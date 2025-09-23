Chlap mě může zaujmout jedině charakterem, na tom lpím, říká Hana Mašlíková

Potkali jsme se v Martinicích, nedaleko od nás se jede Memoriál Miloslava Perníčka. Co vás sem přivádí?
Spousta lidí ví, že s koňmi jsem spjatá už odmalička. Já je miluji. Měla jsem dva, bohužel před rokem jsem se s druhým musela rozloučit, protože nebyl dostatek času. Dantíček teď brouzdá po dánských loukách, ale má se fantasticky.
Je to tak, že odloučení nebo totální rozloučení se zvířaty člověk skutečně oplakává kolikrát více než ta lidská?
Ano. Uvědomovala jsem si, že pokud na koně nemáš čas, spíš mu ubližuješ. Já jsem chtěla, aby Dante měl veškerou možnou péči a měl se dobře. Rozhodla jsem se mu proto hledat nového majitele a našla jsem snad nejlépe, jak jsem mohla. Sem mě přivádí koně a jezdecký sport.
Vypadáte, že jste nabitá pozitivním nábojem, plná energie. Co se vám v roce 2025 doposud opravdu povedlo? Na co jste pyšná?
Povedlo se mi prodat několik nemovitostí. S kolegou, s druhým jednatelem firmy, jsme založili v lednu realitní marketingovou společnost ReaLove. Já se věnuji hlavně realitám. To je to, co mám ráda a co mě baví. Hodně se věnuji synovi, když ho zrovna mám u sebe, protože máme střídavou péči. A co ještě? Ohledně vztahů musím říct, že je mi dobře samotné. Dost často je seznámení s někým v rozporu s tím, koho bych chtěla mít po svém boku.
Zaznamenal jsem jistý bulvární článek online. Titulek zněl nějak takto: „Hanka Mašlíková: Kdo fotí její žhavé fotky na dovolené?“
To byl můj syn! (smích) Na dovolenou jezdím zásadně se synem, nebo s nejlepší kamarádkou Terezkou. S muži ne. Jak říkám, já si na pana božského ráda počkám.
|
Vtipkovala o znásilnění, přišla o profil. Jsem nepoučitelná, říká Hana Mašlíková
Řekla jste, že žhavé fotky fotí syn. Někteří se toho budou chtít chytit negativně. Fungujete jako zodpovědná maminka a syn určitě moc dobře ví, že „sexy Hanka“ je jen role a nástroj pro to, aby jste si dovedla zabookovat pracovní zakázky.
Pro svého malého budu vždycky mámou, ale zároveň kamarádkou. Vztah máme hodně přátelský. Snažím se s Andreáskem hodně komunikovat. Zároveň je moje práce prací, ale on zaznamenává realitní činnost a už ne sexy Hanku. Myslím, že to už dávno nejsem. Lidé už mě tak ani nevnímají. Ano, občas si cvaknu nějaké fotky, ale furt to musí korespondovat s tím, že už jsem máma.
Už jste si to nastavila v hlavě tak, že jste poškrtala všechny nesmyslné požadavky na partnera a škatulky? Protože ve finále lásku často člověk potká úplně někde jinde, než si původně myslel.
Myslím, že čím jsme starší, naše požadavky a priority jsou vyšší a jasné. To, jak chceme, aby partner po našem boku vypadal, nemyslím teď vizuální stránku. Přesně vím, koho vedle sebe chci a koho naopak nechci, a to je kámen úrazu. Když jsem byla mladší, dokázala jsem ze spousty věcí ustoupit, ale pravda je, že mě následně v tom vztahu štvaly.
To už teď neděláte.
Dokázala jsem si říct „ale co, to bude dobré“. To už teď nedělám. Když vím, že mi člověk něčím vadí, že je to pro mě nepřijatelné, nejdu do toho. Nejdu na druhé rande. Nestojí mi to za to. Mám pocit, že spousta lidí nemá uzavřenou minulost a chce začít novou budoucnost. To úplně nejde. Hledám někoho, kdo bude mít uzavřenou minulost, kdo nebude kňourat „Mě doma žena doma nerozumí a já to mám tak a tak“ – to je devadesát procent chlapů! „Super, vyřeš si to. A pak s tebou ráda půjdu na rande.“
Ženáči ne, tomu rozumíme. Dovedete zhodnotit rčení „jaké si to uděláš, takové to máš“? Spousta lidí už zapomíná na dovětek „a jaké ti to udělá partner“?
Musím říct, že v tuto chvíli si krásný život nejlépe dělám já sama. Jestli se najde někdo, kdo mi život bude dělat stejně krásný či ještě lepší, budu ráda. Určitě nejsem zapšklá, že bych někoho vedle sebe nechtěla. Jen říkám, už jsem ženská, která si vydělá peníze, soběstačná, ví, co chce.
Čím vás muž zaujme?
Jediné, čím mě chlap může zaujmout, je charakterem a na tom lpím. Sama mám spoustu chyb, nejsem úplně jednoduchá. Myslím, že když už mě muž osloví, dokážu být dobrou partnerkou ve všech směrech. To samé očekávám z druhé strany. Nechci jen dávat a nic nebrat zpátky. Chci, aby to bylo vzájemné, abychom si dávali vzájemně.