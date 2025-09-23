Chlap mě může zaujmout jedině charakterem, na tom lpím, říká Hana Mašlíková

Renato Salerno
Modelka a moderátorka Hanka Mašlíková (43) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč je momentálně nejspokojenější singl a jakého potenciálního partnera si po svém boku představuje. S bývalým manželem Andrém Reindersem (44) vychovává syna Andrease.

Potkali jsme se v Martinicích, nedaleko od nás se jede Memoriál Miloslava Perníčka. Co vás sem přivádí?
Spousta lidí ví, že s koňmi jsem spjatá už odmalička. Já je miluji. Měla jsem dva, bohužel před rokem jsem se s druhým musela rozloučit, protože nebyl dostatek času. Dantíček teď brouzdá po dánských loukách, ale má se fantasticky.

Hana Mašlíková (3. června 2024)

Je to tak, že odloučení nebo totální rozloučení se zvířaty člověk skutečně oplakává kolikrát více než ta lidská?
Ano. Uvědomovala jsem si, že pokud na koně nemáš čas, spíš mu ubližuješ. Já jsem chtěla, aby Dante měl veškerou možnou péči a měl se dobře. Rozhodla jsem se mu proto hledat nového majitele a našla jsem snad nejlépe, jak jsem mohla. Sem mě přivádí koně a jezdecký sport.

Hana Mašlíková
Hana Mašlíková
Hana Mašlíková
Hana Mašlíková
47 fotografií

Vypadáte, že jste nabitá pozitivním nábojem, plná energie. Co se vám v roce 2025 doposud opravdu povedlo? Na co jste pyšná?
Povedlo se mi prodat několik nemovitostí. S kolegou, s druhým jednatelem firmy, jsme založili v lednu realitní marketingovou společnost ReaLove. Já se věnuji hlavně realitám. To je to, co mám ráda a co mě baví. Hodně se věnuji synovi, když ho zrovna mám u sebe, protože máme střídavou péči. A co ještě? Ohledně vztahů musím říct, že je mi dobře samotné. Dost často je seznámení s někým v rozporu s tím, koho bych chtěla mít po svém boku.

Zaznamenal jsem jistý bulvární článek online. Titulek zněl nějak takto: „Hanka Mašlíková: Kdo fotí její žhavé fotky na dovolené?“
To byl můj syn! (smích) Na dovolenou jezdím zásadně se synem, nebo s nejlepší kamarádkou Terezkou. S muži ne. Jak říkám, já si na pana božského ráda počkám.

Vtipkovala o znásilnění, přišla o profil. Jsem nepoučitelná, říká Hana Mašlíková

Řekla jste, že žhavé fotky fotí syn. Někteří se toho budou chtít chytit negativně. Fungujete jako zodpovědná maminka a syn určitě moc dobře ví, že „sexy Hanka“ je jen role a nástroj pro to, aby jste si dovedla zabookovat pracovní zakázky.
Pro svého malého budu vždycky mámou, ale zároveň kamarádkou. Vztah máme hodně přátelský. Snažím se s Andreáskem hodně komunikovat. Zároveň je moje práce prací, ale on zaznamenává realitní činnost a už ne sexy Hanku. Myslím, že to už dávno nejsem. Lidé už mě tak ani nevnímají. Ano, občas si cvaknu nějaké fotky, ale furt to musí korespondovat s tím, že už jsem máma.

Už jste si to nastavila v hlavě tak, že jste poškrtala všechny nesmyslné požadavky na partnera a škatulky? Protože ve finále lásku často člověk potká úplně někde jinde, než si původně myslel.
Myslím, že čím jsme starší, naše požadavky a priority jsou vyšší a jasné. To, jak chceme, aby partner po našem boku vypadal, nemyslím teď vizuální stránku. Přesně vím, koho vedle sebe chci a koho naopak nechci, a to je kámen úrazu. Když jsem byla mladší, dokázala jsem ze spousty věcí ustoupit, ale pravda je, že mě následně v tom vztahu štvaly.

