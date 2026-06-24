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Nenechte chudáčky, aby vám způsobovali komplexy, vyzývá ženy Hana Mašlíková
Hana Mašlíková zveřejnila na Instagramu své foto v plavkách a podělila se o upřímné zamyšlení nad tím, jak lidé hodnotí její vzhled.
„Moc svalnatá, moc hubená, nebo i oplácaná, už jsem se dočetla pod svými fotkami. Ale mě to už dávno nechává chladnou. Vážně. Protože zatímco hejtři počítají moje „chyby“, já si žiju svůj život přesně tak, jak chci – spokojená, zdravá a ve své kůži jako doma,“ napsala.
Zároveň zdůraznila, že snaha zavděčit se všem je podle ní předem prohraný boj. „Vyhovět všem nejde. Tak vyhovuju jenom sobě. A ty? Žiješ pro sebe, nebo pořád pro cizí názory?“ ptá se svých sledujících.
V roce 2006 získala Hana Mašlíková v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse (45). V lednu 2024 moderátorka a realitní makléřka oznámila, že se s manželem rozvádějí. Mají spolu osmiletého syna Andrease.
Bývalá modelka se po rozvodu netají tím, že je v otázkách vztahů opatrnější než dříve. Prioritou je pro ni rodina, práce a vlastní spokojenost.
V rozhovoru pro iDNES.cz loni prozradila, že jediné, čím ji může muž zaujmout, je jeho charakter. „Na tom lpím. Sama mám spoustu chyb, nejsem úplně jednoduchá. Myslím, že když už mě muž osloví, dokážu být dobrou partnerkou ve všech směrech. To samé očekávám z druhé strany. Nechci jen dávat a nic nebrat zpátky. Chci, aby to bylo vzájemné, abychom si dávali vzájemně,“ uvedla Mašlíková.