Nenechte chudáčky, aby vám způsobovali komplexy, vyzývá ženy Hana Mašlíková

„Nikdy si od nikoho nenechte mluvit do toho, jak byste měly vypadat, ženský! Ať jste štíhlé, vysportované, máte hodně svalnaté tělo, máte ženské tvary, jste plnoštíhlé nebo máte nadváhu, je to sakra vaše tělo, jenom vaše tělo a nikdo nemá právo vás hodnotit nebo kritizovat! Navíc nikdy nikdo nemůže vědět, jestli se za tím neskrývá nějaké onemocnění,“ rozepsala se Hana Mašlíková na Instagramu u své fotografie v plavkách.

„Dnešní doba sociálních sítí dává prostor k hejtovaní, které přichází nejčastěji od těch, kteří se schovávají za fotky kočiček, kytiček a všemožných obrázků. Většina těchto lidí ani nemá koule na to, aby tam měli své fotky a šli s kůží na trh. Většina z nich závidí, jsou nespokojení v různých směrech svého života a chodí si vybíjet vztek na profily druhých. Nenechte tyhle chudáčky, aby vám způsobovali jakékoli komplexy nebo vám mluvili do toho, co a jak máte nebo nemáte dělat! Inteligentní člověk se totiž nikdy k hejtování nesníží a když se mu něco nebo někdo nelíbí, tak ho prostě nesleduje a svůj názor nemá potřebu ventilovat,“ dodává bývalá modelka.

I ji v minulosti opakovaně kritizovali: v komentářích na sociálních sítích převážně kvůli její „příliš svalnaté, kulturistické a neženské postavě“ v době, kdy se připravovala na soutěž Bikini Fitness.

„Sto lidí, sto chutí. Ale za mě je to odporné. Byla jste krásná před touto změnou,“ napsala tehdy jedna z žen, na což Mašlíková zareagovala. „Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám tam, že jste odporná?! Protože se mi prostě nebude něco na vás líbit? Myslíte si, že je to normální? Hanba by mě fackovala! Nikdy bych si to k nikomu nedovolila,“ vzkázala jí moderátorka.

Před měsícem přišla Mašlíková o svůj instagramový profil na kterém pracovala roky. Podle společnosti se prý dopustila nejhoršího možného porušení pravidel když zveřejnila vtip o tom, že každá žena by měla svého manžela jednou týdně znásilnit. Nyní rozjela nový účet, kde zveřejňuje převážně krátká vtipná videa.

V roce 2006 získala Hana Mašlíková v soutěži Miss České republiky titul Miss Silueta. V srpnu 2016 se vdala za svého dlouholetého přítele, bývalého zápasníka a nyní trenéra Andrého Reinderse. Letos v lednu moderátorka a realitní makléřka oznámila, že se s manželem rozvádějí. Mají spolu sedmiletého syna Andrease.