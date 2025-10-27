Charisma si za peníze nekoupíte, říká Vagnerová. Herečka promluvila i o lásce

Renato Salerno
Herečka Hana Vagnerová (42) musela k lásce k módě dospět. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na svůj vztah k oblékání v době dospívání a prozradila, že dnes si na sebe moc ráda vezme krásné šaty a šperky. Zároveň si stojí za tím, že pokud má člověk charisma, je vlastně docela jedno, co má na sobě.

Setkáváme se na šperkařském galavečeru. Jak moc si vážíte svojí garderoby a šperků?
Myslíte těch mých, co mám doma? Já si toho vážím obrovsky. Myslím si, že jsem k tomu musela dospět. Když jsem byla teenager, nosila jsem roztrhané džíny, roztrhané tenisky a byla jsem hrdá na to, že nepodléhám vlivům módy. Až relativně pozdě jsem dospěla k tomu, že móda může být výborným výrazovým prostředkem a když se člověk spojí s lidmi, kteří tomu rozumí, je to nádherné. Je to umění, stejně jako herectví, malba a zpěv. Jde jen o to, jakým způsobem sám sebe vyjádříte.

Teď si obrovsky vážím toho, že můžu spolupracovat s lidmi, jako je návrhář Boris Král, nebo Klára Nademlýnská. Že můžu mít na sobě šperky, spojit se s lidmi, kteří rozumí kvalitě a jsou ochotni na sobě dál pracovat. To je pro mě velké vítězství.

Hana Vagnerová (Praha, 5. srpna 2025)
S přítelem. Jejím dlouholetým partnerem je Francouz Nicolas Escavi. Ačkoli oba často cestují, vždy si na sebe najdou čas.
Daniela Brzobohatá a Hana Vagnerová
‚,Svou práci miluju, ale když cítím, že jdu přes vlastní limity, zvolním, udělám si čas na sebe, a už se ohledně toho ani necítím blbě. Nuda je taky důležitá,‘’ vysvětluje Hana Vagnerová.
61 fotografií

Ušla jste dlouhou cestu. Určitě pamatujete na šaty, které jste musela na eventy takzvaně rotovat, tedy střídat. Jedny a ty druhé pořád dokola. Říkala jste si, jen ať si toho nevšimnou?
Musím říct, že jsem v tomhle byla úplně nevědomá, což mě možná zachránilo. Studovala jsem divadlo, byla jsem v tom hluboce ponořená a důležité pro mě bylo hrát dobře Dostojevského a chodit do Rubínu.

Tohle ohledně šatů jsem považovala za nesmysl. Když jsem šla na event, vzala jsem si to, co bylo doma. Na tom je hezky vidět, jak se doba posunula a jak je hezké, že lidé se dnes na premiéry oblékají elegantně.

Teď mluvím, jak kdyby mi bylo sto dvacet let, ale když jsem začínala a měla jsem premiéry, lidé často přišli v džínách a mikině, anebo v šatech, co našli doma. V něčem to bylo určitě svobodnější, zároveň to tomu ale nedávalo eleganci a důležitost. Jsem ráda, že se v tomto už teď přibližujeme světu.

Hana Vagnerová

Na druhou stranu na sobě může člověk mít ty nejlepší šaty a nejdražší šperky, ale když nebude spokojený sám se sebou, nebude to ono.
O tom jsem stoprocentně přesvědčená, několikrát jsem si to vyzkoušela i sama na sobě. Jako všichni jsem procházela v životě fázemi, kdy se mi dařilo a byla jsem sama se sebou spokojená a fázemi, kdy jsem se sebou rozhodně spokojená nebyla. To vám nezakryje žádný make-up a nepomůžou žádné šaty.

Myslím si, že v dnešní době může každý hezky vypadat na fotce, protože se používá spousta „photoshopů“. Ale to, co vyzařujete zevnitř, je v konečném důsledku to, co se nejvíce vyplatí, a to, co je nejdůležitější.

Myslím si, že to nakonec cítí všichni. Charisma si za peníze nekoupíte. Není to poplatné dnešnímu večeru, ale myslím si, že na sobě může mít člověk tričko a džíny a bude stejně nejvíc zářit ze všech lidí v místnosti.

