Už nikdy nepředstírám orgasmus, přiznala před šedesátkou Halle Berry

Autor:
  12:00
Herečka Halle Berry v srpnu oslaví šedesátku, strach z toho ale nemá. „Mám v sobě druhou vlnu energie a jsem teprve na začátku toho, co chci dál dělat,“ prohlásila. Zároveň ale souhlasí s tím, že hollywoodské herečky čelí ve vyšším věku tlaku a znevažování.
Halle Berry v Londýně (28. ledna 2026)

Halle Berry v Londýně (28. ledna 2026) | foto: Reuters

Tohle je 59, chlubí se postavou v bikinách před šedesátkou herečka Halle Berry...
Halle Berry v Cannes (14. května 2025)
Halle Berry na zahájení filmového festivalu v Cannes (13. května 2025)
Halle Berry na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
46 fotografií

„Myslím, že jsme byly vychovány tak, abychom věřily, že jakmile překročíme určitý věk, naše nejlepší dny jsou pryč,“ řekla Halle Berry.

Nový film Cesta zločinu, kde Berry hraje po boku Chrise Hemswortha a Marka Ruffala, ji prý přiměl k sebereflexi. Herečka vysvětlila, že právě prací na postavě Sharon se více zamyslela nad tím, jak se sama cítí ve své kariéře v pozdějším věku. „Musíme prosadit narativ, že v 50, 60 nebo 70 letech nekončíme,“ zdůraznila s odkazem na hodnotu, kterou mohou ženy přinášet v jakémkoli věku.

Tohle je 59, chlubí se postavou v bikinách před šedesátkou herečka Halle Berry (říjen 2025)

Ve filmovém průmyslu podle ní stále panuje představa, že ženy po určitém věku „ztrácejí hodnotu“. „Musíme přestat přijímat příběh, který o nás napsal někdo jiný,“ řekla. Podle ní je důležité začít vnímat stárnutí jako přirozenou součást života, nikoli jako konec možností. „Každá fáze života má svou sílu, a tahle je pro mě ta nejmocnější,“ míní.

Zdůraznila také, že sama se dnes cítí silnější než kdy dřív. „Nikdy jsem se necítila sebevědomější a jistější sama sebou než teď,“ uvedla a dodala, že věk jí naopak přinesl větší klid i nadhled. „Už nejsem tolik ovlivněná tím, co si o mně myslí ostatní.“

Van Hunt a Halle Berry na udílení Oscarů (Los Angeles, 25. dubna 2021)

Herečka také prozradila, kde má v intimním životě jasně stanovenou hranici. Nikdy už nepředstírá vzrušení a orgasmus. V minulosti prý upřednostňovala potřeby partnera před vlastními, ale tuhle strategii před lety opustila.

„Musely jsme předstírat, aby měl dobrý pocit, že nás přivedl k orgasmu. Musely jsme říct, že jsme ho měly, aby měl ze sebe dobrý pocit. Protože co tím vlastně děláme? Upřednostňujeme jeho potřeby před našimi. Dnes říkám: Ne, já jsem na prvním místě stejně, jako jsi ty na prvním místě pro sebe. Oba si zasloužíme, aby to byl vzájemně příjemný zážitek, abychom se oba mohli otočit a jít spát, protože se cítíme dobře – ne aby jeden chrápal a druhý zíral do stropu a říkal si: Co to sakra bylo?,“ řekla v podcastu Sex With Emily.

Halle Berry, která byla třikrát vdaná – za Davida Justice, Erica Benéta a Oliviera Martineze – v minulých letech opakovaně chválila svého snoubence Vana Hunta. „Bylo to poprvé, kdy jsem byla šíleně zamilovaná předtím, než jsem měla sex. To se mi nikdy předtím nestalo. To byl jeden z těch život měnících, krásných zážitků. Bylo to magické, prostě magické,“ prohlásila v roce 2024 pro časopis Marie Claire.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Při natáčení sexuálních scén je těžké se nesmát, říká hvězda Bridgertonových

Jonathan Bailey v seriálu Bridgertonovi

Jonathan Bailey známý ze seriálu Bridgertonovi přiznal, že má při natáčení erotických scén velký problém přestat se smát. Sedmatřicetiletý herec se vrátil v roli Anthonyho Bridgertona v nové čtvrté...

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Finalistky soutěže krásy se předvedly v plavkách. Jak se vám líbí?

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Za pár týdnů se Česko dozví, která ze soutěžících se stane novou Miss Czech Republic. O korunku, titul královny krásy a možnost reprezentovat na světových soutěžích zabojuje šest brunetek a čtyři...

