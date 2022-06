Hana Zagorová zůstává v nemocnici. Štefan Margita prozradil, jak na tom je

„Stalo se to tak, že jsme ještě ve čtvrtek minulý týden byli na obědě. Byla na kontrole, to taky dopadlo dobře. V sobotu jsme snídali. A pak se jí udělalo špatně, začala zvracet a pak se ten stav zhoršoval. Začala kolabovat a tak jsem okamžitě volal záchranu. Záchranáři tady byli do dvou minut. To bylo úžasný. A okamžitě jí odvezli do nemocnice,“ řekl pro primácký Showtime Štefan Margita.

„Ty kolapsy způsobily tentokrát nejen ty minerály, ale že vznikl nějaký zápalový syndrom v těle. Když přijela záchranka, tak zjistili, že měla 38 stupňů horečku. Takže jí odebrali krev a zjišťovali, co se děje. Zjistili, že je v těle silný zápalový syndrom, takže nasadili ihned antibiotika. A ty hodnoty, včera říkala paní doktorka, že klesly,“ prozradil opěrní zpěvák.

Zároveň poděkoval všem, kteří jim píšou a bojí se o zpěvačku a poprosil je, aby jim drželi palce. „Mysleli jsme si, že oslavíme v pondělí 6. června 30 let spolu. Právě ten den jsme se brali. Doufali jsme, že to oslavíme doma, ale oslavíme to spíš později, až Hanku pustí domů,“ dodal Štefan Margita.

Štefan Margita a Hana Zagorová

Zdraví trápí Hanu Zagorovou v poslední době poměrně často. V září 2020 prodělala těžký covid a skončila v nemocnici kvůli oboustrannému zápalu plic a vysokým horečkám. Trpěla postcovidovým syndromem a koronavirus opět zhoršil její nemoc, kterou trpí od mládí, paroxysmální noční hemoglobinurii, která se projevuje zvýšeným rozkladem krvinek.

Loni v září doma zkolabovala. Když se k ní domů nemohli dostat, museli zasahovat hasiči i policie, jelikož Margita byl na turné na Slovensku, které hned po incidentu přerušil. Tři týdny kvůli ztrátě minerálů strávila v nemocnici.

Pak si postěžovala, že kvůli osteoporóze si zlomila tři obratle. Od jara musí proto nosit každý den ortopedický korzet. Na doporučení lékařů odložila své koncerty a vystoupení na dobu neurčitou.