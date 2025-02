Hana Třeštíková čeká miminko. Byla to náročná cesta, plná neúspěchů, říká

„Asi je na čase jít s pravdou ven. Nepřehnala jsem to s cukrovím, ani nedržím suchý únor. Čekám miminko. Byla to dlouhá a náročná cesta, plná neúspěchů, propadů, ale také naděje a víry v dobrý konec,“ začala nastávající maminka svůj příspěvek na Instagramu.

Na fotce z balkonu jejího bratra vidět rostoucí těhotenské bříško. „Vzhledem k tomu, že se o umělém oplodnění a mateřství po čtyřicítce moc nemluví, rozhodla jsem se tohle téma trochu zvednout. Jsem toho plná a na své cestě jsem se potkala se spoustou holek, které prožívaly to samé, ale raději to nijak neventilovaly. A přitom sdílení dobrých konců je přesně to, co mi dodávalo největší naději a odvahu pokračovat.

Takže dámy, pokud jste ve fázi, že to zkoušíte, vydržte! Nepřestávejte věřit v dobrý konec,“ napsala.

Povzbudila ženy, které podle ní mohou mít pocit, že jim už ujel vlak. Měli by to podle Třeštíkové ještě zvážit. „Současná medicína je už tak daleko, že je spoustu možností, jak ten vlak ještě zabrzdit. Jasný, má to své limity, zdravotní i etické, ale sakra, dnešní holky jsou ve čtyřiceti nakonec často vitálnější a zdravější než naši předkové ve třiceti. Společnost se v tomhle posunuje, žijeme zdravěji, umíráme později, tak je možné se pokusit o posun i těchto limitů,“ uvedla.

Zleva: Hana Třeštíková, Michael Třeštík, Helena Třeštíková, Tomáš Třeštík a jeho děti Ela Třeštíková, Jonatán Třeštík (2022)

„Já odmítám přijmout názor nebo přesvědčení, že je člověk ve 42 letech starý. Já se stará necítím. Ale samozřejmě pořád platí, že čím dřív mateřství žena stihne, tím líp, to nijak nerozporuju,“ pokračovala. „A pokud se ptáte na tatínka, přeje si zůstat v anonymitě, ale je to můj velmi blízký člověk, s kterým se máme moc rádi. Sice netvoříme pár v tradičním pojetí, ale jsem si jistá, že miminku společně připravíme nejlepší podmínky pro krásný život a sobě navzájem si budeme dobrými parťáky.“

Zároveň poděkovala rodině a všem kamarádům, kteří to s ní prožívali, drželi jí palce a teď se jako první radovali z dobré zprávy. Byli jí prý velkou oporou. „Jsem v šestém měsíci a přistupuji k tomu s největší pokorou a rozhodně si nemyslím, že odteď už bude vše jen zalité sluncem. Je mi jasný, že mě čeká ještě mnoho milníků a výzev, tak mi držte palce,“ dodala s tím, že ráda v komentářích přivítá názory k tématu umělého oplodnění nebo mateřství po čtyřicítce. “Je na čase to začít ventilovat.“

Hana Třeštíková na podzim 2024 vydala svou první knihu Hovory s mámou: jde o obsáhlý rozhovor s maminkou, režisérkou Helenou Třeštíkovou. S ní už natočila třeba film o Lídě Baarové Zkáza krásou. Jejím otcem je český architekt, vydavatel, publicista, výtvarný kritik, dokumentarista a prozaik Michael Třeštík.

Třeštíková se po vzoru matky pustila do natáčení cyklu Manželské etudy. S bratrem, fotografem Tomášem Třeštíkem, točí podcast Třeštění. Věnuje se komunální politice, je místostarostkou Prahy 7.