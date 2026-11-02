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Miliardářka Stewartová schytala kritiku za kostým bezdomovce. Nyní se kaje

Autor:
  11:33
Martha Stewartová čelí kritice za halloweenský kostým bezdomovkyně. (2026)

Martha Stewartová čelí kritice za halloweenský kostým bezdomovkyně. (2026) | foto: Koláž iDNES.cz

Martha Stewartová (Los Angeles, 9. února 2020)
Martha Stewartová a její halloweenský kostým bezdomovkyně (2026)
Martha Stewartová (Los Angeles, 9. února 2020)
Martha Stewartová (8. března 2023)
24 fotografií
Americká miliardářka, moderátorka a podnikatelka Martha Stewartová (85) čelí kritice kvůli halloweenskému kostýmu, v němž se stylizovala do podoby člověka bez domova. Teď tvrdí, že chtěla upozornit na závažný společenský problém. Za nechtěné pohoršení se také omluvila.

Americká televizní osobnost a podnikatelka Martha Stewartová reagovala na vlnu kritiky, kterou vyvolala fotografie jejího halloweenského kostýmu. Na snímku, který později smazala ze svého instagramového účtu, se objevila v potrhaném oblečení, se špinavou tváří a s cedulí v ruce. Na ní stálo: „I AM HUNGRY HELP ME!!“ (Mám hlad, pomozte mi!).

Podle serveru TMZ fotografii zveřejnila na Instagramu jako součást příspěvku propagujícího svíčky, které prodává prostřednictvím televizního nákupního kanálu QVC. „Moje svíčky z QVC jsou na Halloween jako stvořené!!!!!“ stálo v popisku příspěvku.

Martha Stewartová a její halloweenský kostým bezdomovkyně (2026)

Stewartová se k negativním reakcím vyjádřila v prohlášení pro magazín People. Uvedla, že ji mrzí, pokud její kostým někoho urazil. Jejím záměrem prý bylo upozornit na problematiku bezdomovectví.

„Desítky let učím ostatní, jak slavit Halloween – sdílím zábavné a slavnostní recepty, nabízím originální nápady na tvoření a dávám tipy na pořádání oslav a setkání, aby si lidé mohli co nejvíce užít jeden z mých nejoblíbenějších svátků v roce. Mrzí mě, že můj včerejší halloweenský kostým, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o velmi závažném problému bezdomovectví, některé lidi urazil. To nikdy nebylo mým záměrem,“ uvedla Stewartová.

Martha Stewartová na oslavě 60. výročí magazínu Sports Illustrated Swimsuit v New Yorku (16. května 2024)

„Bezdomovectví zůstává jednou z největších výzev a přetrvávajících krizí ve Spojených státech. Je to téma, na kterém mi velmi záleží, a věnovala jsem značné množství času a úsilí podpoře charitativních organizací, které proti tomuto přetrvávajícímu společenskému problému bojují. Jsem odhodlaná i nadále přispívat ke změně k lepšímu,“ dodala.

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Fotografie mezitím začaly kolovat na sociálních sítích a vyvolaly řadu kritických reakcí. Někteří lidé považovali kostým za nevhodný a necitlivý vůči lidem, kteří skutečně žijí na ulici.

Martha Stewartová (8. března 2023)

„Martha Stewartová je naprosto mimo realitu a vůbec nechápe situaci. Je to naprosto ostudné,“ napsal jeden z uživatelů na síti X. „Dělat si legraci z bezdomovectví není v pořádku ani vtipné,“ reagoval další.

Americká podnikatelka a novinářka Martha Stewartová je v USA doslova pojem. Napsala knihy pro ženy nejen o vaření, či péči o domácnost. Založila časopis a v obchodní oblasti ji někteří považují za průkopnici elektronického obchodu.

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