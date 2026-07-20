Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Práce na filmu Bojovník byla podle Hany Vagnerové mimořádná. Velkou zásluhu na tom podle herečky má představitel hlavní role Milan Ondrík. „Je podle mě fenomenální herec. Má neuvěřitelně silné roky a je to dobře, protože je opravdu jeden z nejtalentovanějších herců, které máme,“ řekla pro iDNES.cz.
Snímek měl podle ní oproti běžným českým podmínkám výhodu také v dostatku času na přípravu. Herci ztvárňující MMA zápasníky museli před natáčením intenzivně trénovat. „To se nedá ošidit. V českých podmínkách se to většinou z finančních důvodů neděje. Tady se to nějakým způsobem podařilo a myslím, že je to na výsledku vidět,“ míní herečka. Film Bojovník byl letos uveden na karlovarském festivalu.
Sama přitom k MMA původně přistupovala s předsudky. „Nejsem člověk, který by měl rád násilí nebo se na něj rád koukal,“ přiznala. Pohled na tento sport se jí změnil poté, co ji na turnaj pozval Ondřej Novotný.
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„Musím říct, že to úplně předčilo moje očekávání, protože je to strašně emotivní záležitost,“ zavzpomínala. Podobně podle ní funguje i film Bojovník. „Není o násilí. Je spíš o překonávání sebe sama a o tom, že když je člověk dole, pořád může zabojovat a něco se svým osudem udělat,“ vysvětlila. Boj ve snímku vnímá také jako metaforu zápasu o lásku a mezilidské vztahy.
Velkým zahraničním zážitkem byla pro Vagnerovou práce na filmu A Murder Between Friends po boku britské legendy Joan Collinsové (93). Herečka má ve snímku menší roli, samotné setkání s hvězdou Dynastie pro ni však bylo mimořádné. Vagnerová je součástí hereckého obsazení filmu, který měl v červnu premiéru v Londýně.
„Potkat takovou ikonu se jen tak nepoštěstí. Jsem za to hrozně vděčná a strašně si toho vážím,“ svěřila se. Collinsová na ni zapůsobila nejen svou kariérou, ale také životní energií.
„Najednou vidíte Joan Collinsovou, které je 93, chodí na podpatcích, vypadá výborně a pálí jí to neuvěřitelně,“ popsala Vagnerová. Setkání s ní jí prý změnilo pohled na to, co je v životě možné. „Je hrozně inspirativní být blízko někomu, kdo se rozhodl, že to nevzdá.“
Úspěch v zahraničí ale podle Vagnerové nijak nezměnil pohled jejího francouzského partnera Nicolase. „Myslím, že můj kluk by mě měl rád, i kdybych prodávala zeleninu,“ řekla s úsměvem.
Partner jí prý především přeje, aby ji práce bavila. „To je podle mě nejdůležitější u každé profese. Když děláte něco, co vás baví, ať už je to jakákoli práce, opravdu měníte svět,“ míní herečka.
Nicolas jí důvěřuje také během náročného festivalového programu. „Většinou řekne: Běž, užij si to, budeš báječná,“ prozradila Vagnerová. Do Karlových Varů se však zatím příliš nehrne. „I když jsem mu to nabízela, zatím ani neměl chuť sem jet,“ dodala se smíchem.