Dceru obchodníka s oděvy, a tedy „prostou dívku z lidu,“ Sonju Haraldsenovou poznal tehdejší korunní princ Harald na večírku společného známého v červnu 1959 – oběma jim tehdy bylo 22 let.
Ovšem představa, že by si korunní princ vzal neurozenou dívku za manželku, byla tehdy nemyslitelná. Norové se obávali, že královna bez urozeného původu přivede monarchii ke zkáze.
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O vztahu Haralda se Sonjou se začalo mluvit poté, co ji princ pozval na ples pořádaný u příležitosti promoce na Norské vojenské akademii.
Nelibostí se netajil ani tehdejší král a Haraldův otec Olav V. Bránit vztahu mladé dvojice sice nemohl, kvůli obavám z ohrožení monarchie však setrvale odmítal umožnit jejich sňatek. Už jednou totiž zažil odpor společnosti k tomu, aby si člen královské rodiny vzal neurozeného partnera. Když svolil k sňatku své dcery Astrid s rozvedeným obchodníkem Johanem Fernerem, vyvolal odpor tehdejší norské státní luteránské církve. Kněz, který v roce 1961 princeznu oddával, dokonce nebyl vpuštěn do sakristie kostela, kde svatba probíhala a musel se převlékat v autě.
Svatby mezi vrstvami
Ač byla svatba Haralda V. a Sonji Haraldsen v roce 1968 první evropskou svatbou následníka trůnu s ženou z lidu, nebyl zdaleka prvním monarchou, který k podobnému kroku přistoupil. Z historie víme i o dalších případech:
Císař Justinián a císařovna Teodora (Byzantská říše, roku 525): Teodora pocházela z rodiny krotitele medvědů v cirkuse a živila se jako herečka. Justinián kvůli sňatku změnil zákony.
Král Erik XIV. a Karin Månsdotter (Švédsko, 1568): Sňatek krále s dcerou vojáka a hostinské vyvolal ve švédské společnosti pozdvižení, které vedlo až k sesazení krále. Titul Karin Månsdotter nicméně zůstal.
Petr Veliký a Kateřina I. Ruská (Rusko, 1712): Marta Skavronská, osiřelá dívka z rodiny litevského sedláka se v podstatě náhodou dostala k ruskému dvoru a stala se milenkou Petra Velikého. Sňatkem z ní později udělal carevnu, která po smrti cara sama vládla další dva roky.
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Harald a Sonja drželi svůj vztah v tajnosti. Úsilí korunního prince vyvrcholilo až po dlouhých devíti letech, kdy za svým otcem přišel s nekompromisním ultimátem.
V roce 1967, krátce po svých třicátých narozeninách králi Olavovi V. oznámil, že pokud si nebude moci vzít Sonju, nehodlá se oženit vůbec. Nátlak se princi vyplatil, neboť naplnění výhrůžky by znamenalo konec nástupnické linie – Harald byl jediným přímým dědicem trůnu.
Po konzultacích s vládou tak raději v zájmu uchování stability monarchie ustoupil a v březnu 1968 dal oficiální povolení k zásnubám.
Svatba, která byla zcela prvním sňatkem následníka trůnu s neurozenou osobou, ve výsledku monarchii upevnila. Královna Sonja Norská se, stejně jako její manžel, postupně stala jednou z nejpopulárnějších osobností země.
Odvážný krok norského prince vytvořil precedent pro celou Evropu. Harald ukázal, že se i budoucí panovník může oženit z čisté lásky bez ohledu na původ. Osm let poté ho následoval jeho švédský příbuzný, princ Karl Gustav si vzal Silvii, dceru německého podnikatele, která pracovala jako hosteska.
A o několik desetiletí později ho mohli bez skandálu a hrozby rozpadu monarchie napodobit španělský Filip, nizozemský Vilém Alexandr, dánský Frederik a koneckonců i britský princ Charles, který se oženil se svou dlohouletou přítelkyní Camillou.