náhledy
Královnou Halloweenu bezesporu zůstává modelka Heidi Klumová, která se letos předvedla jako mytologická Medúsa. Zajímavé kostýmy na Halloween si ale připravily i další hvězdy. Paris Hiltonová se znovu oblékla za Britney Spears, Macaulay Culkin vyrazil koledovat jako záchod. Kritiku sklidila modelka Foxová, která přišla jako Jackie Kennedyová v den atentátu na JFK.
Autor: koláž iDNES.cz
Heidi Klumová pořádá svůj halloweenský večírek New Yorku už 25 let a je tak nekorunovanou královnou tohoto svátku. Vždy má nejpropracovanější kostým. Hosté se ale také často blýsknou dobrým nápadem.
Autor: AP
Modelka Victoria’s Secret Valentina Sampaio přišla na party jako Leeloo z filmu Pátý element.
Autor: Profimedia.cz
Rapper a herec Ice-T měl jednoduchý, ale děsivý kostým. Oblékl červený overal a vzal si bílou masku potřísněnou krví. K tomu měl u sebe nože, srp a sekáček. Jeho manželka Coco Austinová přišla oblečená jako ženská sexy verze panenky Chucky.
Autor: Profimedia.cz
Přišla i maminka Elona Muska Maye, která se převlékla za Cruellu de Vil z filmu 101 dalmatinů.
Autor: Profimedia.cz
Syn herečky Elizabeth Hurleyové Damian Hurley přišel v kostýmu Stitche z animovaného filmu Lilo a Stitch.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavý kostým měl americký youzuber a vizážista James Charles, který si nesl svou „useknutou hlavu“ v ruce.
Autor: Profimedia.cz
Macaulay Culkin nebyl na žádném okázalém večírku, ale v neobvyklém kostýmu vyrazil s rodinou koledovat. Měl na sobě kostým záchodu, na hlavě zvon a nechyběl polštářek ve tvaru hovínka.
Autor: Profimedia.cz
Kritiku za svůj halloweenský kostým sklidila modelka Julia Foxová, která se převlékla za Jackie Kennedyovou v růžovém kostýmku, který měla na sobě během atentátu na prezidenta Kennedyho v roce 1963. Kostým byl dokonce potřísněn umělou krví. „Julia Foxová oslavuje politické násilí, což je nechutné, zoufalé a nebezpečné,“ reagoval na její kostým na síti X vnuk Johna Fitzgeralda Kennedyho Jack Schlossberg.
Autor: AP
„Když byl její manžel zavražděn, odmítla si svléknout své krví potřísněné šaty a řekla: ‚Chci, aby viděli, co udělali.‘ Obraz růžového kostýmu potřísněného krví je jedním z nejvíce pronikavých protikladů v moderní historii. Krása a hrůza. Elegance a zkáza. Její rozhodnutí nepřevléknout se, i když ji k tomu vybízeli, bylo mimořádně odvážným činem. Bylo to vyjádření, protest a smutek v jednom. Žena, která využila svůj vzhled a půvab jako zbraň, aby odhalila brutalitu. Je to o traumatu, moci a o tom, jak je ženskost sama o sobě formou odporu. Ať žije Jackie O,“ reagovala na kritiku Foxová.
Autor: AP
Peris Hiltonová citovala text písně Britney Spears „Oops, I did it again“ (Ups, udělala jsem to znovu) a zveřejnila snímek, na kterém se převlékla za Britney Spears v červeném latexovém overalu z videoklipu ke zmíněné písni. Loni se na Halloween také převlékla za Britney Spears, tehdy ale do jejího outfitu z klipu Baby One More Time. Hiltonová říká, že tím chce vzdát zpěvačce poctu, protože je to její idol.
Autor: Instagram/Paris Hilton