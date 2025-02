V třiašedesáti září v modelingu. Nikdy jsem se necítila krásnější, říká Hana Janata

Mám za to, že lidé, kteří jdou do důchodu, si obvykle promýšlejí, co budou pěstovat na zahrádce. Vy jste se ale vydala do modelingové agentury. Co vás k tomu vedlo?

Já se původně plánovala odstěhovat za dcerou do Francie, kde bych byla babičkou na plný úvazek a zároveň se živila pohybovými kurzy. Kvůli covidu jsme ale naše rozhodnutí přehodnotily. Nicméně výpověď v práci jsem už měla podanou, takže jsem začala přemýšlet, co jiného bych mohla dělat. Kamarádka mé dcery mi navrhla, abych se zastavila u nich v modelingové agentuře. Nic jsem od toho neočekávala, ale vzali mě. Časem bych modeling možná zkusila i bez známostí, protože mě ta myšlenka lákala. Později mě oslovila další agentura a zhruba před rokem se moje „kariéra modelky“ rozjela naplno.

„Dospělost čili období ekonomické aktivity bylo složité: starosti, boj s časem, lásky a emoce, které – jak to vidím nyní – byly ovlivněny hormony reprodukčního cyklu. Tahle doba mi tedy nechybí.“