Překážek ve vztahu bylo moc, říká o francouzském partnerovi Hana Vagnerová

Hani, jste pořád životním pendlerem a cestujete na jih Evropy a zpátky do Čech?
Jsem. Zrovna jsem se vrátila z Itálie, kde jsem měla zajímavý callback. Callback znamená, že děláte casting a pozvou vás na druhé kolo. Jsem za to nesmírně šťastná a dostala jsem znovu víza i do Ameriky. Když bude někdy čas, podívám se tam. Zároveň musím říct, že od doby covidu se toho hrozně změnilo a castingy do velkých produkcí se dělají už klidně z domova přes self tape. To znamená, že se doma sami natočíte. To, že byste někde potřeboval osobně být, už dnes není tak nutné.

A láska s Francouzem stále pokračuje a funguje?
Láska pořád pokračuje a funguje. (smích)

Jak jste pokročila u partnera s učením češtiny?
Nijak, neumí nic. (smích) Umí pivo a umí ahoj. Jsem špatný učitel!

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Charisma si za peníze nekoupíte, říká Vagnerová. Herečka promluvila i o lásce

Herečka Hana Vagnerová (42) musela k lásce k módě dospět. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na svůj vztah k oblékání v době dospívání a prozradila, že dnes si na sebe moc ráda vezme krásné šaty a...

27. října 2025

Takhle se ke mně nikdy žádný muž nechoval, říká Žilková o vztahu s Hubačem

„Mám nechat vidět ramínka od podprsenky pod tím overalem nebo je schovat?“ ptala se Veronika Žilková, která v Divadle Broadway zkouší černou komedii Dokud nás smrt. Přinesl ji tam její partner...

27. října 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

26. října 2025  22:35

Katy Perry a expremiér Trudeau se oficiálně ukázali jako pár. Vyšli si v Paříži

Kanadský expremiér Justin Trudeau a americká zpěvačka Katy Perry se poprvé objevili na veřejnosti jako pár. Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u...

26. října 2025  19:51

Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2

V reality show Zrádci 2, vysílané na TV Prima od půlky září, vyniká postava, která se okamžitě stala středobodem strategické hry a kontroverzí. Kdo je Zrádkyně Mia? Její klidný, racionální přístup a...

26. října 2025

Býval bych rád hrál idioty! Táhly se se mnou role kliďasů a fešáků, říká Saic

Premium

Jen málokdo by neznal ten nezaměnitelný hlas, který Miroslav Saic propůjčil řadě oblíbených, zejména seriálových postav. V malebné roubence v Kytlicích, vesnici, kterou objímají Lužické hory, mi...

26. října 2025

Norská princezna reaguje na spekulace o sexualitě svého manžela šamana

Norská princezna Martha Louise a zejména její výstřední americký manžel Durek Verrett jsou opět centrem pozornosti. Tentokrát čelí spekulacím, že jejich manželství je pouze na oko, protože Durek je...

26. října 2025  14:05

Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

Kim Kardashianová popsala, jaké důsledky pro ni mělo devítileté manželství s raperem Kanyem Westem. Během vztahu se prý necítila emocionálně ani finančně v bezpečí a jejich manželství se postupně...

26. října 2025  10:58

Lepší přirozená krása než jakékoliv úpravy, říká vicemiss Zuzana Štěpanovská

Zuzana Pavlica (42) se proslavila ještě coby Štěpanovská, když se stala první Českou vicemiss 2005. Už několik let žije v zahraničí, kde se také seznámila se svým manželem. V rozhovoru pro iDNES.cz...

26. října 2025

Agentku dělám kvůli Evě, ale už ji nezastupuji, říká sestra Podzimkové

Lenka Daňková se stala hereckou agentkou kvůli své slavné mladší sestře Evě Podzimkové (35). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka ale prozradila, že se jejich pracovní cesty už rozešly. Pod svými křídly má...

26. října 2025

Ze stydlivé dívky ikonou. Jako seriálová Makepeaceová uchvátila nejen účesem

Premium

O slavném účesu Glynis Barberové se toho paradoxně napsalo mnohem víc než o jejím těžkém dospívání a složité povaze. Hvězda seriálu Dempsey a Makepeaceová uchvátila mnoho mužů po celém světě a bez...

25. října 2025

Tak moc se vžila do role, až se hroutila. Strach musel Kodetovu vnučku utěšovat

První velkou příležitost před kamerou jí dal Jiří Strach v seriálu Lovec. Od té doby je Sophia Šporclová, vnučka Jiřího Kodeta, „jeho“ herečkou. Svěřil jí roli v celovečerním filmu Máma i ve snímku...

25. října 2025  14:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.