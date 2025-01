Moje největší životní prohra je u konce, oznámila Hana Mašlíková

„Moje největší a nejbolestivější životní prohra je definitivně u konce. Rozvedeni,“ napsala Hana Mašlíková k příbězích na sociálních sítích k videu, kde jde k soudu.

Rozchod s otcem svého syna oznámila loni. Svěřila se také, jak zvládala těžké období. „Musíš se snažit, nic jiného ti nezbývá. Musíš to prostě přijmout. Životní prohra, nepříjemná,“ uvedla pro iDNES.cz.

Po rozchodu se odstěhovala do pronajatého domečku, kde žila se synem. „Je mi tam moc dobře. Velmi rychle jsem se tam cítila jako doma. Je přede mnou nová životní etapa. Někdy bojovat s tím nemá smysl. Některé věci prostě musíš přijmout,“ dodala.

Mašlíková tenkrát také řekla, jaký je život single ženy. „Tím, že si vydělávám sama, jsem soběstačná. Snažila jsem se Andreaskovi dát úplně všechno, aby vůbec nepocítil, že jsme rozdělení. André je skvělý táta,“ prohlásila a přiznala, že z nové známosti nemá strach.

„Je to jako kdybych nemohla chodit ven, protože se budu bát, že mě srazí auto. Zájemců je spoustu. Tak uvidíme, kdo se objeví, nebo neobjeví, jestli ještě budu šťastná. Ale já věřím, že jo,“ prozradila.

Když došla řeč na nového partnera, popsala své představy. „Já už další děti neplánuju, takže potřebuji i protějšek, který to bude cítit stejně, aby tam pak nebyly nějaké třenice. Můžu si vysnívat, co chci, ale ono to většinou přijde ve chvíli, kdy to nejmíň čekáš,“ dodala.