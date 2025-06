Už se mi to krátí, víceméně je to na dny a tak je možná čas na malou bilanci. Bylo to těhotenství za odměnu, děkuju!

Jasně, na začátku jsem byla dost unavená a teď ke konci už cejtím každej den, ale jinak jsem si to fakt užila.

Já byla připravena, jak to strávím s hlavou v záchodě a nakonec mi vůbec blbě nebylo. Nehodila jsem jedinou šavli. Mám teda na to i svoji soukromou teorii, že jako starší matka jsem měla dost času svoje tělo pořádně zapřáhnout a po všech těch kocovinách ho už nějaký těhotenství jen tak nedojme. Takže kromě nějaké vyklidněnosti, rozumu a životních zkušeností bych toto přidala na seznam výhod pozdního mateřství.

Za fotky moc děkuju @jungrovaalzbeta, s kterou se kamarádím už někdy od roku 2001 a která právě byla u mnoha mejdanů, z kterých byly ty kocoviny. Zažily jsme toho spolu opravdu hodně, kromě zlatý éry večírků, taky všechny ty milostný trable, cestování, festivaly, ale i pracovní úspěchy a životní milníky. Minulý rok jsem ji oddávala a letos mě ona nafotila těhotnou. Prostě život se vším všudy. Díky Albíku!

