„Táta mi vždy říkal: ‚Pojď, naučím tě zpívat. Objedeš svět, uživíš rodinu.‘ To bylo v době, kdy se po světě nejezdilo tak jako teď, bylo to za jiného režimu. Jenže jsme záhy zjistili, že to nejde. Chodila jsem do dětského sboru, samozřejmě si nás se sestrou proklepl už od dětství, co tam máme v tom hrdle. Ale nešlo to,“ přiznává Kusnjerová.
Talent po otci se nepotvrdil a ani výuka zpěvu úplně nefungovala. „Bohužel jsme si charakterově velmi podobní, takže v okamžicích, kdy se mě snažil něco naučit, to naráželo. Nespojilo se to,“ vysvětluje Kusnjerová, která se nakonec rozhodla jít na konzervatoř studovat herectví.
„Spokojený nebyl. Říkal, že to bude jen čeština, malý rybník. Pořád chtěl, abychom šly do světa. Ale to je pro jiný typ lidí,“ říká herečka.
Na konzervatoři jí začalo vadit, že spousta věcí nefunguje po organizační stránce, a proto se rozhodla vrhnout na produkci. „Produkce je hezký protiklad herectví, kde pořád čekáte, až se někdo ozve a něco se začne dít. Tady jste ten hybatel, který věci zařizuje,“ vysvětluje.
„Začala jsem organizovat různé sportovní i kulturní akce. S holkami z vyšších ročníků produkce jsme organizovaly festival nezávislé módy Code: Mode,“ popisuje Kusnjerová, která po střední škole produkci studovala i na vysoké škole.
„Na DAMU jsem u státnic musela slíbit, že nebudu pokračovat do magisterského studia, protože se ukázalo, že to bude prospěšné nejen akademii, ale i mně,“ přiznala Kusnjerová.
Zůstala tedy u herectví, kterému se věnovala především v divadle. Nabídky televizních rolí přišly později. „Začala jsem točit teprve před deseti lety. Začala jsem roztomile v Ordinaci takovou ztřeštěnou rolí a postupně se to nabalovalo. Doufám, že to bude pokračovat,“ věří herečka, která má nyní výraznou roli v seriálu Polabí.