3. března 2026  15:29

Táta mě chtěl naučit zpívat, že objedu svět. Marně, vzpomíná Kusnjerová

Hana Kusnjerová v Show Jana Krause (březen 2026)

Herečka Hana Kusnjerová (41) pochází z umělecké rodiny. V Show Jana Krause prozradila, že její otec, operní pěvec, chtěl, aby z dcer byly zpěvačky, ale nešlo to. Spokojený nebyl ani tehdy, když se...

3. března 2026

Survivor Česko & Slovensko 2026: kdo vypadl a kdo hraje o auto a miliony

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Boj o nejodolnějšího trosečníka začal. Nová sezona reality show Survivor Česko & Slovensko se vysílá třikrát týdně a každá epizoda trvá hodinu. Na exotický ostrov v Karibiku se vydalo 24 soutěžících,...

3. března 2026  12:22

Už nikdy nepředstírám orgasmus, přiznala před šedesátkou Halle Berry

Halle Berry v Londýně (28. ledna 2026)

Herečka Halle Berry v srpnu oslaví šedesátku, strach z toho ale nemá. „Mám v sobě druhou vlnu energie a jsem teprve na začátku toho, co chci dál dělat,“ prohlásila. Zároveň ale souhlasí s tím, že...

3. března 2026

Další falešný Jim Carrey? Herec je téměř k nepoznání, prý ho naklonovali

Jim Carrey na udílení cen César v Paříži (26. února 2026)

Už několik dní se po sociálních sítích šíří nejrůznější konspirační teorie, že Jima Carreyho (64) nejspíš naklonovali. Herec se po delší době objevil ve společnosti na udílení cen César v Paříži a...

3. března 2026  11:01

Móda z hereckých cen: Vychrtlá Moore i hluboké výstřihy Paltrowové a Bellové

Móda na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

V Los Angeles se udílely Actor Awards, dříve SAG Awards, za nejlepší výkony v televizi a ve filmu. Na červeném koberci dámy předvedly nejrůznější outfity. Některým se výběr povedl, jiné se snažily...

3. března 2026  9:47

Snoubenka zpěváka kapely Måneskin se ukázala nahá v novém krimi seriálu 56 dní

Dove Cameron a Avan Jogia v seriálu 56 dní (2026)

Dove Cameron (30) se odhalila v novém seriálu 56 dní, kde se objevila hned v několika erotických scénách společně s hereckým kolegou Avanem Jogiou (34). Americká herečka a zpěvačka už dávno nehraje...

3. března 2026  8:30

Změnilo ho to k lepšímu, říká o Košťálovi z Extrémních proměn jeho manželka

Nikola Košťálová a Martin Košťál (25. února 2026)

Svoji manželku poznal jako drobnou štíhlou blondýnku, ale kdyby vypadala jinak, pravděpodobně by se do ní stejně zamiloval. „Bral bych ji všemi deseti,“ říká fitness trenér Martin Košťál, který...

3. března 2026

Instruktorka nahé jógy dostane v Naked Attraction druhou šanci na lásku

Andrea v Naked Attraction

Sexy blondýnka Andrea (32) došla v Naked Attraction až k oblečenému rande s milovníkem žen Honzou. Vztah z toho ale nebyl a nyní dostala instruktorka nahé jógy šanci, aby si sama vybrala.

3. března 2026

Kdy začne a kde sledovat SuperStar 2026? Casting, porota i vysílání

Porota Česko Slovenské SuperStar: Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián...

Jedna z nejsledovanějších pěveckých show posledních dvou dekád se po pěti letech vrací na obrazovky. Kdy pravděpodobně začne vysílání, kde nové díly sledovat a kdo by mohl usednout do poroty osmé...

2. března 2026  20:35

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká

Ornella Koktová u moře

Ornella Koktová si v dalším dílu svého desetidílného dokumentu Ornella Life postěžovala na svého otce Michala Štiku a ukázala, jak probíhala oslava dvanáctých narozenin jejího syna Quentina....

2. března 2026  11:50

Vypadáš jako mrtvola, píší hejtři Kelly Osbourne. Poslala jim drsný vzkaz

Kelly Osbourne a Sharon Osbourne na udílení BRIT Awards v Manchesteru (28....

Měla to být hlavně oslava hudby Ozzyho Osbournea. Ovšem poté, co cenu za jeho celoživotní dílo na Brit Awards převzaly jeho dcera Kelly a manželka Sharon, strhla se lavina komentářů k jejich vzhledu....

2. března 2026  11:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.