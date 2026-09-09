Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Harald byl první korunní princ, který si vzal neurozenou ženu. Pomohla mu jedna věta

Matouš Waller
  16:15
Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968.

Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968. | foto: Jan van Deurs

Svatební obřad v katedrále v Oslu.
První tanec novomanželů.
Norská královna Sonja a král Harald V. na galavečeři u příležitosti oslav 50...
Norský král Harald V. (Aarhus, 16. června 2023)
43 fotografií
Norsko se rozloučilo s dlouholetým a oblíbeným králem Haraldem V. Nejstarší evropský monarcha, který stál v čele severského státu přes tři desítky let, má na svém kontě jedno evropské prvenství. Byl to první korunní princ v Evropě ve 20. století, který si vzal za manželku neurozenou dívku. Musel na to čekat devět let, ale nakonec stačila jedna věta.

Dceru obchodníka s oděvy, a tedy „prostou dívku z lidu,“ Sonju Haraldsenovou poznal tehdejší korunní princ Harald na večírku společného známého v červnu 1959 – oběma jim tehdy bylo 22 let.

Ovšem představa, že by si korunní princ vzal neurozenou dívku za manželku, byla tehdy nemyslitelná. Norové se obávali, že královna bez urozeného původu přivede monarchii ke zkáze.

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

O vztahu Haralda se Sonjou se začalo mluvit poté, co ji princ pozval na ples pořádaný u příležitosti promoce na Norské vojenské akademii.

Nelibostí se netajil ani tehdejší král a Haraldův otec Olav V. Bránit vztahu mladé dvojice sice nemohl, kvůli obavám z ohrožení monarchie však setrvale odmítal umožnit jejich sňatek. Už jednou totiž zažil odpor společnosti k tomu, aby si člen královské rodiny vzal neurozeného partnera. Když svolil k sňatku své dcery Astrid s rozvedeným obchodníkem Johanem Fernerem, vyvolal odpor tehdejší norské státní luteránské církve. Kněz, který v roce 1961 princeznu oddával, dokonce nebyl vpuštěn do sakristie kostela, kde svatba probíhala a musel se převlékat v autě.

Svatby mezi vrstvami

Ač byla svatba Haralda V. a Sonji Haraldsen v roce 1968 první evropskou svatbou následníka trůnu s ženou z lidu, nebyl zdaleka prvním monarchou, který k podobnému kroku přistoupil. Z historie víme i o dalších případech:

Císař Justinián a císařovna Teodora (Byzantská říše, roku 525): Teodora pocházela z rodiny krotitele medvědů v cirkuse a živila se jako herečka. Justinián kvůli sňatku změnil zákony.

Král Erik XIV. a Karin Månsdotter (Švédsko, 1568): Sňatek krále s dcerou vojáka a hostinské vyvolal ve švédské společnosti pozdvižení, které vedlo až k sesazení krále. Titul Karin Månsdotter nicméně zůstal.

Petr Veliký a Kateřina I. Ruská (Rusko, 1712): Marta Skavronská, osiřelá dívka z rodiny litevského sedláka se v podstatě náhodou dostala k ruskému dvoru a stala se milenkou Petra Velikého. Sňatkem z ní později udělal carevnu, která po smrti cara sama vládla další dva roky.

Královská rodina přestála řadu zkoušek, Harald byl dědečkem Norů, líčí expert

Harald a Sonja drželi svůj vztah v tajnosti. Úsilí korunního prince vyvrcholilo až po dlouhých devíti letech, kdy za svým otcem přišel s nekompromisním ultimátem.

V roce 1967, krátce po svých třicátých narozeninách králi Olavovi V. oznámil, že pokud si nebude moci vzít Sonju, nehodlá se oženit vůbec. Nátlak se princi vyplatil, neboť naplnění výhrůžky by znamenalo konec nástupnické linie – Harald byl jediným přímým dědicem trůnu.

Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968.
Svatební obřad v katedrále v Oslu.
První tanec novomanželů.
Norská královna Sonja a král Harald V. na galavečeři u příležitosti oslav 50 let na trůnu dánské královny Margrethe II. (Kodaň, 11. září 2022)
43 fotografií

Po konzultacích s vládou tak raději v zájmu uchování stability monarchie ustoupil a v březnu 1968 dal oficiální povolení k zásnubám.

Svatba, která byla zcela prvním sňatkem následníka trůnu s neurozenou osobou, ve výsledku monarchii upevnila. Královna Sonja Norská se, stejně jako její manžel, postupně stala jednou z nejpopulárnějších osobností země.

Odvážný krok norského prince vytvořil precedent pro celou Evropu. Harald ukázal, že se i budoucí panovník může oženit z čisté lásky bez ohledu na původ. Osm let poté ho následoval jeho švédský příbuzný, princ Karl Gustav si vzal Silvii, dceru německého podnikatele, která pracovala jako hosteska.

A o několik desetiletí později ho mohli bez skandálu a hrozby rozpadu monarchie napodobit španělský Filip, nizozemský Vilém Alexandr, dánský Frederik a koneckonců i britský princ Charles, který se oženil se svou dlohouletou přítelkyní Camillou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Anna Kadeřávková ukázala fotky z dovolené. Konečně normální ženské tělo, píší jí

Herečka Anna Kadeřávková na dovolené v Řecku. (srpen 2026)

Anna Kadeřávková si užívá dovolenou na řeckém ostrově Rhodos. Devětadvacetiletá herečka a influencerka se na Instagramu pochlubila fotografiemi z pobytu u moře a ukázala také svou postavu v bikinách....

Verešová s Volopichem si užívají v Chorvatsku na luxusní jachtě

Modelka Andrea Verešová potěšila své fanoušky fotkami v plavkách z dovolené v...

Andrea Verešová si užívá poslední letní dny v Chorvatsku. Šestačtyřicetiletá modelka vyrazila k moři společně se svým manželem Danielem Volopichem (62) a přáteli, ze své dovolené sdílela na...

Jak dnes vypadá Miss Československo Ivana Christová? Zhubla 20 kilo a omládla

Bývalá Miss Československo Ivana Christová zhubla 20 kilo a viditelně omládla....

Ivana Christová výrazně zhubla, bývalá Miss Československo z roku 1989 je o dvacet kilogramů lehčí. Při hubnutí se nespoléhala na injekce, ale změnila jídelníček a přidala pohyb. Štíhlejší postavou...

Dara Rolins ukázala fotky z italské svatby. Za svědkyni jí šla dcera Lola

První pořádný pohled na svatební róbu. Nevěsta zvolila obří hedvábné šaty bez...

Zpěvačka Dara Rolins zveřejnila snímky a podrobnosti ze své svatby s bývalým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Rolins se vdávala v šatech od slovenského módního návrháře Lukáše Kimličky.

Lucie Vondráčková nachodila za den 90 tisíc kroků. Starší syn už ji přerostl

Lucie Vondráčková se pochlubila fotkou se syny, starší Matyáš už maminku o...

Lucie Vondráčková je známá svou zálibou v chůzi, tentokrát ale svým výkonem překvapila i ty, kteří vědí, že pěšky zvládá pravidelně opravdu dlouhé trasy. Zpěvačka a herečka se pochlubila údajem z...

Harald byl první korunní princ, který si vzal neurozenou ženu. Pomohla mu jedna věta

Svatba korunního prince Haralda a Sonji Haraldsen 29. srpna 1968.

Norsko se rozloučilo s dlouholetým a oblíbeným králem Haraldem V. Nejstarší evropský monarcha, který stál v čele severského státu přes tři desítky let, má na svém kontě jedno evropské prvenství. Byl...

9. září 2026  16:15

Amal Clooneyová zastínila v Benátkách filmové hvězdy. Jak se udržuje fit?

Amal Clooneyová s manželem Georgem Clooneym (Benátky, 4. září 2026)

Manželka George Clooneyho Amal (48) má úspěšnou právnickou kariéru a je matkou dvou dětí. Na festivalu v Benátkách uchvátila po boku manžela v různých šatech a působila, jako by hvězdou stříbrného...

