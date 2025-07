Konec přátelství. Nesvačilová mě ve Varech podrazila, vtipkuje Hana Vagnerová

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

59. ročník filmového festivalu Karlovy Vary odstartoval. Dá se podle vás popsat ta atmosféra, kterou tady všichni každoročně zažíváte?

Ta atmosféra je každoročně moc hezká. Vlastně až krásná, protože je to o propojení filmu, filmových nadšenců i kamarádů. Myslím si, že to je opravdu hlavně díky Jirkovi Bartoškovi, který toto léta stavěl a podařilo se mu vybudovat něco, co je myslím si i ve světovém měřítku ojedinělé. Jsou tu lidi z byznysu, od filmu, lidi mnoha jiných profesí, studenti, a všichni stojí společně hodiny fronty na film, to je opravdu jedinečné. Je to krásné a je to samozřejmě letos zároveň trochu smutné, protože ten Jirka už tady není. Ale zároveň je nádherné sledovat to srdce festivalu a tu duši, kterou do toho dal.

Hana Vagnerová na filmovém festivalu v Karlových Varech (4. července 2025)

Vy jste toho důkazem, hned první den jste tu měla na červeném koberci působivé entrée s hereckým kolegou Stanislavem Majerem.

(smích) Děkuji. Se Standou Majerem to ani nejde jinak, než mít působivé entrée.

Stanislav Majer má úplně novou image, je dohola. Mnoho lidí ho ani nepoznalo. Víte, co za tou proměnou je?

Stojí za tím filmová role a je to úžasné, protože teď vypadá trochu jako Bruce Willis. Říkali jsme si v autě, že si tím možná otevřel dveře k rolím sériových vrahů. Je to fantastické. Mně se strašně líbí, když herec někdy takhle zariskuje a má odvahu změnit image. Jemu to navíc šíleně sluší, je to samozřejmě krásný muž, takže to je jasné.

Hanko, vy jste taková holka štěstěny. Doufáte v to, že se vám poštěstí shledat se s hollywoodským hercem Michaelem Douglasem?

To by bylo samozřejmě krásné. Nechme to na hvězdách.

Coby celebrita na červeném koberci to tu máte každoročně i jako jakousi sebeprezentaci. Co jste při této příležitosti vynesla?

Mám šaty ušité na míru od návrháře Borise Krále. Myslím si, že se mu neskutečně povedly. K tomu mám jako doplňky šperky Aurum. Letos se v tom, co mám na sobě, cítím mimořádně dobře. Fakt se to moc povedlo. Zároveň je pravda, že jsem nyní natáčela měsíc a půl v lese, kde jsem byla převážně v šortkách a ve stanu, takže musím říct, že si to tu teď opravdu užívám.

Které z kolegyň vás na červeném koberci oslnily svým půvabem?

Libí se mi moc Jana Plodková, líbí se mi Péťa Nesvačilová, která mě letos „podvedla“ se svým manželem a šla na červený koberec s ním! Hrůza, konec přátelství! (smích) Ale i tak – vypadá úžasně. Aňa Geislerová byla také nádherná. I Martha Issová má krásné šaty. Myslím, že už se ten náš festival dostává do světových měřítek, i co se týká módních záležitostí.

Diktujete si, když dojde na styling, nebo stoprocentně věříte odborníkům a necháváte čistě na nich, co budete mít na sobě?

Borisovi Královi opravdu stoprocentně věřím. Dohodli jsme se, že mi tu už předá hotové šaty. Měli jsme tu na to první a jedinou zkoušku, která byla dvacet hodin před zahájením festivalu a nástupem na červený koberec. Boris je génius!