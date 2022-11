Společnost spíš akceptuje nevěru než otevřený vztah, míní Hana Vagnerová

V českém filmu jsou Hranice lásky neobvykle otevřený snímek na téma sexuální svobody a režisér a spoluautor scénáře Tomasz Wiński si už za něj letos odvezl z karlovarského filmového festivalu cenu mezinárodní kritiky.

Hranice lásky má v kinech velký úspěch. Čemu to přikládáte?

Myslím, že to je téma, které v českém prostředí chybí. Sleduji to dle reakcí na Instagramu, ale i od přátel. Ona se tato problematika týká asi daleko více lidí, než si připouštíme. Nejde o to, že by nějaká velká část populace žila v otevřených vztazích, ale nějakým způsobem řeší, jak spolu žít, upřímnost ve vztazích, svobodu, kde je její hranice, ale i běžnou sexualitu. Myslím si, že to je téma, které se na nějaké úrovni týká velké skupiny lidí.