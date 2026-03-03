Už nikdy nepředstírám orgasmus, přiznala před šedesátkou Halle Berry

„Myslím, že jsme byly vychovány tak, abychom věřily, že jakmile překročíme určitý věk, naše nejlepší dny jsou pryč,“ řekla Halle Berry.
Nový film Cesta zločinu, kde Berry hraje po boku Chrise Hemswortha a Marka Ruffala, ji prý přiměl k sebereflexi. Herečka vysvětlila, že právě prací na postavě Sharon se více zamyslela nad tím, jak se sama cítí ve své kariéře v pozdějším věku. „Musíme prosadit narativ, že v 50, 60 nebo 70 letech nekončíme,“ zdůraznila s odkazem na hodnotu, kterou mohou ženy přinášet v jakémkoli věku.
Ve filmovém průmyslu podle ní stále panuje představa, že ženy po určitém věku „ztrácejí hodnotu“. „Musíme přestat přijímat příběh, který o nás napsal někdo jiný,“ řekla. Podle ní je důležité začít vnímat stárnutí jako přirozenou součást života, nikoli jako konec možností. „Každá fáze života má svou sílu, a tahle je pro mě ta nejmocnější,“ míní.
Zdůraznila také, že sama se dnes cítí silnější než kdy dřív. „Nikdy jsem se necítila sebevědomější a jistější sama sebou než teď,“ uvedla a dodala, že věk jí naopak přinesl větší klid i nadhled. „Už nejsem tolik ovlivněná tím, co si o mně myslí ostatní.“
Herečka také prozradila, kde má v intimním životě jasně stanovenou hranici. Nikdy už nepředstírá vzrušení a orgasmus. V minulosti prý upřednostňovala potřeby partnera před vlastními, ale tuhle strategii před lety opustila.
„Musely jsme předstírat, aby měl dobrý pocit, že nás přivedl k orgasmu. Musely jsme říct, že jsme ho měly, aby měl ze sebe dobrý pocit. Protože co tím vlastně děláme? Upřednostňujeme jeho potřeby před našimi. Dnes říkám: Ne, já jsem na prvním místě stejně, jako jsi ty na prvním místě pro sebe. Oba si zasloužíme, aby to byl vzájemně příjemný zážitek, abychom se oba mohli otočit a jít spát, protože se cítíme dobře – ne aby jeden chrápal a druhý zíral do stropu a říkal si: Co to sakra bylo?,“ řekla v podcastu Sex With Emily.
Halle Berry, která byla třikrát vdaná – za Davida Justice, Erica Benéta a Oliviera Martineze – v minulých letech opakovaně chválila svého snoubence Vana Hunta. „Bylo to poprvé, kdy jsem byla šíleně zamilovaná předtím, než jsem měla sex. To se mi nikdy předtím nestalo. To byl jeden z těch život měnících, krásných zážitků. Bylo to magické, prostě magické,“ prohlásila v roce 2024 pro časopis Marie Claire.