Hana Mašlíková s bývalým manželem Andrém Reindersem na svatbě Karlose Vémoly (2022)

To už teď neděláte.
Dokázala jsem si říct „ale co, to bude dobré“. To už teď nedělám. Když vím, že mi člověk něčím vadí, že je to pro mě nepřijatelné, nejdu do toho. Nejdu na druhé rande. Nestojí mi to za to. Mám pocit, že spousta lidí nemá uzavřenou minulost a chce začít novou budoucnost. To úplně nejde. Hledám někoho, kdo bude mít uzavřenou minulost, kdo nebude kňourat „Mě doma žena doma nerozumí a já to mám tak a tak“ – to je devadesát procent chlapů! „Super, vyřeš si to. A pak s tebou ráda půjdu na rande.“

Ženáči ne, tomu rozumíme. Dovedete zhodnotit rčení „jaké si to uděláš, takové to máš“? Spousta lidí už zapomíná na dovětek „a jaké ti to udělá partner“?
Musím říct, že v tuto chvíli si krásný život nejlépe dělám já sama. Jestli se najde někdo, kdo mi život bude dělat stejně krásný či ještě lepší, budu ráda. Určitě nejsem zapšklá, že bych někoho vedle sebe nechtěla. Jen říkám, už jsem ženská, která si vydělá peníze, soběstačná, ví, co chce.

Čím vás muž zaujme?
Jediné, čím mě chlap může zaujmout, je charakterem a na tom lpím. Sama mám spoustu chyb, nejsem úplně jednoduchá. Myslím, že když už mě muž osloví, dokážu být dobrou partnerkou ve všech směrech. To samé očekávám z druhé strany. Nechci jen dávat a nic nebrat zpátky. Chci, aby to bylo vzájemné, abychom si dávali vzájemně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Jsem k odpočívání zrozený. Voříšek o 21 letech s partnerem i práci za totality

Karel Voříšek (61) se po létě plném cestování se svým partnerem Vladimírem Řepkou vrací do práce. Moderátor CNN Prima News v rozhovoru prozradil, jak přistupuje k světovým událostem a proč si černé...

23. září 2025

Chlap mě může zaujmout jedině charakterem, na tom lpím, říká Hana Mašlíková

Modelka a moderátorka Hanka Mašlíková (43) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, proč je momentálně nejspokojenější singl a jakého potenciálního partnera si po svém boku představuje. S bývalým...

23. září 2025

Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.

22. září 2025  20:40

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

22. září 2025

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

22. září 2025  18:10

OBRAZEM: Kérky, mříže a korunka. Ženská věznice v Bogotě měla vlastní soutěž miss

Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o...

22. září 2025  17:55

Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

Tom Holland byl převezen do nemocnice poté, co utrpěl zranění na natáčení filmu Spider-Man: Brand New Day v britských Leavesden Studios v severozápadním Londýně. Podle informací deníku The Mail si...

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:45

Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

Představitelka kuchařky a majitelky hospody Martiny z oblíbeného seriálu Ulice je maminkou. Herečka Natálie Holíková (34) se s radostnou novinou pochlubila na Instagramu. Své první dítě přivítala na...

22. září 2025  12:20

Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila,...

22. září 2025  10:26

Malá prsa mi nevadí, říká po druhé mastektomii Summer z Pobřežní hlídky

Herečka Nicole Eggertová (53), známá rolí plavčice Summer Quinnové v seriálu Pobřežní hlídka, sdílela aktuální informace o svém zdravotním stavu po druhé mastektomii. Nedávno prodělala rekonstrukční...

22. září 2025  10:10

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Jedna z nejkrásnějších italských hereček Monica Bellucci (60) a slavný americký režisér Tim Burton (67) oznámili, že se po dvouletém vztahu rozcházejí.

22. září 2025  9:35

„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

Koho bude tentokrát porota nejvíc grilovat? Pokud účastníci, kteří kývli na tančení ve StarDance Tour, doufali, že hodnocení poroty ujdou, mýlili se. Součástí tanečních vystoupení bude totiž opět...

22. září 2025  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.