Po krizi jsme znovu zamilovaní, říká Mašlíková o manželovi Reindersovi

Máte perfektní postavu, co pro to děláte?

Pravidelně cvičím už mnoho let. Snažím se nějak rozumně jíst, ale není to tak, že bych držela diety. Jenom přemýšlím nad skladbou jídla. Celkově se snažíme držet zdravý životní styl.

Na sociálních sítích jste se svěřila, že máte po letech zadek takového tvaru, po kterém jste toužila.

(smích) Ano, je to tak. Ten jsem si opravdu vycvičila váhama, že jsem dřela a dřela, no a zadek se mi zakulatil. Vím, že spoustu žen naopak zadek tíží. Tak já měla pravý opak. Dělám si legraci, že mi záda pokračovala na nohy. Neměla jsem zadek. Takže jsem ráda, že jsem se k němu dopracovala.

Už od začátku kariéry jste nepatřila mezi ploché modelky, sázela jste na své přednosti a to doslova!

To ano, ale tady z toho mám mnohem větší radost, protože k tomu poprsí bylo potřeba akorát peněz. K tomu hezkému, kulatému zadku byla potřeba opravdu dřina.

André Reinders, Hana Mašlíková a jejich syn Andreas (11. ledna 2022)

Ocení to teď André?

André má rád, když mám plnější tvary. Má rád, když jsem osvalená. Takže si myslím, že manželovi se to líbí.

Vy jste dva fitnessáci v manželství. Jak to vypadá? Máte zákaz svíčkové a guláše?

Ne. My se naštěstí neomezujeme. V tom jsme úplně stejní. Takže André na stravu taky není nějak striktní. Máme rádi, dá se říct, úplně všechno. Takže doma se jí prostě vše. Ale co se týče svíčkové nebo omáček, tak to chodíme spíš k rodičům. Třeba jednou za týden nebo za čtrnáct dní si dáme nějakou pořádnou kalorickou bombu.

Své určitě dělá i běhání za potomkem...

Andreasek je velmi hyperaktivní. Myslím si, že bude sportovně založený, jako jsme my dva s manželem, z čehož máme hroznou radost. Sport do budoucna je pro něj opravdu velmi důležitý, takže teď chodí na gymnastiku. Chodí s manželem velmi často na tréninky a tam ho to hrozně baví. Uvidíme, kam se bude směřovat.

V poslední době jste ve svém životě měla určité peripetie. Jste teď namotivována a věříte, že už to bude jenom lepší?

Na to se strašně blbě odpovídá. Já bych si to moc přála a udělám pro to maximum. Ale jak to bude, to člověk moc nenaplánuje. Život to občas vymyslí za něj, ale doufám, že to špatné máme za sebou a teď už se budeme užívat jako rodina. Ty dobré věci i v dobách třeba špatných.

Hana Mašlíková (25. ledna 2022)

Mnoho párů si projde krizí, někdy je to po roku vztahu, jindy po delší době. Myslíte, že za to mohlo právě toto?

My jsme dlouhodobě měli nějaké problémy. To nebylo, jak si lidi myslí, že najednou zničehonic nám ruplo v bedně. Ne. My jsme měli delší krizi a ta vyvrcholila rozchodem. Naštěstí během toho roku, co jsme byli od sebe, jsme si spoustu věcí uvědomili. Ve spoustě věcí jsme se dokázali změnit, zapracovali na tom. Prostě někdy se ty problémy nahromadí, když se neřeší. Tak my teď víme, že je musíme řešit okamžitě a netlačit je před sebou.

Máte teď opět maximální romantiku? Večeře, kino…

Jo. Mám pocit, jako kdybychom se do sebe znovu zamilovali. Je to zvláštní, já bych nic takového nečekala a doufám, přeju si, aby nám to vydrželo.

Když teď odbočíme úplně jinam, tak coby moderátorka jste zvyklá, že vás do televize oblékali druzí. Trpěla jste někdy hodně? Protože tam garderóbu úplně nemůžete ovlivnit.

To je krásná otázka! (smích) Fakt. Ano, trpěla jsem. Spousta lidí si to neuvědomuje, ale když se necítím v něčem, ať už je to make-up nebo oblečení, tak to samozřejmě má nějaký vliv na můj moderátorský projev. Děly se takové věci, že některé modely nebyly úplně podle mého gusta. No ale nedalo se nic dělat. Stejně ten výkon musel být takový, aby to nikdo nepoznal.

A dovolila jste si třeba utrousit v kostymérně, že je to spíš Sama doma než Snídaně?

Dovolila. (smích) Ale nesklidilo to moc úspěch.

Co se týče nakupování, vrháte se do zahraničí, nebo jsou to e-shopy?

Nevrhám se do zahraničí. Jak nás hodně naučil nouzový stav, nakupuju na e-shopech. Nebo jdu do obchodů, ale nejsem úplně ten typ, co hledá slevy, že bych chodila a na štendrech vybírala. Na to nemám nervy. Ale oblékám se v normálních značkách, myslím si, že taková ta střední cenová třída. Není to, že bych chodila do Pařížské. Mně to přijde hrozně líto, utrácet takové prachy za to. Ale nekritizuju to. Jenom říkám, že to radši dám do malého, anebo do koně.

Jak pohlížíte na kolegyně, které na sociálních sítích dělají marketing s veškerými produkty a někdy je to až na sílu?

Ono je to těžké. Nemůžu nikoho kritizovat. Doba nás dohnala k tomu, že když jsme nemohli dělat to, co jsme dělali, ať už je to moderování nebo divadlo, museli jsme se přeorientovat na Instagram. Snažili jsme se vydělat i za cenu, že člověk propaguje něco, s čím není úplně sžitý a o čem není přesvědčený, takže asi to tak je.

Já se pořád snažím najít si nějakou míru, ale taky se někdy stane, že vyzkoušíš něco, kývneš na spolupráci a pak zjistíš, že to není ono a utneš to. Takže těžko někoho za tohle kritizovat.

Chápu to tak, že lidi se snaží uživit a mají možnost, tak toho využívají. Kdyby lidi, co kritizují, měli tu možnost, myslím si, že se zachovají úplně stejně, protože tím nikomu neubližuješ. My můžeme ten produkt předvést, ale je jenom na tobě, jestli si ho zakoupíš, a je na tvém rozumu, jestli se po tom dál budeš pátrat nebo ho sám nějak vyzkoušíš. Vždycky je to o tom člověku. My nejdeme a nesáhneme ti do peněženky a nevytáhneme tvoje peníze. (smích)