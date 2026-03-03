Táta mě chtěl naučit zpívat, že objedu svět. Marně, vzpomíná Kusnjerová

Autor:
  14:00
Herečka Hana Kusnjerová (41) pochází z umělecké rodiny. V Show Jana Krause prozradila, že její otec, operní pěvec, chtěl, aby z dcer byly zpěvačky, ale nešlo to. Spokojený nebyl ani tehdy, když se rozhodla jít na konzervatoř.

„Táta mi vždy říkal: ‚Pojď, naučím tě zpívat. Objedeš svět, uživíš rodinu.‘ To bylo v době, kdy se po světě nejezdilo tak jako teď, bylo to za jiného režimu. Jenže jsme záhy zjistili, že to nejde. Chodila jsem do dětského sboru, samozřejmě si nás se sestrou proklepl už od dětství, co tam máme v tom hrdle. Ale nešlo to,“ přiznává Kusnjerová.

Hana Kusnjerová v Show Jana Krause (březen 2026)
Hana Kusnjerová a její otec Ivan Kusnejr
Hana Kusnjerová a její otec Ivan Kusnejr
Hana Kusnjerová a její otec Ivan Kusnejr
17 fotografií

Talent po otci se nepotvrdil a ani výuka zpěvu úplně nefungovala. „Bohužel jsme si charakterově velmi podobní, takže v okamžicích, kdy se mě snažil něco naučit, to naráželo. Nespojilo se to,“ vysvětluje Kusnjerová, která se nakonec rozhodla jít na konzervatoř studovat herectví.

„Spokojený nebyl. Říkal, že to bude jen čeština, malý rybník. Pořád chtěl, abychom šly do světa. Ale to je pro jiný typ lidí,“ říká herečka.

Na konzervatoři jí začalo vadit, že spousta věcí nefunguje po organizační stránce, a proto se rozhodla vrhnout na produkci. „Produkce je hezký protiklad herectví, kde pořád čekáte, až se někdo ozve a něco se začne dít. Tady jste ten hybatel, který věci zařizuje,“ vysvětluje.

Nemohla jsem se ani postarat o dceru, říká o panické poruše herečka Kusnjerová

„Začala jsem organizovat různé sportovní i kulturní akce. S holkami z vyšších ročníků produkce jsme organizovaly festival nezávislé módy Code: Mode,“ popisuje Kusnjerová, která po střední škole produkci studovala i na vysoké škole.

„Na DAMU jsem u státnic musela slíbit, že nebudu pokračovat do magisterského studia, protože se ukázalo, že to bude prospěšné nejen akademii, ale i mně,“ přiznala Kusnjerová.

Zůstala tedy u herectví, kterému se věnovala především v divadle. Nabídky televizních rolí přišly později. „Začala jsem točit teprve před deseti lety. Začala jsem roztomile v Ordinaci takovou ztřeštěnou rolí a postupně se to nabalovalo. Doufám, že to bude pokračovat,“ věří herečka, která má nyní výraznou roli v seriálu Polabí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

Táta mě chtěl naučit zpívat, že objedu svět. Marně, vzpomíná Kusnjerová

Hana Kusnjerová v Show Jana Krause (březen 2026)

Herečka Hana Kusnjerová (41) pochází z umělecké rodiny. V Show Jana Krause prozradila, že její otec, operní pěvec, chtěl, aby z dcer byly zpěvačky, ale nešlo to. Spokojený nebyl ani tehdy, když se...

3. března 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo hraje o auto a miliony

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících,...

3. března 2026  12:22

Už nikdy nepředstírám orgasmus, přiznala před šedesátkou Halle Berry

Halle Berry v Londýně (28. ledna 2026)

Herečka Halle Berry v srpnu oslaví šedesátku, strach z toho ale nemá. „Mám v sobě druhou vlnu energie a jsem teprve na začátku toho, co chci dál dělat,“ prohlásila. Zároveň ale souhlasí s tím, že...

3. března 2026

Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání, prý ho naklonovali

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Už několik dní se po sociálních sítích šíří nejrůznější konspirační teorie, že Jima Carreyho (64) nejspíš naklonovali. Herec se po delší době objevil ve společnosti na udílení cen César v Paříži a...

3. března 2026  11:01

Móda z hereckých cen: Vychrtlá Moore i hluboké výstřihy Paltrowové a Bellové

Móda na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

V Los Angeles se udílely Actor Awards, dříve SAG Awards, za nejlepší výkony v televizi a ve filmu. Na červeném koberci dámy předvedly nejrůznější outfity. Některým se výběr povedl, jiné se snažily...

3. března 2026  9:47

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

3. března 2026  8:30

Změnilo ho to k lepšímu, říká o Košťálovi z Extrémních proměn jeho manželka

Nikola Košťálová a Martin Košťál (25. února 2026)

Svoji manželku poznal jako drobnou štíhlou blondýnku, ale kdyby vypadala jinak, pravděpodobně by se do ní stejně zamiloval. „Bral bych ji všemi deseti,“ říká fitness trenér Martin Košťál, který...

3. března 2026

Instruktorka nahé jógy dostane v Naked Attraction druhou šanci na lásku

Andrea v Naked Attraction

Sexy blondýnka Andrea (32) došla v Naked Attraction až k oblečenému rande s milovníkem žen Honzou. Vztah z toho ale nebyl a nyní dostala instruktorka nahé jógy šanci, aby si sama vybrala.

3. března 2026

Kdy začne a kde sledovat SuperStar 2026? Casting, porota i vysílání

Porota Česko Slovenské SuperStar: Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián...

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo by mohl usednout do poroty osmé...

2. března 2026  20:35

Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká

Ornella Koktová u moře

Ornella Koktová si v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life postěžovala na svého otce Michala Štiku a ukázala, jak probíhala oslava dvanáctých narozenin jejího syna Quentina....

2. března 2026  11:50

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28....

Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....

2. března 2026  11:07

Alena Schillerová plesala v Brně s manželem. To nebývá často, přiznává politička

Alena Schillerová s manželem (Ples v Intru, Hotel Intercontinental Brno, 28....

Na sobotní Ples v Intru vyrazila do Hotelu International plesat také Brňačka Alena Schillerová s manželem, podnikatelem Jaroslavem Schillerem, se kterým je už více než čtyřicet let, seznámili se...

2. března 2026  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.