Jste odporná, píší lidé svalnaté Mašlíkové trénující na fitness soutěž

„Jsem na ty svoje záda fakt pyšná, ať se to někomu líbí nebo ne. Ale ještě je před námi hodně práce, to je teprve začátek. Nevěděla jsem, jakou fotku dát, takže dám obě. Ať si ti, kterým se to nelíbí, pořádně užijí,“ napsala Hana Mašlíková k jednomu ze svých příspěvků.

Moderátorka a modelka si teď užívá od svých fanoušků nejen slova chvály a obdivu. Mnozí z jejích 120 tisíc followerů mají potřebu ji v komentářích zahrnovat kritikou.

„Sto lidí, sto chutí. Ale za mě je to odporné. Byla jste krásná před touto změnou,“ napsala jedna z žen, na což Mašlíková zareagovala.

„Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám tam, že jste odporná?! Protože se mi prostě nebude něco na vás líbit? Myslíte si, že je to normální? Hanba by mě fackovala! Nikdy bych si to k nikomu nedovolila,“ vzkázala moderátorka mladé ženě.

„A taková hezká holka to byla…“, napsal další fanoušek. „Jste odporná,“ komentuje jiný. „Jak si krásná sexy žena může takto zkazit postavu?“ ptá se jeden ze sledujících modelky. „Jak můžou lidé takto kazit ženě její radost?“ zareagovala na tento komentář Mašlíková.

U fitness příspěvků moderátorky se ale častěji než „hejty“ objevují slova podpory. „Tady je vidět neskutečná dřina, jste úžasná,“ píše sledující Monika. „Velký obdiv, jste mega dříč. Klobouk dolů,“ pokračuje fanynka Zuzana. „Tak teď bych od Vás nechtěla dostat flákanec,“ dodává Jana.

Modelka a moderátorka Hana Mašlíková získala v roce 2006 v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse.

V soutěži Bikini Fitness loni soutěžila také Iva Pazderková. Na Instagramu se stejně jako Mašlíková chlubila stále vyrýsovanější postavou a průběžně followerům popisovala náročný trénink. Z celkového počtu sedmnácti závodnic nakonec skončila na desátém místě. Herečka se nedávno vrátila z Karibiku poté, co byla vyřazena jako jeden z členů reality show Survivor.