„Euforie a velký vděk. To jsou teď moje hlavní pocity. Euforie z Lotičky, na kterou jsem se tak načekala a tak jsem si ji přála. A teď ji můžu držet v náručí a už teď je strašně šikovná, krásná a hodňoučká,“ začala svůj úterní příspěvek na Instagramu Hana Třeštíková.

Poděkovala také zaměstnancům pražské porodnice, kteří pomohli přivést její dceru na svět. „V první řadě všem tady v Podolí. Panu profesoru Kroftovi a jeho týmu, co byli na sále. Já nemám moc zkušeností s nemocnicemi, díkybohu. Tady jsem velmi oceňovala, jak se mi všichni představili, popsali, co mě čeká a to mě uklidnilo. Panovala tam moc milá atmosféra, kterou pan profesor zakončil tím, že na dokončovací práce pustil Massive Attack a skladbu Unfinished Sympathy. Odteď to bude Lotičky song,“ popsala.

Přiznala také, že ji až k slzám dojímá pevná síť vztahů, rodinných i přátelských, kterou má kolem sebe. „Díky tomu se nebojím, že bych svoji novou roli nezvládla. Cítím ohromnou podporu a lásku. Do toho si ještě pročítám všechny ty gratulace a reakce, co mi přišly potom, co pyšný děda vystřelil zprávu do světa,“ dodala spisovatelka a komunální politička s hashtagem „matkou po čtyřicítce“.

Hana Třeštíková rodila v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, dcera Lota Heda Třeštíková vážila při narození 3 310 gramů.

Třeštíková se netajila tím, že využila pomoci kamaráda a podstoupila umělé oplodnění. Své příznivce na sociálních sítích pak pravidelně informovala o tom, jaké je její těhotenství po čtyřicítce. „Bylo to těhotenství za odměnu,“ shrnula ve svém posledním postu před porodem.

Na podzim 2024 vydala svou první knihu Hovory s mámou: jde o obsáhlý rozhovor s maminkou, režisérkou Helenou Třeštíkovou. S ní už natočila třeba film o Lídě Baarové Zkáza krásou. Jejím otcem je český architekt, vydavatel, publicista, výtvarný kritik, dokumentarista a prozaik Michael Třeštík.

Třeštíková se po vzoru matky pustila do natáčení cyklu Manželské etudy. S bratrem, fotografem Tomášem Třeštíkem, točí podcast Třeštění. Věnuje se komunální politice, je místostarostkou Prahy 7.