Na parketě ji bude vést Michal Kurtiš, který šestou řadu taneční soutěže s herečkou Annou Polívkovou vyhrál. Šestašedesátiletá Hana Dvorská je podstatně starší partnerkou, ale zato fyzicky velmi zdatnou. Celý život se věnuje sportu. Přivedl ji k němu její otec a posléze bratr.
Ten ale může tak trochu za to, že si v dětství způsobila vážný úraz na motorce. Dokonce ji lékaři chtěli amputovat nohu. Přitom jí bylo pouhých jedenáct. Její otec, ředitel Tesly, se s tím ale nechtěl smířit. Vzal peníze, které šetřil na nové auto a dal je lékaři, aby všechno ještě jednou prověřil, než k zákroku přistoupí. A záhada, proč se noha celý rok nehojila, byla vyřešena. Uvnitř rány jí zahnívala guma z holin, které měla v den nehody na sobě. Už tenkrát bylo vidět, že je odolná.
Michal Kurtiš o ní říká: „Hana je jedna velká inspirace, síla, moudrost, krása, bojovnost, chuť učit se, pracovat, tvořit a hlavně nekonečný úsměv na rtech.“ Kaskadérka se bála, že bude nešťastný, až se dozví, že místo mladé krásky mu přidělili ‚starou‘ Dvorskou,“ ale Michal je nad věcí. Dokonce bere kaskadérství, kterému se Dvorská věnuje dnes už jen okrajově, jako možnost obohacení jejich tanečních výstupů. I on má bojovný pokřik: „Špičky od sebe, kulky k sobě!“
Nedávno se Dvorská se svou dcerou Michaelou zúčastnila soutěže Asia Express, kterou vysílá televize Prima. „Bylo to dobrý, tak akorát náročný, ale tam jsem si řekla, že už do žádné další reality show nepůjdu. A najednou mi volali ze StarDance, vůbec jsem nechápala, kde mě vyhrabali. Vždyť už jsem starobní důchodkyně, divím se, že se na mě chce ještě někdo koukat,“ dodává.
Nikdy se tanci aktivně nevěnovala, i když absolvovala v mládí taneční kurz. „Ale celý život předcvičuji a přece jen jako holka jsem dělala aerobic na hudbu a pak ho dál přizpůsobovala svým potřebám. Mám ráda rytmus, baví mě muzika a uvidí se, co ze mě Michal vykřeše,“ říká Dvorská, která ovládá hru na kytaru, kontrabas a bicí.
Začínala jako učitelka tělocviku, ale záhy propadla kaskadérství, kde v době, kdy začínala, moc konkurentek neměla. Dnes už žezlo po ní převzala dcera Míša. Ta se těší, že bude moci mámu doprovázet na přímé přenosy StarDance. Snad se jí přání vyplní. Hana má totiž nejen voperovaný kardiostimulátor, ale taky vyměněný kolenní kloub, což ji bude limitovat. „Dnes jsem si vzala boty na podpatcích a trpím. Naposledy jsem je nosila jako holka, ale pak přišly do módy kecky a v těch už chodím dvacet let. Takže to bude drsné. Moje tělo je trénované na všechno, ale ne na kramfleky,“ říká.
Dcera bydlí ve Velkém Meziříčí, takže se moc nevidí a účast v Asia Express je měla sblížit. „Ale byl to záhul. I když se máme rády, přece jenom je moje dítě a vždycky se vám něco nelíbí… Kdybych tam byla s kamarádkou, tak to asi bude větší pohoda. Když vidím u dcery, že něco dělá blbě, hned jí to řeknu. Protože jsem prostě taková. Ale myslím, že jsme to přežily úplně v pohodě a byly jsme rády, že tam jsme,“ popisuje náročnou cestu Laosem, Kambodžou a Thajskem, během níž musely plnit nejrůznější úkoly.
Velké výzvy má ráda. Proto se snaží nemyslet na to, že má v mozkovém kmeni neoperovatelný nádor. Gama nožem jí ho zapouzdřili, ale i tak jí způsobuje problémy, bolí ji hlava. „Člověk si zvykne na všechno. Když vás bolí zub, taky jdete do práce. Myslím, že mě to tolik neomezuje. Snažím se žít a dělat jakože nic. Nejsem fňukna, naopak se snažím všechno překonat,“ říká o svém postoji k životu.
Od mládí se věnuje parašutismu, dříve závodila, dnes je instruktorkou. „Můj letecký lékař mě zná, tak mě nechává projít. Skáču už padesát let, tak už jsem si v tom trošičku jistá a vím, co dělám. Spíš to koleno je problém. Jsem zvědavá, jak to zvládnu, když třeba budeme dělat quickstep. To poskakování v kramflecích… Ale já to dám, já se prostě kousnu,“ je odhodlaná.
Z prvního manželství má ještě syna Martina, který je zdravotním bratrem a jeho vášní je lezení po skalách. Odchod partnera od rodiny jí dal zabrat víc než nelehké úkoly kaskadérky před kamerou. A to spolupracovala se zahraničními produkcemi na natáčení Letopisů Narnie, nebo seriálu Carnival Row. S odstupem času říká, že si nádor, který se jí v hlavě vytvořil, vybrečela. Tak moc se trápila rozpadem manželství, že den co den po celý rok plakala. Znali se od sedmnácti let, překonali společně spoustu těžkostí, ale pak se jednoho dne její manžel sebral a odešel.
Dnes Hana žije s Emilem, který se také věnuje parašutismu, skáče ze skal. Chtěl by si Hanu vzít, ale pod podmínkou, že zůstane přitažlivá a fit až do osmdesáti. O ruku ji požádal originálně, spustil se s kyticí v ruce na padáku z nebe. Poklekl a řekl, že svatba bude v den jejich narozenin, v září roku 2040, pokud do té doby vydrží v takové kondici, v jaké je nyní.
V současné době se Hana věnuje Bootcampu – rannímu cvičení, které je dostupné široké veřejnosti a dělá instruktorku skupinových fitness lekcí Les Mills. Má za sebou tak pestrý život, že už o něm napsala knihu s odpovídajícím názvem Život se mnou pěkně cvičí.
21. dubna 2026