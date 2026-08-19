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„Co ten batoh na břiše? To je panděro!“ Hanka Kynychová se obula do hejtrů

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  9:20
Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily...

Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily některé sledující, podle kterých by se trenérka měla stydět za své břicho. (srpen 2026) | foto: Instagram @hankakynychova

Hanka Kynychová při cvičení. Ani v 58 letech nepolevuje a své tělo udržuje v...
Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily...
Hanka Kynychová sdílela na Instagramu video ze společného venkovního cvičení se...
Hanka Kynychová zveřejnila video ze cvičení a nestačila se divit některým...
72 fotografií
Cvičitelka Hanka Kynychová čelila na sociálních sítích kritice svého břicha. Někteří lidé si neodpustili velmi ostré a posměšné komentáře na adresu její postavy. Osmapadesátiletá trenérka se rozhodla na hejty reagovat a připomněla, že ženské tělo se s věkem přirozeně mění.

Hanka Kynychová zasvětila celý život pohybu a ani dva roky před šedesátkou nezpomaluje. Když na sociální síti zveřejnila video ze společného venkovního cvičení s desítkami žen, místo pochvaly za její aktivitu se však v komentářích objevily také velmi kritické a posměšné poznámky zaměřené na její postavu. Některým sledujícím se nelíbilo její břicho a svůj názor dali najevo velmi nevybíravě.

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„Břicho, hrůza, běs, děs,“ napsal jeden z komentujících. Další se ptá, co má znamenat ten „batoh na břiše“. Objevil se také komentář označující její břicho za ostudu.

VIDEO: Někteří sledující kritizovali břicho Kanychové v tomto videu:

hankakynychova

Vzpomínka na včerejší den.Jo a své břicho miluju❤️donosila jsem v něm tři boží děti. Filipa,Sofii a Alex.

16. srpna 2026 v 18:09, příspěvek archivován: 19. srpna 2026 v 8:20
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Kynychová se rozhodla, že podobné poznámky nenechá bez odpovědi. Na kritiku reagovala videem, v němž dala jasně najevo, že se za své tělo nestydí. „Nejsem vystresovaná, je mi dobře, jsem šťastná, miluju svůj život a miluju své břicho,“ uvedla. Zároveň připomněla, že určité množství tuku na břiše je v určitém věku běžné.

„Jestli mám nějaký tuk na břiše, tak to se ženám v určitém věku stává. Jsem holka z Moravy, krev a mlíko, a nikdy jsem nebyla hubená na kost,“ řekla. Zdůraznila také, že je stále profesionálně aktivní a ke své práci potřebuje sílu a svaly.

Na své břicho se přitom dívá s nadhledem také kvůli tomu, co všechno během života zvládlo. „Své břicho miluju. Donosila jsem v něm tři boží děti. Filipa, Sofii a Alex,“ vzkázala svým kritikům.

Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily některé sledující, podle kterých by se trenérka měla stydět za své břicho. (srpen 2026)
Hanka Kynychová při cvičení. Ani v 58 letech nepolevuje a své tělo udržuje v kondici. Záběry z tohoto videa na Instagramu však pobouřily některé sledující, podle kterých by se trenérka měla stydět za své břicho. (srpen 2026)
Hanka Kynychová při cvičení. Záběry z tohoto videa na Instagramu pobouřily některé sledující, podle kterých by se trenérka měla stydět za své břicho. (srpen 2026)
Hanka Kynychová sdílela na Instagramu video ze společného venkovního cvičení se ženami. (srpen 2026)
72 fotografií

Kynychová o proměnách svého těla v souvislosti s věkem a menopauzou mluví dlouhodobě otevřeně. Už dříve přiznala, že přijala skutečnost, že její tělo nemůže vypadat stejně jako ve dvaceti nebo třiceti letech. Zároveň ale zdůrazňuje význam pohybu a zdravého životního stylu.

Popisuje také vlastní zkušenost s menopauzou a hormonálními změnami. Podle svých slov během tohoto období několikrát upravovala jídelníček, přesto měla pocit, že se její tělo mění způsobem, který nemůže ovlivnit pouze cvičením.

Hanka Kynychová je česká cvičitelka, fitness instruktorka a osobní trenérka. Televizní diváci ji znají díky jejímu cvičení v pořadu Snídaně s Novou. Dlouhodobě se věnuje pohybu, zdravému životnímu stylu a cvičení pro ženy.

VIDEO: Kynychová reagovala na hejty na Instagramu:

hankakynychova

Krásný večer a děkuji všem za váš názor a životní postoj.Mám vás ráda a jsem v pohodě.❤️
Ve videu jsem@dlouhá,ale nešlo vše říct do 1 minuty

17. srpna 2026 v 20:17, příspěvek archivován: 19. srpna 2026 v 8:21
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