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Harper Beckhamová má v 15 letech vlastní kosmetickou značku. Míří na americký trh

Autor:
  14:20
Harper Beckhamová (červen 2026)

Harper Beckhamová (červen 2026) | foto: Profimedia.cz

Victoria Beckhamová s manželem Davidem Beckhamem, dcerou Harper a synem Romeem...
Také Harper Beckhamová, dcera Victorie a David Beckhamových, vyrůstá v módním...
Na pařížském fashion weeku se objevila i v hnědých saténových šatech s...
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24 fotografií
Dcera bývalého fotbalisty Davida Beckhama a módní návrhářky Victorie Beckhamové Harper (15) už vytvořila svou vlastní kosmetickou značku. Jmenuje se Harlo by Harper a plánuje s ní prorazit na americkém trhu, kde už si zažádala o udělení výhradních práv k používání názvu společnosti

Kosmetická značka Harlo by Harper bude zaměřena na péči o pleť generace Alpha a Z. Tým mladé Beckhamové už podal u Úřadu pro patenty a ochranné známky USA dokumenty, v nichž žádá o udělení výhradních práv k používání názvu ve Spojených státech.

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Podle britského deníku The Sun požádali také o registraci značky ve Spojeném království. Tam přihlásili značku Hiku by Harper. Ta v Americe neprošla, protože značku Harper má už registrovanou výrobce košťat a kartáčů na čištění a Hiku zase výrobce toaletních potřeb a parfémů.

Harper Beckhamová chce se svou kosmetikou přijít na trh příští rok. Zatím je seznam produktů její značky držen v tajnosti, ale podle britských médií půjde především o krémy a mycí prostředky na obličej pro mladistvou pleť. Teenagerku podle rodiny inspiroval k uvedení vlastní řady kosmetiky boj s akné.

Harper Beckhamová (červen 2026)
Victoria Beckhamová s manželem Davidem Beckhamem, dcerou Harper a synem Romeem (červenec 2026)
Také Harper Beckhamová, dcera Victorie a David Beckhamových, vyrůstá v módním prostředí od narození. Je jí třináct let a její styl zatím působí klidněji a uhlazeněji než u mnohých vrstevnic z řad slavných dětí.
Na pařížském fashion weeku se objevila i v hnědých saténových šatech s minimalistickou siluetou. Jemný lesk materiálu a jednoduché doplňky odpovídají její charakteristicky střídmé estetice.
24 fotografií

„Přišla za mnou před dvěma nebo třemi lety a měla opravdu velké problémy s pletí. Dřív měla krásnou pleť, ale jako všechny mladé dívky se nechala zlákat kosmetickými značkami a nanášela si na obličej spoustu přípravků, které pro její pleť nebyly vhodné, a nakonec musela navštívit dermatologa, protože její pleť byla opravdu ve velmi špatném stavu,“ popsala Victoria Beckhamová v podcastu Aspire.

„Řekla mi: Chci vytvořit značku, protože vím, co chci, a nechci, aby ostatní lidé museli prožít to, čím jsem prošla já,“ dodala Beckhamová k plánům své dcery.

Na Instagramu už Victoria Beckhamová zveřejňuje videa s Harper a její denní péči o pleť. Je tak nasnadě, že s podnikáním jí bude hodně pomáhat její matka, která už vybudovala módní a kosmetický byznys v hodnotě 100 milionů dolarů. Dlouho ale trvalo, než se společnost Victorie Beckhamové stala ziskovou. Po řadě neúspěchů jí k tomu nejvíc pomohla právě kosmetická řada, kterou uvedla na trh v roce 2019.

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