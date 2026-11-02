Miliardářka Stewartová schytala kritiku za kostým bezdomovce. Nyní se kaje

Americká televizní osobnost a podnikatelka Martha Stewartová reagovala na vlnu kritiky, kterou vyvolala fotografie jejího halloweenského kostýmu. Na snímku, který později smazala ze svého instagramového účtu, se objevila v potrhaném oblečení, se špinavou tváří a s cedulí v ruce. Na ní stálo: „I AM HUNGRY HELP ME!!“ (Mám hlad, pomozte mi!).
Podle serveru TMZ fotografii zveřejnila na Instagramu jako součást příspěvku propagujícího svíčky, které prodává prostřednictvím televizního nákupního kanálu QVC. „Moje svíčky z QVC jsou na Halloween jako stvořené!!!!!“ stálo v popisku příspěvku.
Stewartová se k negativním reakcím vyjádřila v prohlášení pro magazín People. Uvedla, že ji mrzí, pokud její kostým někoho urazil. Jejím záměrem prý bylo upozornit na problematiku bezdomovectví.
„Desítky let učím ostatní, jak slavit Halloween – sdílím zábavné a slavnostní recepty, nabízím originální nápady na tvoření a dávám tipy na pořádání oslav a setkání, aby si lidé mohli co nejvíce užít jeden z mých nejoblíbenějších svátků v roce. Mrzí mě, že můj včerejší halloweenský kostým, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o velmi závažném problému bezdomovectví, některé lidi urazil. To nikdy nebylo mým záměrem,“ uvedla Stewartová.
„Bezdomovectví zůstává jednou z největších výzev a přetrvávajících krizí ve Spojených státech. Je to téma, na kterém mi velmi záleží, a věnovala jsem značné množství času a úsilí podpoře charitativních organizací, které proti tomuto přetrvávajícímu společenskému problému bojují. Jsem odhodlaná i nadále přispívat ke změně k lepšímu,“ dodala.
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Fotografie mezitím začaly kolovat na sociálních sítích a vyvolaly řadu kritických reakcí. Někteří lidé považovali kostým za nevhodný a necitlivý vůči lidem, kteří skutečně žijí na ulici.
„Martha Stewartová je naprosto mimo realitu a vůbec nechápe situaci. Je to naprosto ostudné,“ napsal jeden z uživatelů na síti X. „Dělat si legraci z bezdomovectví není v pořádku ani vtipné,“ reagoval další.
Americká podnikatelka a novinářka Martha Stewartová je v USA doslova pojem. Napsala knihy pro ženy nejen o vaření, či péči o domácnost. Založila časopis a v obchodní oblasti ji někteří považují za průkopnici elektronického obchodu.