má už registrovanou výrobce košťat a kartáčů na čištění a Hiku zase výrobce toaletních potřeb a parfémů.
Harper Beckhamová chce se svou kosmetikou přijít na trh příští rok. Zatím je seznam produktů její značky držen v tajnosti, ale podle britských médií půjde především o krémy a mycí prostředky na obličej pro mladistvou pleť. Teenagerku podle rodiny inspiroval k uvedení vlastní řady kosmetiky boj s akné.
„Přišla za mnou před dvěma nebo třemi lety a měla opravdu velké problémy s pletí. Dřív měla krásnou pleť, ale jako všechny mladé dívky se nechala zlákat kosmetickými značkami a nanášela si na obličej spoustu přípravků, které pro její pleť nebyly vhodné, a nakonec musela navštívit dermatologa, protože její pleť byla opravdu ve velmi špatném stavu,“ popsala Victoria Beckhamová v podcastu Aspire.
„Řekla mi: Chci vytvořit značku, protože vím, co chci, a nechci, aby ostatní lidé museli prožít to, čím jsem prošla já,“ dodala Beckhamová k plánům své dcery.
Na Instagramu už Victoria Beckhamová zveřejňuje videa s Harper a její denní péči o pleť. Je tak nasnadě, že s podnikáním jí bude hodně pomáhat její matka, která už vybudovala módní a kosmetický byznys v hodnotě 100 milionů dolarů. Dlouho ale trvalo, než se společnost Victorie Beckhamové stala ziskovou. Po řadě neúspěchů jí k tomu nejvíc pomohla právě kosmetická řada, kterou uvedla na trh v roce 2019.