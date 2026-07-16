Harrison Ford ani po osmdesátce nezpomaluje. Herec, který oslavil v pondělí 13. července 84. narozeniny, vyrazil o víkendu v Los Angeles s kamarádem na kolo. V horkém počasí měl zpočátku odhalenou horní polovinu těla a předvedl kondici, kterou by mu mohli závidět i výrazně mladší muži. Později si oblékl bílé tričko, nasadil helmu a pokračoval v jízdě.
Představitel archeologa Indiana Jonese a Hana Sola z Hvězdných válek si fyzickou kondici udržuje dlouhodobě. Kromě cyklistiky hraje pravidelně tenis a cvičí v posilovně. Jeho dlouholetý trenér Jaime Milnes mu sestavuje tréninky s činkami a medicinbaly, zaměřené na střed těla a celkovou kondici.
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Byl jsem sociálně izolovaný a psychicky na tom špatně, přiznal Harrison Ford deprese
„Věřím především v trénink jako prevenci zranění. Jsem už starý dědek, páprda, a musím se chránit,“ prohlásil Ford s humorem. Právě snaha zůstat pohyblivý a vyhnout se zraněním je podle něj důležitější než honba za svalnatou postavou.
Na hercově formě se podepisuje také jídelníček. Ford v minulosti prozradil, že vynechal maso a mléčné výrobky a jí především zeleninu a ryby. „Prostě jsem se rozhodl, že už mě nebaví jíst maso. Vím, že to není dobré pro planetu a není to dobré ani pro mě,“ vysvětlil své rozhodnutí.
Za energií hollywoodské hvězdy se přitom skrývá i těžší životní zkušenost. Ford letos otevřeně promluvil o tom, že v mládí během studií na Ripon College procházel velmi těžkým psychickým obdobím. Téměř nevycházel z pokoje a často nedokázal ani vejít do učebny. „Byl jsem víc než v depresi. Myslím, že jsem byl nemocný. Společensky nemocný, psychicky na tom špatně,“ vzpomínal herec.
Zlom nastal poté, co se přihlásil na kurz dramatu. Mezi budoucími herci a vypravěči podle svých slov konečně našel místo, kam patří. „Myslím, že jsem si jednoduše našel své místo mezi vypravěči. Opravdu mi to změnilo svět, změnilo mi to život,“ přiznal.
Ford je navíc stále pracovně aktivní. V posledních letech se objevil například v seriálu Terapie pravdou (Shrinking) a do hereckého důchodu se zatím nechystá.
V soukromí je Ford od roku 2010 ženatý s herečkou Calistou Flockhartovou, s níž tvoří pár už od roku 2002. Herec má čtyři děti a za svého syna přijal také Liama, kterého Flockhartová adoptovala ještě před jejich seznámením.