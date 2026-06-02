Dcera Vašáryové a Lasici je v registrovaném partnerství. Partnera má v Austrálii

Spisovatelka a scenáristka Hana Lasicová (45) prozradila v Show Jana Krause, jak funguje její vztah na dálku. Partner James Michael Foulston, s nímž uzavřela registrované partnerství, totiž žije v Austrálii a ona převážně na Slovensku.

„Na Slovensku neexistuje koncept registrovaného partnerství, ale v Austrálii ano a tam jsem v registrovaném partnerství, ale heterosexuálním. V Austrálii je pro osoby stejného pohlaví i nestejného,“ vysvětlila Lasicová.

S Foulstonem se poznali v mládí na škole v Manchesteru a svou studentskou lásku oživili po dvaceti letech. „Poznali jsme se, když jsme byli studenti před 23 lety, chodili jsme spolu, ale nevydrželo to, protože on byl ze Spojeného království, já ze Slovenska, tak jsme se nesešli, ale po dvaceti letech jsme se znovu dali dohromady. Partner říkal, že na mě nikdy nedokázal zapomenout,“ popsala Lasicová.

Mezitím se ale Foulston přestěhoval do Austrálie a nyní žije tam. Lasicová si ale vztah na dálku nemůže vynachválit. „Díky bohu je v Austrálii. Když se setkáme, tak je to krásné. Někdy je to na pár měsíců, někdy na pár týdnů. V tom období, kdy se nevidíme, tak se třeba nemusím holit,“ směje se spisovatelka, ale vzápětí dodává, že takový vztah není pro každého.

Takový odchod si otec přál, říká o úmrtí na jevišti dcera Milana Lasici

„Mladým lidem, kteří si chtějí založit rodinu a žít v tom vztahu, bych to nedoporučovala. Ale mně už je 45 let, mám dvě děti a nastalo takové období, kdy člověk je i rád sám,“ popsala.

Na Slovensku si vystačí s maminkou, která jí hodně pomáhá v domácnosti. „Ona mi tu službu nutí. Má klíče od mého domu, takže když nejsem doma, tak mi tam uklidí. Ona je paní mé domácnosti. Já to akceptuji. Já nejsem moc hospodyňka, takže je pro mě příjemné mít na to maminku,“ říká Lasicová.

Nyní chystá vydání knihy písňových textů svého otce. „Některé už tak zlidověly, že ani lidé nevědí, že to psal Milan Lasica. Třeba Čerešně si lidé myslí, že je slovenská lidová píseň,“ vysvětlila.

Navíc plánuje natočit film s režisérem Jonášem Karáskem. „Chystáme natáčení filmu o sexu se souhlasem. Je třeba se pouštět i do takových kontroverzních věcí. Je to taková šedá zóna, tak jsem si říkala, jak to uchopit, a rozhodli jsme se nebrat to moralisticky, ale je to taková černá komedie. Téma je vážné, ale bereme ho trochu s nadhledem,“ říká Hana Lasicová.

