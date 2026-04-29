Dřív jsem nevěřila, že v mé hlavě může vzniknout něco zajímavého, říká Hana Vagnerová

Hanu Vagnerovou jistě není třeba představovat, její hvězda stoupá závratnou rychlostí. Jen v poslední době si zahrála v mysteriózní detektivce A Murder Between Friends po boku ikonické Joan Collinsové, anebo třeba v krimi seriálu A testa alta se Sabrinou Ferilli, legendou italské kinematografie.
Do toho navázala na svůj scenáristický debut Hranice lásky a právě dává vzniknout dalšímu autorskému filmu, v létě ji budete moct vidět v kině ve snímku Bojovník, koncem roku pak znovu jako Denisku ve filmovém pokračování seriálu Lajna.
„Natáčet s Joan Collinsovou bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelné bylo jenom se s ní potkat, je to opravdová legenda. Už jenom jak fantasticky vypadá: na plac přišla namalovaná, učesaná a na podpatcích… Do toho má energie na rozdávání a ostrý humor. Totální diva,“ vzpomíná Hana Vagnerová na chvíli, kdy se s herečkou známou z fenoménu Dynastie potkala během natáčení. „Je jí přes devadesát, ale není to žádná babička. Sledovala jsem ji při práci a je šíleně pohotová.“
S další ikonou – tentokrát italského filmu – Sabrinou Ferilli se Hana potkala při natáčení seriálu A testa alta. Bylo pro ni náročné cítit se před kamerou v cizím jazyce sebejistě? „Když se člověk pro něco rozhodne, tak vlastně není náročné vůbec nic. Neříkám, že to není výzva. Třeba seriál A testa alta má tak velkou produkci, že jsem z toho dostala strach. Cítila jsem, jak se neustále hlídám, abych v italštině neudělala chybu, jenže to tě jako herce akorát limituje. Neuvolníš se tak, jak bys chtěl,“ říká herečka, pro kterou je důležité dělat víc věcí najednou. Kromě herectví v Čechách a v Itálii se proto věnuje i psaní vlastních scénářů.
Musela při psaní Hranic lásky překonat strach, že nebude dost dobrý? „Já jsem byla přesvědčená, že to celé dopadne úplně blbě, před premiérou v Karlových Varech jsem se z toho málem pozvracela. Protože jsem přece jen šla s kůží na trh úplně jiným způsobem, než jsem byla zvyklá. Přesto mi to dávalo smysl. Dřív jsem nevěřila, že v mojí hlavě může vzniknout něco zajímavého,“ svěřila se.
V květnovém Cosmopolitanu probrala také svůj čtyřletý vztah s francouzským hercem Nicolasem Escavim. Zatímco Hana je doma převážně v Praze, on tráví většinu času v Biarritzu. Jaké to je, udržovat vztah na dálku? „Super, ale někdy náročné, protože nevyhnutelně přijdou momenty, kdy bys toho druhého potřeboval vidět a nejde to. Nicolas mě ale ve spoustě věcí inspiruje. Vážím si ho a náš vztah mi dává smysl,“ dodala.
Jak se Hana Vagnerová dívá na krásu? A na jakém scénáři právě pracuje? To se dozvíte v květnovém čísle Cosmopolitanu.
27. srpna 2021