9. září 2026

Milan Baroš bude trojnásobný otec. S herečkou Vrzalovou čeká první holčičku

Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Bývalý fotbalista Milan Baroš (44) a herečka Aneta Vrzalová (34) se spolu na veřejnosti neukazují, už ale několik let tvoří pár. Nyní se herečka ukázala na tiskové konferenci s těhotenským bříškem....

9. září 2026  12:15

Ve 22 letech zemřela Miss Rakousko Lucia Sisicová

Miss Rakousko Lucia Sisicová (2026)

Miss Rakousko Lucia Sisicová zemřela ve věku 22 let. Její úmrtí oznámili pořadatelé soutěže Mission Austria, kteří na mladou vítězku zavzpomínali na sociálních sítích. Přesná příčina modelčiny smrti...

9. září 2026  9:10

Marta Jandová ukázala kalhotky i žirafí tejpy. StarDance jí dává pořádně zabrat

Marta Jandová trénuje na StarDance. (září 2026)

Marta Jandová se naplno připravuje na čtrnáctou řadu StarDance. Náročné taneční tréninky už se podle fotografií, které zpěvačka zveřejnila na sociálních sítích, podepisují na jejím těle. Před...

9. září 2026  8:37

Včelka Mája slaví 50 let od premiéry. Gott místo kávy v Německu nazpíval hit

Včelka Mája byla Gottova nejúspěšnější píseň v Německu.

Animovaný seriál Včelka Mája, který se na německých obrazovkách poprvé objevil 9. září 1976, si rychle získal srdce dětí nejen v západním Německu. Za svůj úspěch vděčily příhody neposedné včelky,...

9. září 2026

Chtěli mě nachytat nahou, popisuje Lucie Bílá, jak nad ní lítal dron

Lucie Bílá

„Ono to k tomu věku patří, protože člověk má za sebou nějaké příběhy, kotrmelce, starosti a dokáže si představit, co všechno se může stát. Takže jsem teď ve fázi, že mě všechno dojímá. Nejvíc brečím...

9. září 2026

Kateřina Marie Fialová je zamilovaná. Její milý je z herecké rodiny

Kateřina Marie Fialová (Praha, 12. listopadu 2020)

Je vyklidněná a spokojená. Ale kdo způsobil v jejím životě tuto rovnováhu, Kateřina Marie Fialová říct nechce. „Soukromý život mám teď v takovém ochranném obalu a až on bude připravený, tak to...

9. září 2026

Princ George nastoupil na Eton. Na školu britských premiérů chodil i William

Princ George na škole Eton College (8. září 2026)

Britský princ George (13) nastoupil na prestižní internátní školu Eton College. Tam před lety studoval také jeho otec William i strýc Harry. Nejstaršího syna v první den školy doprovodili rodiče...

8. září 2026  14:10

Nemohu navždy vypadat jako dítě, brání se kritice Millie Bobby Brownová

Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)

Millie Bobby Brownová se znovu stala terčem debat o svém vzhledu. Dvaadvacetiletá herečka zveřejnila video, v němž představila nový outfit své módní značky Florence by Mills Fashion. Místo oblečení...

8. září 2026  12:12

Koktová promluvila o fotkách dětí na sítích. Nebezpečí nevidí, zakrývání nechápe

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám....

Ornella Koktová (33) se ve svém pořadu Ornella Air, který nabízí pro své předplatitele, vyjádřila ke zveřejňování fotek dětí na sociálních sítích. Sama své tři děti hojně ukazuje na fotkách i videích...

8. září 2026  11:15

Katie Holmesová má novou lásku. S umělcem si užívá v bikinách u jezera Como

Katie Holmesová zveřejnila na Instagramu fotky od jezera Como, kde tráví čas s...

Katie Holmesová má novou lásku. Sedmačtyřicetiletá americká herečka tvoří nově pár s o osm let mladším newyorským umělcem Jasonem Bardem Yarmoskim. Dvojice svůj vztah zpočátku držela v soukromí, v...

8. září 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×