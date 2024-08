Někdo někde zahajluje a lidé jsou ublížení, zastala se influencerka Gelnarové

„Dobře, nevědomost nechápu. Ale co to je? To jsme všichni tak měkký, že jsou lidi ublížený, že někdo někde zahajluje?,“ směje se nechápavě Anita B. ve videu, které koluje na sociálních sítích.

Příspěvek sbírá mnoho negativních komentářů, podle většiny sledujících by měly být kvůli podobným lidem pro všechny studenty povinné exkurze do koncentračních táborů, například do toho v Osvětimi. „My nejsme ublížený, Anito, my jsme vzdělaný,“ vzkazují autorce.

Sledující také upozornili na to, že Anitu B. (basically_anitte) sponzoruje podle popisky na jejím instagramovém profilu e-shop a výrobce sportovní výživy, zdravých potravin, fitness oblečení a příslušenství Gymbeam. Podle komentujících by měla známá značka po takovýchto výrocích s influencerkou okamžitě rozvázat spolupráci.

top 10 insane vet pic.twitter.com/hj5UePgQcL — anča (@durdenovodevce) August 12, 2024

Anita B. se svým příspěvkem zastala Hany Gelnarové (23), účastnice reality show Like House a Survivor.

Gelnarová zveřejnila nedávno video, na kterém společně s přáteli za hudebního doprovodu a s německou vlajkou na obrazovce televize opakovaně zvedá pravici, tedy hajluje. Na videu s přáteli pochoduje a říká: „Jako mažoretky!“. V jeden moment zvedne a napne pravou ruku. Gesto pak společně s přáteli zopakují a smějí se při tom.

Gelnarová video po upozornění kamaráda jen krátce po zveřejnění opět smazala. „Lidi, co mě znají, vědí, že taková nejsem. V životě nedělám špatné věci. Přidala jsem se k ostatním, dělala jsem mažoretky a vojáčky. Bohužel jsem tady to gesto neznala. Můžete si myslet, že jsem hloupá, že neznám věci jako hajlování. Teď už to vím a ponesu si následky. Kdybych věděla, co to znamená, tak je jasné, že bych to tam nedala. Budu si nyní dávat detox od sociálních sítí. Od té doby, co se to dalo ven, jsem ještě nespala. Chtěla jsem vám jen objasnit, že nejsem zastánce těchto věcí,“ uvedla.

Pod své video s vyjádřením zároveň přidala text, ve kterém píše, že již nemá co dalšího sdělit a je na lidech, zda jí budou po zhlédnutí videa věřit nebo ne. „V Česku platí pravidlo – neznalost neomlouvá. Jsem si toho vědoma. Následky si za to ponesu určitě taky. Holt život není jen růžový a chybu může udělat kdokoliv. Příště víc přemýšlet, než začnu konat. Díky těm, co se mnou drží stále i v téhle chvíli a věří mi,“ dodala.

Propagace nacismu nebo vyjadřování sympatií k nacismu je v Česku hodnoceno jako trestný čin podle § 403 či § 404 trestního zákoníku, s trestní sazbou od šesti měsíců až do tří let odnětí svobody. Soudy takové počínání mnohdy řeší podmíněným trestem.