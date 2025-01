Na českém kaskadérském poli jste legenda a fenomén. Jaký poslední zářez ve svém životopisu považujete za něco náročného a mimořádného? Co diváci mohou ocenit, i když tam nejste poznat?

Já tam nejsem vidět a nesmím se tam profláknout. Dělám tam různé kousky za různé herečky a pak tam stejně nejsem vidět. Poslední zářezy, to byly různé bouračky, pády ze střech, někde jsem se i topila a třeba jsem byla i rozklována orly. Bylo toho hodně. Teď, jak už jsem starší, dělám už jen umírající a mrtvoly. Někde do mě vždycky párkrát kopnou, ale auty se už přejet nenechávám. Už jsou tu na to mladší holky.

Je pravda, že největší extrém přichází skutečně s americkou produkcí, která si všechno musí tisíckrát natrénovat?

Ano, to je pravda. Dřív jsme to dělali na první dobrou, protože na to nebylo tolik peněz. Prostě řekli „Hele, Hanko, skoč ze střechy, tady máš krabice a nějak to dopadne.“ Teď je všechno „safety first“, aneb bezpečnost na prvním místě, takže se všechno trénuje. Moc těch opravdických pádů už není. Teď už se všechno dělá na lankách. To jsou Američani. Ale dobrý, zase se nikdo moc nezraní a je to takové příjemnější, než tam s sebou třískat o zem. Všechno ale trvá déle a všechno se dlouho připravuje, to máte pravdu.

Kaskadérka Hana Dvorská v pořadu 13. komnata

Jste živoucí důkaz toho, co všechno lidské tělo snese.

Ono toho moc nesnese! (smích) Stejně tak jako to auto – když ho huntujete, tak ho pak hodíte do šrotu. Já se proto snažím pořád na sobě pracovat a nějak si budovat ten svalový korzet, protože tím držím pohromadě. Ale jinak mám teď vyměněné plechové koleno a mám zničená ramena. Ale já jsem šťastná, já jsem si užila pěkný život. Mohla jsem pracovat a nezarůstala doma do gauče. Stále jsem něco dělala a samozřejmě to pak přineslo i různé zdravotní problémky, ale co. Můžu chodit, hýbat se, ještě pořád cvičím, plavu, běhám. Zaplaťpánbůh.

Co váš osobní život? Máte dvě dospělé děti a jste babičkou. Jak takhle akční člověk, jako jste vy, funguje v soukromí?

Já jsem normální žena obecná. Mám muže, děti, jsem babička. Děti mi říkají, že jsem babička blázen, protože vždycky, když přijedou, tak je nutím něco dělat. Ale funguju. Dokonce ani nepoužívám žádné vymoženosti této doby. Normálně chodím sama nakupovat s taškami a dělám všechno jako dřív. Nemám žádné ženy na úklid, všechno stíhám.

Máte nějaké koníčky?

Ráda šiji. A nedávno jsem si udělala kurz čalounictví a čalouním. To mě moc baví, udělala jsem si nové křeslo a teď budu dělat gauč, zkrátka dělám ráda ještě i rukama. Není to ale tak, že je to od rána do večera nějaká akce. Já sice ráno vstávám v 5:20 a mám své boot campy a tam cvičím a pak cvičím ještě ve fitku, ale mám čas i na sebe a dělám to, co mě baví.

Jste na své děti a vnoučata přísnější, co se týče fyzičky a vzhledu?

Ano, ano, ano. Já vždycky říkám, že „co se rozmazluje, to degeneruje“. Musíme jít tvrdě na to. Nerozmazluji děti, to je jasné. Ani vnoučata. Musí mít nějaké hranice, nemůžou si dovolovat, co chtějí. Držím je trochu na uzdě. Já se jim snažím být motivací, že když budou makat, budou na sobě pracovat a nebudou zahnívat, tak se v pohodě dožijí alespoň těch pětašedesáti jako já.

Radíte tedy ostatním „cvičte, abyste se nerozpadli“?

No jasně, cvič, cvič, cvič, ať je bolest rychle pryč! Tělocvik je dobrý i na psychiku, protože při něm snad nikdo nemůže být naštvaný. Je to taková radost v životě, je to odpočinek. Nemyslím v tu chvíli na nic jiného než na to, že si buduji a zpevňuji to své tělo a je tam při tom se mnou parta lidí. Potom se všichni sebereme a kecáme v šatně, všechno tam probereme a nemusíme chodit k psychiatrům. Jdeme třeba pak i na kafe, takže cvičení je i taková společenská událost. Myslím, že je to pro každého. Každý může s tím, co má dělat to, co dokáže.

Když přišly ve vašem životě těžké chvíle a situace, ve kterých spousta žen zůstane brečet doma, jak jste to zvládla by? Zvedla jste se a šla to vycvičit?

Jasně. Také mě opustil manžel a šel za jinou, to tak bývá. V pětapadesáti jim hrábne a jdou za mladší. Musela jsem to nějak přežít a přežila jsem to s tím, že jsem třeba byla ubrečená, ale nadechla jsem se před tělocvičnou a šla dovnitř: „Ahoj holky!“ A musela jsem to tam zahrát. Vlastně mě to dostalo z těch chmurů, tělocvik mi moc pomohl. A vlastně i ty ženy tam. Všechno jsme tam sdílely. Nebo jsem chodila sama hodně běhat. Kdo nemůže běhat, tak to chce chodit, chodit, chodit. Chodit do práce, chodit z práce, pořídit si kecky, dát si pěkné boty do batohu a vyrazit pěšky.

Myslím, že jste ztělesněním toho, co nás může nejen v lednu 2025 motivovat do života.

Moc vám děkuji, držím vám palce a cvičte. Já jsem zvědavá, jestli vás někde potkám, já jsem v různých fitkách, takže doufám, že přijdete!